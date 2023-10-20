Видео нападения нардепа на человека попало в сеть

Сергей Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения, утверждает адвокат.

Адвокат Александр Шира обратился с ходатайством к генеральному прокорору Андрею Костину объявить подозрение в избиении человека народному депутату Сергею Шахову. Об этом адвокат написал в Facebook в четверг, 19 октября, сообщает Корреспондент.

По его словам, в прошлом году нардеп Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения.

"18 февраля 2022 года народный депутат Украины Сергей Шахов ворвался в помещение коммерческого предприятия и нанес телесные повреждения его директору Андрею Осовскому. При этом Шахов вел себя не просто дерзко, а еще и угрожал сжечь потерпевшего. Все это было зафиксировано стационарной видеокамерой, установленной в помещении . Не остановило нардепа Шахова и то, что в кабинете присутствовал очевидец – сотрудница предприятия", – сообщил Александр Шира.

По его словам, по данному факту Государственным бюро расследований было зарегистрировано производство №42022000000000474 и начато досудебное расследование.

"Следователь ДБР отработал на 150 процентов. И четыре экспертизы (с ситуационной СМЭ по видео происшествию), и допросы/передопросы, и качественный следственный эксперимент. Короче говоря, порядок полный", – отметил адвокат.

При этом он добавил, что, несмотря на проведенную следственными органами работу Шахову до сих пор не объявлено подозрение. А поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, народные депутаты являются спецсубъектами, сделать это может только генеральный прокурор. Однако последний, по словам адвоката, уже более полугода почему-то не объявляет о подозрении.

Шира также напомнил, что Шахов уже является фигурантом уголовного дела. В марте Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в розыск.

Напомним, 6 октября Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства в отношении двух народных депутатов – Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они подрались с молодым парнем в центре Киева. Нардепов подозревают в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве.