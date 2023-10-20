Рашисти вдарили чотирма ракетами по Костянтинівці
Ворог продовжує завдавати ударів по території Костянтинівки Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка.
Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та будівля школи.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
володимир омельянов
показати весь коментар20.10.2023 09:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль