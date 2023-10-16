Оккупанты выдают украинским подросткам полисы медицинского страхования для принудительной паспортизации, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики продолжают политику принудительной паспортизации местного населения, в том числе подростков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отметили в ЦНС, оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также наличие российского документа у одного из его родителей.

Список лиц, не получающих полис, школы должны предоставить оккупационной администрации, а также провести "воспитательную работу" с родителями таких детей.

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