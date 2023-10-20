Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке

Враг продолжает наносить удары по территории Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновке.

Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

