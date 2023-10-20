Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, одна людина загинула

Зранку армія РФ завдала авіаудару по місту Берислав, є загиблий.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", - йдеться в повідомленні.

