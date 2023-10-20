УКР
Рашисти вдарили чотирма ракетами по Костянтинівці

ракета

Ворог продовжує завдавати ударів по території Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка.

Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та будівля школи.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Також читайте: Окупанти зранку вдарили "Іскандером" по Костянтинівці, є поранені, серед них - дитина (оновлено). ФОТО

обстріл (30389) ракети (4144) Костянтинівка (423)
На що здатні рашиські терористи як не воювати з мирним населенням це дика орда.
