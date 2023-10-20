УКР
Війська РФ ударили двома КАБами по Новобериславу на Херсонщині

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, одна людина загинула

обстріл (30389) Херсонська область (6117)
