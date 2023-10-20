Війська РФ ударили двома КАБами по Новобериславу на Херсонщині
Ворог завдав ударів КАБами по
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються", - йдеться у повідомленні.
