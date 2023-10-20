Бойовики ХАМАС отримують 93% зброї з Ірану, - фон дер Ляєн
93% військової техніки, що нині перебуває на озброєнні терористів ХАМАС, постачається з Ірану.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує FAZ, передає Цензор.НЕТ.
"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - зауважила вона.
Дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".
Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема ударні дрони-камікадзе, проти мирних українців.
Зі знищенням @уйла у ірану та кндр не буде жодних шансів протистояти Західному світу. Китай буде чекати, спостерігати та за результатами та домовлятися по факту. КНР щодо Тайваню цілком влаштовує опрацьований варіант по Гонк-Конгу
@уйло десятиріччями марив зіштовхнути КНР та Захід на темі Тайваню. КНР мудріший, послав @уйла нах... та й економіка КНР невідємно повязана із Заходом. кацапстан для КНР лише дешевий сировинний придаток із табунами біомаси
Україна на сьогодні головний військовий партнер США та Заходу у протистоянні із кацапстаном, а також природньо кндр та іраном.
Те, що робить Україна, більш точно - ЗСУ, цього вже ніхто та ніколи не зробить для США та Заходу.
США за це добре знають, за останні два роки у них багато чого змінолся по відношенню до нас. Це радує та надихає.
Як приклад. Багато критики у бік Дж.Саллівана. Але. Саме він 21.08.23 підготував та надав до Комітету з Нацбезпеки доповідну із пропозиціями надання Україні ATACAMS, за які цей Комітет проголосував 30.08.23, затвердив Президент США та вже 09.09.23 ракети поїхали до нас.
Багато чого змінюється. І як на мене - у кращий для України бік.
Історію треба незабувати, бо вона КРИВАВА!