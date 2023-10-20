РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3996 посетителей онлайн
Новости Война
4 086 1

Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке

ракета

Враг продолжает наносить удары по территории Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновке.

Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Также читайте: Ночью оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, утром ударили из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины, под обстрелами Бериславский район

Автор: 

обстрел (29065) ракеты (3684) Константиновка (1890)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На що здатні рашиські терористи як не воювати з мирним населенням це дика орда.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:44 Ответить
 
 