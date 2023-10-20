Через обстріли, негоду та технічні порушення знеструмлені споживачі у 9 областях, - Міненерго

Внаслідок обстрілів без світла частина споживачів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Про це повідомили в Міненерго України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 4 населених пункти, на Дніпропетровщині – 2 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що ремонти проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація. За минулу добу енергетики заживили 16,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одразу чотири енергоблоки ТЕС вивели в ремонт, – "Укренерго"

"Внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Одеській областях. Через несприятливі погодні умови без світла залишається частина споживачів у Київській області", - додали в Міненерго.