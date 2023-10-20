Росіяни відкривають на окупованій Луганщині центри підготовки підлітків для фронту, - ОВА

Російські загарбники на окупованій території Луганської області планують залучити до центру підготовки близько чотирьох тисяч юнаків від 14 до 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

У так званій "ЛНР" та в інших тимчасово захоплених регіонах підлітків готуватимуть до війни за конкретними спеціальностями, у яких в загарбників відчувається брак.

"Навчальним закладам розподілять спеціалізації, за якими ті організовуватимуть підготовку. На першому етапі росіяни планують залучити до цього близько чотирьох тисяч юнаків віком від 14 до 17 років", - ідеться у повідомленні.

Крім того, рашисти посилюють контроль над молоддю. Вчителям у школах наказали контролювати інформаційну активність дітей та втягувати їх у пропагандистські рухи.

Освітяни доноситимуть на учнів, якщо ті писатимуть щось "протиправне", на їхню думку, в Інтернеті, додають в ОВА.

За словами очільника ОВА Артема Лисогора, "загарбники посилено наступають і в районі Надії, і поблизу Макіївки. Кидають в бій велику кількість броньованої техніки та особового складу. Українські військові відбили 12 штурмів з боку противника в напрямку Надії і не поступилися власними позиціями у Макіївці".

Як зауважив Лисогор, ворог безперервно обстрілює Білогорівку, завдаючи авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по позиціях Сил оборони.

