Рашисти вдарили чотирма ракетами по Костянтинівці

Ворог продовжує завдавати ударів по території Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка.

Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та будівля школи.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

