Відео нападу нардепа на людину потрапило в мережу

Сергій Шахов здійснив напад на директора одного з підприємств, через що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, стверджує адвокат.

Адвокат Олександр Шира звернувся з клопотанням до генерального прокорора Андрія Костіна оголосити підозру у побитті людини народному депутату Сергію Шахову. Про це адвокат написав у Facebook в четвер, 19 жовтня, повідомляє Кореспондент.

За його словами, минулого року нардеп Шахов здійснив напад на директора одного з підприємств, через що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень.

"18 лютого 2022 року народний депутат України Сергій Шахов увірвався до приміщення комерційного підприємства та завдав тілесні ушкодження його директору Андрію Осовському. При цьому Шахов вів себе не просто зухвало, а ще й погрожував спалити потерпілого. Все це було зафіксовано стаціонарною відеокамерою, встановленою у приміщенні. Не зупинило нардепа Шахова й те, що у кабінеті були присутня очевидця – співробітниця підприємства", – повідомив Олександр Шира.

За його словами, по даному факту Державним бюро розслідувань було зареєстровано провадження №42022000000000474 та розпочато досудове розслідування.

"Слідчий ДБР відпрацював на 150 відсотків. І чотири експертизи (з ситуаційною СМЕ по відео події), і допити/передопити, і якісний слідчий експеримент. Коротше кажучи, порядок повний", – відзначив адвокат.

При цьому він додав, що попри проведену слідчими органами роботу Шахову досі не оголошено підозру. А оскільки згідно кримінально-процесуального кодексу народні депутати є спецсуб’єктами, зробити це може тільки генеральний прокурор. Проте останній, за словами адвоката, вже понад півроку чомусь не оголошує підозру.

Шира також нагадав, що Шахов вже є фігурантом кримінальної справи. У березні Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у розшук.

Нагадаємо, 6 жовтня Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження відносно двох народних депутатів – Артема Дмитрука і Олександра Куницького. Вони побилися з молодим хлопцем в центрі Києва. Нардепів підозрюють у завдаванні умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також хуліганстві.