Оккупанты выдают украинским подросткам полисы медицинского страхования для принудительной паспортизации, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики продолжают политику принудительной паспортизации местного населения, в том числе подростков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отметили в ЦНС, оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также наличие российского документа у одного из его родителей.
Список лиц, не получающих полис, школы должны предоставить оккупационной администрации, а также провести "воспитательную работу" с родителями таких детей.
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vterra w
показать весь комментарий16.10.2023 23:01 Ответить Мне нравится 0
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