Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, одна людина загинула
Зранку армія РФ завдала авіаудару по місту Берислав, є загиблий.
Про це повідомив у Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", - йдеться в повідомленні.
