Новости
Кабель между Эстонией и Финляндией повредили люди, - прокуратура Эстонии

Телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море и поврежденный в ночь на 8 октября вместе с газопроводом Balticconnector, получил повреждения от рук человека.

К такому выводу пришли следователи Эстонии и Финляндии. Об этом заявили в прокуратуре Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Следователи выявили два судна, которые были на месте разрыва кабеля.

"В ходе расследования мы проанализировали движение судов, которое имело место в данном районе в данный момент. Также нами установлено, что одно судно под флагом Российской Федерации и другое судно под флагом Гонконга в данный момент находились в этом районе", - сообщила государственный прокурор Тройна Олев.

По ее словам, доказательства свидетельствуют, что повреждение кабеля носило антропогенный характер. Как его повредили и было ли это сделано намеренно, выяснит дальнейшее расследование. Прокуратура отрабатывает разные версии и проверяет все обстоятельства.

Также читайте: Между Швецией и Эстонией по неизвестным причинам поврежден кабель связи, продолжается расследование

Правительство уже готово приступить к ремонту кабеля как можно быстрее и надеются, что это произойдет на следующей неделе.

