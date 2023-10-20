РУС
Видео нападения нардепа на человека попало в сеть

Сергей Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения, утверждает адвокат.

Адвокат Александр Шира обратился с ходатайством к генеральному прокорору Андрею Костину объявить подозрение в избиении человека народному депутату Сергею Шахову. Об этом адвокат написал в Facebook в четверг, 19 октября, сообщает Корреспондент.

По его словам, в прошлом году нардеп Шахов совершил нападение на директора одного из предприятий, из-за чего потерпевший получил телесные повреждения.

"18 февраля 2022 года народный депутат Украины Сергей Шахов ворвался в помещение коммерческого предприятия и нанес телесные повреждения его директору Андрею Осовскому. При этом Шахов вел себя не просто дерзко, а еще и угрожал сжечь потерпевшего. Все это было зафиксировано стационарной видеокамерой, установленной в помещении . Не остановило нардепа Шахова и то, что в кабинете присутствовал очевидец – сотрудница предприятия", – сообщил Александр Шира.

По его словам, по данному факту Государственным бюро расследований было зарегистрировано производство №42022000000000474 и начато досудебное расследование.

"Следователь ДБР отработал на 150 процентов. И четыре экспертизы (с ситуационной СМЭ по видео происшествию), и допросы/передопросы, и качественный следственный эксперимент. Короче говоря, порядок полный", – отметил адвокат.

При этом он добавил, что, несмотря на проведенную следственными органами работу Шахову до сих пор не объявлено подозрение. А поскольку, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, народные депутаты являются спецсубъектами, сделать это может только генеральный прокурор. Однако последний, по словам адвоката, уже более полугода почему-то не объявляет о подозрении.

Шира также напомнил, что Шахов уже является фигурантом уголовного дела. В марте Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в розыск.

Напомним, 6 октября Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства в отношении двух народных депутатов – Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они подрались с молодым парнем в центре Киева. Нардепов подозревают в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве.

избиение (9854) Шахов Сергей (112)
Топ комментарии
+44
Дуже гарна, кричУща назва: напад нардепа на людину...
Себто нападник апріорі людиною не є.
20.10.2023 10:43 Ответить
+36
Бидло
20.10.2023 10:38 Ответить
+29
Ачєрєдной внатурє слуга народа і нє путайтє с канкрєтнимі внатурє "слугамі народа"...
20.10.2023 10:41 Ответить
Бидло
20.10.2023 10:38 Ответить
Воно -- депутат. Воно все може. Воно приносить "велику користь державі".
20.10.2023 11:37 Ответить
Вішати таких привселюдно на Майдані треба, тоді їх попустить і культурі спілкування навчить!
20.10.2023 12:23 Ответить
Шахов відноситься до стаї самих хитрожопих, наглих і жадібних депутатів. Він пристосується до любої влади. Немаловажливо, що він вміє добре розповідати, як він любе простий народ, особливо шахтарів. Слово народ, в його виступах, присутнє, майже в кожному речені. А народ, котрий його вибирає - дурнуватий.
20.10.2023 11:38 Ответить
Учитывая, что его выбирали по мажоритарке - именно так. Народ без мозгов.
20.10.2023 13:13 Ответить
цей ******,на виборах в ВР,засипав сахаром м.Лисичанськ і Сєвєродонецьк,підкупав всіх і вся,і "мудрій нарід" вибрав цього хама і злодія,а зараз ці виборці сидять з мишами та крисами в зруйнованих містах лугандонщини, з руцьким миром
20.10.2023 15:53 Ответить
Я всегда говорю одну фразу, проверенную временем и ставшую аксиомой "Мы живем именно так, как проголосовали на выборах".
20.10.2023 16:59 Ответить
Не просто бидло, а викормиш регіАНАЛів
20.10.2023 12:21 Ответить
Ачєрєдной внатурє слуга народа і нє путайтє с канкрєтнимі внатурє "слугамі народа"...
20.10.2023 10:41 Ответить
Дуже гарна, кричУща назва: напад нардепа на людину...
Себто нападник апріорі людиною не є.
20.10.2023 10:43 Ответить
Це все Пуйло винен. Це він призначив цих депутатів. Це не мудрий нарід сам і вибрав депутатів, які нападають на людей.
20.10.2023 10:44 Ответить
депутатів вибирає народ України, це наша відповідальність. У 2016 році був обран від проросійскої партії " наш край ".
20.10.2023 11:36 Ответить
Якого милого ти його висунув кандидатом на виборах? Не для того щоб нарід його начебто "обрав"?
20.10.2023 16:08 Ответить
Ничего удивительного. Это известный га@дон, сотрудничающий с властью. Через него вкидывались самые "веселые" решения, как отмена деклараций.
20.10.2023 10:45 Ответить
Це перемога, ящітаю
20.10.2023 10:46 Ответить
свіжовилуплений, рахувати навчись.
20.10.2023 10:59 Ответить
Нардеп гірше скаженого собаки.
20.10.2023 10:46 Ответить
Диано, але Вікі пише
Був оголошений в розшук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Вищим антикорупційним судом України 31 березня 2023
20.10.2023 10:46 Ответить
Якось в нас всі підозри, засудження лише для тих, хто давно злиняв. Цікаво скільки "оголошених в розшук" успішно "розшукали"? І з іншого боку оцю титанічну працю слідчих, адвокатів невже не краще було б направити проти реальних підозрюваних у злочинах, які знаходяться в Україні?
20.10.2023 11:08 Ответить
Робота громадської приймальні народного депутата. Засчітнік абездолєних.
20.10.2023 10:47 Ответить
Ну шо здравствуй сомалі.
20.10.2023 10:47 Ответить
А якого йуха воно кацапською белькоче?У країнах Балтії всі повинні знати державну!А у на «депутати»мовою ворога розмовляють
20.10.2023 10:47 Ответить
ви нє панімаіті ета другоє-он же слуга народа внатурє і даже ксіва єсть...
20.10.2023 11:07 Ответить
це дно давно наразі пробито....
20.10.2023 10:52 Ответить
"Нардеп і людина". Заголовок якоїсь драматичної саги.
20.10.2023 10:52 Ответить
не так - нардеп проти людини...
20.10.2023 10:56 Ответить
Нардеп напав на людину. Нардеп не людина. Браво!!!!
20.10.2023 14:10 Ответить
Нардеп - це небезпечний для людини вид хижака. З метою обмеження кількості популяції підлягає санітарному відстрілу.
20.10.2023 10:56 Ответить
👍👍👍👍
20.10.2023 11:28 Ответить
Потрібні мисливці на зразок Сашка Білого.
20.10.2023 11:50 Ответить
Та гидота, яку він за краватку тягав, мабуть, і досі живе, а от Сашка давно немає.
20.10.2023 11:51 Ответить
Коли в прокуратуру ввалився озброєний бандит, який до Майдану відношення не мав, але вирішив скористатись перехідним періодом, коли менти сиділи тихо, усі прокурори розбіглись. Залишили стетегти контору молодого практиканта, мати якого була головною активісткою на Костопільському Майдані. Озброєне бидло показало свою владу над безбройним хлопцем.
20.10.2023 12:28 Ответить
Тепер російський клоун показує свою владу над обеззброєним народом.
20.10.2023 12:30 Ответить
Не поспішайте знімати з депутатів маски, бо може виявитись, що це намордники
20.10.2023 10:57 Ответить
Да ви нє панімаєтє! Ота же савсєм другоє! Он харошій, і палєзєн ОПє! Галасуєт как надо. Ета ж нє валантєр, вєтєран, ілі патріот. Тє би ужє сідєлі без права залога, і встрєчі с раднимі!
20.10.2023 11:06 Ответить
Выборов на горизонте нет,можно вытворять все что хочется,зелькин прокуроришко прикроет.
20.10.2023 11:12 Ответить
Всі ці вовки в овечій шкурі розвели "мудрий" нарід як лохів. Тож проголосували за гучні назви партій: Довіра, Відродження, За майбутнє, Слуги народу. Але ж вовчі ікла сховати за милою усмішкою не вдається
20.10.2023 11:13 Ответить
А нарід вуха порозвішував, досвід минулого нічому не навчив
20.10.2023 11:19 Ответить
Усі ті "Замайбахи" використали адмінресурс, щоб пролізти до влади. 10 років тому, в Луцьку з'явився Палиця, про якого раніше не знали. По кількох школах зробив майданчики з тренажерами і футбольні поля. Перекрив кілька будинків. Роздав по 500гр. І область стала його власністтю.
20.10.2023 12:39 Ответить
Навчив.
Що немає сенсу голосувати за "червоних директорів", мрійників бариг та подібне.
Вийшло криво, але, вважаю, краще ніж би голосував за вищеназваних.
20.10.2023 13:33 Ответить
Якщо це створіння вже оголошено в розшук, і, при наявності задокументованого злочину з зібраною доказовою базою, а генеральний прокурор не оголошує підозру. то тоді постає питання а чи на своєму місці пан Генельний прокурор. Хоча, розумію, що питаня більшою мірою, риторичне. На жаль, це проблема не тільки Генерального прокурара чи прокуратури, а прогнивших повністю всіх гілок влади на чолі з Офісом президента. А сам президент, як мені здається, живе в паралельному, тільки йому зрозумілому світі, і давно самостійно не приймає жодних рішень. На жаль, ми створили нову форму правління - на чолі країни в нас Офіс президента.
20.10.2023 11:16 Ответить
Заголовок просто вогонь: "... напад нардепа на ... людину".
20.10.2023 11:16 Ответить
саме так-патамуша ета внатурє другоє і даже падтвєрждающая ксіва єсть...
20.10.2023 11:18 Ответить
мрію про такий напад на мене: понівечу, як бог черепаху. і ***** на тюрму
20.10.2023 11:18 Ответить
А чого зразу тюрму? Він увірвався на територію ПРИВАТНОГО підприємства! Вів себе як мудак. Та мені би було пох#й хто він такий. Він вже би звідти не вийшов своїми ногами. Він в даній ситуації прийшов "рішати" свої особисті проблеми, а не державні. Він є гопніком в даній ситуаціх, а не нардепом!

Наш нарід не тільки мудрий, але ще й дуже добрий...
20.10.2023 11:45 Ответить
Дивилася колись відео про бандитів 90-х років з реальними записами їх наїздів на бізнес. Чомусь при перегляді цього відео виникли чіткі аналогії з тими бандитами.
20.10.2023 11:26 Ответить
виявляється народні депутати небезпечні для людей. ну, судячи з заголовку.
20.10.2023 11:28 Ответить
Коли вже таких нардепів почнуть 3,14здити?
20.10.2023 11:32 Ответить
я так понял, что через коммунальщиков ему мелко гадят в рамках закона.
20.10.2023 12:00 Ответить
Заголовок звучит как - злая собака напала на человека, оно то в принципе так, но пора уже всё называть своими именами.
20.10.2023 12:21 Ответить
Більшість нардепів і місцевих депів - протухше падло. По роду діяльності трохи дотикався виборів, бачив як тупе малоосвічене кримінальне гімно котре мало гроші лизало дупи всяким "народним вождям з незаплямованою репутацією", носило гроші щоб потрапити в списки. "Незаплямовані" хапали ті гроші, після провалу на виборах їм били писки, забирали гроші а в якості неустойки мусили щось рішати для гопніків у своїх радах.
20.10.2023 12:21 Ответить
Я би не стримався і втулив тому виродку, пох на його депутатство.
20.10.2023 12:40 Ответить
"нападение нардепа на человека" - отлично сформулировано!
20.10.2023 19:07 Ответить
Нарідний даунбаській депутат розмовляв на чисто даунбаській мові. Так він депутатв Верховної Ради? А там в нас українська - державна. Дамбас може переїхати до Києва, але ніколи він не вийде із даунбасьонка!
20.10.2023 19:20 Ответить
воно щеплення від сказу робило?
21.10.2023 02:45 Ответить
 
 