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Новини Війна
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Окупанти видають українським підліткам поліси медичного страхування для примусової паспортизації, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення, зокрема й підлітків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначили в ЦНС, окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також наявність російського документа в одного з його батьків.

Перелік осіб, які не отримують поліс, школи мають надати окупаційній адміністрації, а також провести "виховну роботу" з батьками таких дітей.

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Автор: 

окупація (6717) паспорт (1156) підлітки (412) Центр національного спротиву (820)


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лише знищення всього українського але ніякого геноциду ніхто не бачить
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16.10.2023 23:01 Відповісти
 
 