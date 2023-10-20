Видео нападения нардепа на человека попало в сеть
Сергей Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения, утверждает адвокат.
Адвокат Александр Шира обратился с ходатайством к генеральному прокорору Андрею Костину объявить подозрение в избиении человека народному депутату Сергею Шахову. Об этом адвокат написал в Facebook в четверг, 19 октября, сообщает Корреспондент.
По его словам, в прошлом году нардеп Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения.
"18 февраля 2022 года народный депутат Украины Сергей Шахов ворвался в помещение коммерческого предприятия и нанес телесные повреждения его директору Андрею Осовскому. При этом Шахов вел себя не просто дерзко, а еще и угрожал сжечь потерпевшего. Все это было зафиксировано стационарной видеокамерой, установленной в помещении . Не остановило нардепа Шахова и то, что в кабинете присутствовал очевидец – сотрудница предприятия", – сообщил Александр Шира.
По его словам, по данному факту Государственным бюро расследований было зарегистрировано производство №42022000000000474 и начато досудебное расследование.
"Следователь ДБР отработал на 150 процентов. И четыре экспертизы (с ситуационной СМЭ по видео происшествию), и допросы/передопросы, и качественный следственный эксперимент. Короче говоря, порядок полный", – отметил адвокат.
При этом он добавил, что, несмотря на проведенную следственными органами работу Шахову до сих пор не объявлено подозрение. А поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, народные депутаты являются спецсубъектами, сделать это может только генеральный прокурор. Однако последний, по словам адвоката, уже более полугода почему-то не объявляет о подозрении.
Шира также напомнил, что Шахов уже является фигурантом уголовного дела. В марте Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в розыск.
Напомним, 6 октября Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства в отношении двух народных депутатов – Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они подрались с молодым парнем в центре Киева. Нардепов подозревают в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Себто нападник апріорі людиною не є.
Був оголошений в розшук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Вищим антикорупційним судом України 31 березня 2023
Що немає сенсу голосувати за "червоних директорів", мрійників бариг та подібне.
Вийшло криво, але, вважаю, краще ніж би голосував за вищеназваних.
Наш нарід не тільки мудрий, але ще й дуже добрий...