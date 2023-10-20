УКР
Новини
Відео нападу нардепа на людину потрапило в мережу

Сергій Шахов здійснив напад на директора одного з підприємств, через що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, стверджує адвокат.

 

Адвокат Олександр Шира звернувся з клопотанням до генерального прокорора Андрія Костіна оголосити підозру у побитті людини народному депутату Сергію Шахову. Про це адвокат написав у Facebook в четвер, 19 жовтня, повідомляє Кореспондент.

За його словами, минулого року нардеп Шахов здійснив напад на директора одного з підприємств, через що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень.

"18 лютого 2022 року народний депутат України Сергій Шахов увірвався до приміщення комерційного підприємства та завдав тілесні ушкодження його директору Андрію Осовському. При цьому Шахов вів себе не просто зухвало, а ще й погрожував спалити потерпілого. Все це було зафіксовано стаціонарною відеокамерою, встановленою у приміщенні. Не зупинило нардепа Шахова й те, що у кабінеті були присутня очевидця – співробітниця підприємства", – повідомив Олександр Шира.

За його словами, по даному факту Державним бюро розслідувань було зареєстровано провадження №42022000000000474 та розпочато досудове розслідування.

"Слідчий ДБР відпрацював на 150 відсотків. І чотири експертизи (з ситуаційною СМЕ по відео події), і допити/передопити, і якісний слідчий експеримент. Коротше кажучи, порядок повний", – відзначив адвокат.

При цьому він додав, що попри проведену слідчими органами роботу Шахову досі не оголошено підозру. А оскільки згідно кримінально-процесуального кодексу народні депутати є спецсуб’єктами, зробити це може тільки генеральний прокурор. Проте останній, за словами адвоката, вже понад півроку чомусь не оголошує підозру.

Шира також нагадав, що Шахов вже є фігурантом кримінальної справи. У березні Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у розшук.

Нагадаємо, 6 жовтня Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження відносно двох народних депутатів – Артема Дмитрука і Олександра Куницького. Вони побилися з молодим хлопцем в центрі Києва. Нардепів підозрюють у завдаванні  умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також хуліганстві.

+44
Дуже гарна, кричУща назва: напад нардепа на людину...
Себто нападник апріорі людиною не є.
показати весь коментар
20.10.2023 10:43 Відповісти
+36
Бидло
показати весь коментар
20.10.2023 10:38 Відповісти
+29
Ачєрєдной внатурє слуга народа і нє путайтє с канкрєтнимі внатурє "слугамі народа"...
показати весь коментар
20.10.2023 10:41 Відповісти
Бидло
показати весь коментар
20.10.2023 10:38 Відповісти
Воно -- депутат. Воно все може. Воно приносить "велику користь державі".
показати весь коментар
20.10.2023 11:37 Відповісти
Вішати таких привселюдно на Майдані треба, тоді їх попустить і культурі спілкування навчить!
показати весь коментар
20.10.2023 12:23 Відповісти
Шахов відноситься до стаї самих хитрожопих, наглих і жадібних депутатів. Він пристосується до любої влади. Немаловажливо, що він вміє добре розповідати, як він любе простий народ, особливо шахтарів. Слово народ, в його виступах, присутнє, майже в кожному речені. А народ, котрий його вибирає - дурнуватий.
показати весь коментар
20.10.2023 11:38 Відповісти
Учитывая, что его выбирали по мажоритарке - именно так. Народ без мозгов.
показати весь коментар
20.10.2023 13:13 Відповісти
цей ******,на виборах в ВР,засипав сахаром м.Лисичанськ і Сєвєродонецьк,підкупав всіх і вся,і "мудрій нарід" вибрав цього хама і злодія,а зараз ці виборці сидять з мишами та крисами в зруйнованих містах лугандонщини, з руцьким миром
показати весь коментар
20.10.2023 15:53 Відповісти
Я всегда говорю одну фразу, проверенную временем и ставшую аксиомой "Мы живем именно так, как проголосовали на выборах".
показати весь коментар
20.10.2023 16:59 Відповісти
Не просто бидло, а викормиш регіАНАЛів
показати весь коментар
20.10.2023 12:21 Відповісти
Ачєрєдной внатурє слуга народа і нє путайтє с канкрєтнимі внатурє "слугамі народа"...
показати весь коментар
20.10.2023 10:41 Відповісти
Дуже гарна, кричУща назва: напад нардепа на людину...
Себто нападник апріорі людиною не є.
показати весь коментар
20.10.2023 10:43 Відповісти
Це все Пуйло винен. Це він призначив цих депутатів. Це не мудрий нарід сам і вибрав депутатів, які нападають на людей.
показати весь коментар
20.10.2023 10:44 Відповісти
депутатів вибирає народ України, це наша відповідальність. У 2016 році був обран від проросійскої партії " наш край ".
показати весь коментар
20.10.2023 11:36 Відповісти
Якого милого ти його висунув кандидатом на виборах? Не для того щоб нарід його начебто "обрав"?
показати весь коментар
20.10.2023 16:08 Відповісти
Ничего удивительного. Это известный га@дон, сотрудничающий с властью. Через него вкидывались самые "веселые" решения, как отмена деклараций.
показати весь коментар
20.10.2023 10:45 Відповісти
Це перемога, ящітаю
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
свіжовилуплений, рахувати навчись.
показати весь коментар
20.10.2023 10:59 Відповісти
Нардеп гірше скаженого собаки.
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
Диано, але Вікі пише
Був оголошений в розшук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Вищим антикорупційним судом України 31 березня 2023
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
Якось в нас всі підозри, засудження лише для тих, хто давно злиняв. Цікаво скільки "оголошених в розшук" успішно "розшукали"? І з іншого боку оцю титанічну працю слідчих, адвокатів невже не краще було б направити проти реальних підозрюваних у злочинах, які знаходяться в Україні?
показати весь коментар
20.10.2023 11:08 Відповісти
Робота громадської приймальні народного депутата. Засчітнік абездолєних.
показати весь коментар
20.10.2023 10:47 Відповісти
Ну шо здравствуй сомалі.
показати весь коментар
20.10.2023 10:47 Відповісти
А якого йуха воно кацапською белькоче?У країнах Балтії всі повинні знати державну!А у на «депутати»мовою ворога розмовляють
показати весь коментар
20.10.2023 10:47 Відповісти
ви нє панімаіті ета другоє-он же слуга народа внатурє і даже ксіва єсть...
показати весь коментар
20.10.2023 11:07 Відповісти
це дно давно наразі пробито....
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
"Нардеп і людина". Заголовок якоїсь драматичної саги.
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
не так - нардеп проти людини...
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
Нардеп напав на людину. Нардеп не людина. Браво!!!!
показати весь коментар
20.10.2023 14:10 Відповісти
Нардеп - це небезпечний для людини вид хижака. З метою обмеження кількості популяції підлягає санітарному відстрілу.
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
👍👍👍👍
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
Потрібні мисливці на зразок Сашка Білого.
показати весь коментар
20.10.2023 11:50 Відповісти
Та гидота, яку він за краватку тягав, мабуть, і досі живе, а от Сашка давно немає.
показати весь коментар
20.10.2023 11:51 Відповісти
Коли в прокуратуру ввалився озброєний бандит, який до Майдану відношення не мав, але вирішив скористатись перехідним періодом, коли менти сиділи тихо, усі прокурори розбіглись. Залишили стетегти контору молодого практиканта, мати якого була головною активісткою на Костопільському Майдані. Озброєне бидло показало свою владу над безбройним хлопцем.
показати весь коментар
20.10.2023 12:28 Відповісти
Тепер російський клоун показує свою владу над обеззброєним народом.
показати весь коментар
20.10.2023 12:30 Відповісти
Не поспішайте знімати з депутатів маски, бо може виявитись, що це намордники
показати весь коментар
20.10.2023 10:57 Відповісти
Да ви нє панімаєтє! Ота же савсєм другоє! Он харошій, і палєзєн ОПє! Галасуєт как надо. Ета ж нє валантєр, вєтєран, ілі патріот. Тє би ужє сідєлі без права залога, і встрєчі с раднимі!
показати весь коментар
20.10.2023 11:06 Відповісти
Выборов на горизонте нет,можно вытворять все что хочется,зелькин прокуроришко прикроет.
показати весь коментар
20.10.2023 11:12 Відповісти
Всі ці вовки в овечій шкурі розвели "мудрий" нарід як лохів. Тож проголосували за гучні назви партій: Довіра, Відродження, За майбутнє, Слуги народу. Але ж вовчі ікла сховати за милою усмішкою не вдається
показати весь коментар
20.10.2023 11:13 Відповісти
А нарід вуха порозвішував, досвід минулого нічому не навчив
показати весь коментар
20.10.2023 11:19 Відповісти
Усі ті "Замайбахи" використали адмінресурс, щоб пролізти до влади. 10 років тому, в Луцьку з'явився Палиця, про якого раніше не знали. По кількох школах зробив майданчики з тренажерами і футбольні поля. Перекрив кілька будинків. Роздав по 500гр. І область стала його власністтю.
показати весь коментар
20.10.2023 12:39 Відповісти
Навчив.
Що немає сенсу голосувати за "червоних директорів", мрійників бариг та подібне.
Вийшло криво, але, вважаю, краще ніж би голосував за вищеназваних.
показати весь коментар
20.10.2023 13:33 Відповісти
Якщо це створіння вже оголошено в розшук, і, при наявності задокументованого злочину з зібраною доказовою базою, а генеральний прокурор не оголошує підозру. то тоді постає питання а чи на своєму місці пан Генельний прокурор. Хоча, розумію, що питаня більшою мірою, риторичне. На жаль, це проблема не тільки Генерального прокурара чи прокуратури, а прогнивших повністю всіх гілок влади на чолі з Офісом президента. А сам президент, як мені здається, живе в паралельному, тільки йому зрозумілому світі, і давно самостійно не приймає жодних рішень. На жаль, ми створили нову форму правління - на чолі країни в нас Офіс президента.
показати весь коментар
20.10.2023 11:16 Відповісти
Заголовок просто вогонь: "... напад нардепа на ... людину".
показати весь коментар
20.10.2023 11:16 Відповісти
саме так-патамуша ета внатурє другоє і даже падтвєрждающая ксіва єсть...
показати весь коментар
20.10.2023 11:18 Відповісти
мрію про такий напад на мене: понівечу, як бог черепаху. і ***** на тюрму
показати весь коментар
20.10.2023 11:18 Відповісти
А чого зразу тюрму? Він увірвався на територію ПРИВАТНОГО підприємства! Вів себе як мудак. Та мені би було пох#й хто він такий. Він вже би звідти не вийшов своїми ногами. Він в даній ситуації прийшов "рішати" свої особисті проблеми, а не державні. Він є гопніком в даній ситуаціх, а не нардепом!

Наш нарід не тільки мудрий, але ще й дуже добрий...
показати весь коментар
20.10.2023 11:45 Відповісти
Дивилася колись відео про бандитів 90-х років з реальними записами їх наїздів на бізнес. Чомусь при перегляді цього відео виникли чіткі аналогії з тими бандитами.
показати весь коментар
20.10.2023 11:26 Відповісти
виявляється народні депутати небезпечні для людей. ну, судячи з заголовку.
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
Коли вже таких нардепів почнуть 3,14здити?
показати весь коментар
20.10.2023 11:32 Відповісти
я так понял, что через коммунальщиков ему мелко гадят в рамках закона.
показати весь коментар
20.10.2023 12:00 Відповісти
Заголовок звучит как - злая собака напала на человека, оно то в принципе так, но пора уже всё называть своими именами.
показати весь коментар
20.10.2023 12:21 Відповісти
Більшість нардепів і місцевих депів - протухше падло. По роду діяльності трохи дотикався виборів, бачив як тупе малоосвічене кримінальне гімно котре мало гроші лизало дупи всяким "народним вождям з незаплямованою репутацією", носило гроші щоб потрапити в списки. "Незаплямовані" хапали ті гроші, після провалу на виборах їм били писки, забирали гроші а в якості неустойки мусили щось рішати для гопніків у своїх радах.
показати весь коментар
20.10.2023 12:21 Відповісти
Я би не стримався і втулив тому виродку, пох на його депутатство.
показати весь коментар
20.10.2023 12:40 Відповісти
"нападение нардепа на человека" - отлично сформулировано!
показати весь коментар
20.10.2023 19:07 Відповісти
Нарідний даунбаській депутат розмовляв на чисто даунбаській мові. Так він депутатв Верховної Ради? А там в нас українська - державна. Дамбас може переїхати до Києва, але ніколи він не вийде із даунбасьонка!
показати весь коментар
20.10.2023 19:20 Відповісти
воно щеплення від сказу робило?
показати весь коментар
21.10.2023 02:45 Відповісти
 
 