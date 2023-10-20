Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке
Враг продолжает наносить удары по территории Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновке.
Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий20.10.2023 09:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль