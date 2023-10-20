Боевики ХАМАС получают 93% оружия из Ирана, – фон дер Ляйен
93% военной техники, ныне находящейся на вооружении террористов ХАМАС, поставляется из Ирана.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует FAZ, передает Цензор.НЕТ.
"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана", - отметила она.
Дер Ляйен отметила, что риск распространения войны между ХАМАС и Израилем на Ближний Восток является "реальным".
Президент Еврокомиссии напомнила, что Иран также регулярно оказывает военную помощь России, использующей иранское вооружение, в том числе ударные дроны-камикадзе, против мирных украинцев.
Топ комментарии
+3 ПТН ПНХ #581928
показать весь комментарий20.10.2023 11:17 Ответить Ссылка
+3 Vadim Izumov #511001
показать весь комментарий20.10.2023 11:32 Ответить Ссылка
+2 Світлана #580894
показать весь комментарий20.10.2023 11:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зі знищенням @уйла у ірану та кндр не буде жодних шансів протистояти Західному світу. Китай буде чекати, спостерігати та за результатами та домовлятися по факту. КНР щодо Тайваню цілком влаштовує опрацьований варіант по Гонк-Конгу
@уйло десятиріччями марив зіштовхнути КНР та Захід на темі Тайваню. КНР мудріший, послав @уйла нах... та й економіка КНР невідємно повязана із Заходом. кацапстан для КНР лише дешевий сировинний придаток із табунами біомаси
Україна на сьогодні головний військовий партнер США та Заходу у протистоянні із кацапстаном, а також природньо кндр та іраном.
Те, що робить Україна, більш точно - ЗСУ, цього вже ніхто та ніколи не зробить для США та Заходу.
США за це добре знають, за останні два роки у них багато чого змінолся по відношенню до нас. Це радує та надихає.
Як приклад. Багато критики у бік Дж.Саллівана. Але. Саме він 21.08.23 підготував та надав до Комітету з Нацбезпеки доповідну із пропозиціями надання Україні ATACAMS, за які цей Комітет проголосував 30.08.23, затвердив Президент США та вже 09.09.23 ракети поїхали до нас.
Багато чого змінюється. І як на мене - у кращий для України бік.
Історію треба незабувати, бо вона КРИВАВА!