УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4429 відвідувачів онлайн
Новини
213 0

Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, одна людина загинула

берислав

Зранку армія РФ завдала авіаудару по місту Берислав, є загиблий.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр  внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли житлові квартали Херсону, вранці вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини, під обстрілами - Бериславський район

Автор: 

обстріл (30389) Берислав (209) Херсонська область (6117)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 