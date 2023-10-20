Бойовики ХАМАС отримують 93% зброї з Ірану, - фон дер Ляєн

93% військової техніки, що нині перебуває на озброєнні терористів ХАМАС, постачається з Ірану.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує FAZ, передає Цензор.НЕТ.

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - зауважила вона.

Дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".

Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема ударні дрони-камікадзе, проти мирних українців.

