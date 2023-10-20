УКР
Новини
Бойовики ХАМАС отримують 93% зброї з Ірану, - фон дер Ляєн

93% військової техніки, що нині перебуває на озброєнні терористів ХАМАС, постачається з Ірану.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує FAZ, передає Цензор.НЕТ.

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - зауважила вона.

Дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".

Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема ударні дрони-камікадзе, проти мирних українців.

Іран (2324) зброя (7692) Хамас (201) фон дер Ляєн Урсула (847)
Топ коментарі
+3
Скоріше не з Ірану, а через Іран. Хоча чудовий привід Іран розбомбити. Такі заяви говорять, що тучі згущуються над Іраном
20.10.2023 11:17 Відповісти
+3
iran давно пора уничтожить это начало оси зла - иран, мокшандия, кндр
20.10.2023 11:32 Відповісти
+2
Скажіть мені,чи міг би Іран створювати зброю ,не отримуючи комплектуючі з того ж самого Заходу,Китаю,Америки? Або людство домовиться про ізоляцію тиранів,про справжні жорстокі санкці,або планета приречені
20.10.2023 11:15 Відповісти
********* точність! саме 93%. цікаво, як рахували?
20.10.2023 11:14 Відповісти
Можливо, тому що 7% ХАМАС купує в євросоюзі?
20.10.2023 11:44 Відповісти
Проти крадіїв та злодіїв санкції не працюють.
20.10.2023 11:27 Відповісти
Усьому цивілізованому світу їпашити у першу чергу необхідно рашистський кацапстан та ціль № 1 для усього світу - терорист-маніяк путін-@уйло.
Зі знищенням @уйла у ірану та кндр не буде жодних шансів протистояти Західному світу. Китай буде чекати, спостерігати та за результатами та домовлятися по факту. КНР щодо Тайваню цілком влаштовує опрацьований варіант по Гонк-Конгу
20.10.2023 11:25 Відповісти
Справа у тому, що варіант із Гонг-Коногом був опрацьваний із Китаєм, який був у ті відносно цівілізованішим, ставав на капіталістичні рейки і подавав якісь надії. А із людожерським режимом краще віпрацювати варіант із х3ром байдена у роті вінні Пуха замість Тайваню
20.10.2023 11:34 Відповісти
Сі та пан Дж.Байден готують зустріч. Обговорять, вважаю, Тайвань та Україну. Люди мудрі. Упевнений, що домовляться. КНР першим ні на кого ніколи нападати не буде та категорично проти будь-яких воєнних дій на своїй території. А Тайвань вони вважають своїм юридично та по факту.
@уйло десятиріччями марив зіштовхнути КНР та Захід на темі Тайваню. КНР мудріший, послав @уйла нах... та й економіка КНР невідємно повязана із Заходом. кацапстан для КНР лише дешевий сировинний придаток із табунами біомаси
20.10.2023 11:40 Відповісти
Вважаю що Сі мудро відсмокче в Байдена за зачиненими дверима після зустрічі. Не подобаються мені формулювання зіштовхнути - ну зіштовхнула прпиустимо росія - то що - подарувати комунякам Тайвань, дати заточити цивілізованих людей у комуністичному концтаборі? Тут від Байдена вже нічого не залежить - все залежить від того, поведе себе Сі цивілізовано у цей раз чи буде нариватися на неприємнощі. Якщо Сі мудро визнаю за помилку своє бикування перед Байденом, то хай піде як побита собака із Тайваню, а Байден допоможе йому зберегти лице, а в іншому випадку перш за все у наших інетересах, щоб не злили Тайвань, бо слідом за Тайваенм зіллють і Україну
20.10.2023 12:03 Відповісти
США ніколи не будуть зливати України. Насамперед США не вигідно зливати Україну.
Україна на сьогодні головний військовий партнер США та Заходу у протистоянні із кацапстаном, а також природньо кндр та іраном.
Те, що робить Україна, більш точно - ЗСУ, цього вже ніхто та ніколи не зробить для США та Заходу.
США за це добре знають, за останні два роки у них багато чого змінолся по відношенню до нас. Це радує та надихає.
Як приклад. Багато критики у бік Дж.Саллівана. Але. Саме він 21.08.23 підготував та надав до Комітету з Нацбезпеки доповідну із пропозиціями надання Україні ATACAMS, за які цей Комітет проголосував 30.08.23, затвердив Президент США та вже 09.09.23 ракети поїхали до нас.
Багато чого змінюється. І як на мене - у кращий для України бік.
20.10.2023 12:12 Відповісти
Починати тре з кацапстану та путіна-@уйла. Уся біда у Держави Ізраїль саме від цього гандона, а потім вже іран, кндр, **********
20.10.2023 11:42 Відповісти
это ты бибигону скажи
20.10.2023 11:44 Відповісти
побачу - скажу
20.10.2023 11:48 Відповісти
До речі, оцей мудрий чоловік вже сказав. Поважна, відважна та мудра людина

20.10.2023 11:52 Відповісти
А Іран з куди отримує зброю?
показати весь коментар
Мордор треба розбити,там вся проблема невже не ясно!.Тільки мордор паде зразу зникне і хамас і решта шолупоні всякої!
20.10.2023 11:35 Відповісти
Любе стадо керується спеціальним козлом. Без цього козла стадо беспорадне. Світове стадо покидьків надихається московським козлом. Знищіть Москву і покидьки стануть звичайними баранами.
20.10.2023 11:38 Відповісти
Князь цих козлів - американський козел-Бафомет із козлиними рогами. Трампокаліпсис досі триває
20.10.2023 11:43 Відповісти
Це відомо ще з часу створення хамас. Московити можуть і папери показати, але ж ***** …
Історію треба незабувати, бо вона КРИВАВА!
20.10.2023 11:39 Відповісти
20.10.2023 11:45 Відповісти
знайомий почерк, вам не здається...
20.10.2023 11:53 Відповісти
пора загнати іранських террористів у камяний вік
20.10.2023 12:23 Відповісти
 
 