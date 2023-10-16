Окупанти видають українським підліткам поліси медичного страхування для примусової паспортизації, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення, зокрема й підлітків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначили в ЦНС, окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також наявність російського документа в одного з його батьків.

Перелік осіб, які не отримують поліс, школи мають надати окупаційній адміністрації, а також провести "виховну роботу" з батьками таких дітей.

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