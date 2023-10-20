РУС
Боевики ХАМАС получают 93% оружия из Ирана, – фон дер Ляйен

93% военной техники, ныне находящейся на вооружении террористов ХАМАС, поставляется из Ирана.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует FAZ, передает Цензор.НЕТ.

"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана", - отметила она.

Дер Ляйен отметила, что риск распространения войны между ХАМАС и Израилем на Ближний Восток является "реальным".

Президент Еврокомиссии напомнила, что Иран также регулярно оказывает военную помощь России, использующей иранское вооружение, в том числе ударные дроны-камикадзе, против мирных украинцев.

Иран (2069) оружие (10403) Хамас (197) Урсула фон дер Ляйен (592)
+3
Скоріше не з Ірану, а через Іран. Хоча чудовий привід Іран розбомбити. Такі заяви говорять, що тучі згущуються над Іраном
20.10.2023 11:17 Ответить
+3
iran давно пора уничтожить это начало оси зла - иран, мокшандия, кндр
20.10.2023 11:32 Ответить
+2
Скажіть мені,чи міг би Іран створювати зброю ,не отримуючи комплектуючі з того ж самого Заходу,Китаю,Америки? Або людство домовиться про ізоляцію тиранів,про справжні жорстокі санкці,або планета приречені
20.10.2023 11:15 Ответить
********* точність! саме 93%. цікаво, як рахували?
20.10.2023 11:14 Ответить
Можливо, тому що 7% ХАМАС купує в євросоюзі?
20.10.2023 11:44 Ответить
Скажіть мені,чи міг би Іран створювати зброю ,не отримуючи комплектуючі з того ж самого Заходу,Китаю,Америки? Або людство домовиться про ізоляцію тиранів,про справжні жорстокі санкці,або планета приречені
20.10.2023 11:15 Ответить
Проти крадіїв та злодіїв санкції не працюють.
20.10.2023 11:27 Ответить
Скоріше не з Ірану, а через Іран. Хоча чудовий привід Іран розбомбити. Такі заяви говорять, що тучі згущуються над Іраном
20.10.2023 11:17 Ответить
Усьому цивілізованому світу їпашити у першу чергу необхідно рашистський кацапстан та ціль № 1 для усього світу - терорист-маніяк путін-@уйло.
Зі знищенням @уйла у ірану та кндр не буде жодних шансів протистояти Західному світу. Китай буде чекати, спостерігати та за результатами та домовлятися по факту. КНР щодо Тайваню цілком влаштовує опрацьований варіант по Гонк-Конгу
20.10.2023 11:25 Ответить
Справа у тому, що варіант із Гонг-Коногом був опрацьваний із Китаєм, який був у ті відносно цівілізованішим, ставав на капіталістичні рейки і подавав якісь надії. А із людожерським режимом краще віпрацювати варіант із х3ром байдена у роті вінні Пуха замість Тайваню
20.10.2023 11:34 Ответить
Сі та пан Дж.Байден готують зустріч. Обговорять, вважаю, Тайвань та Україну. Люди мудрі. Упевнений, що домовляться. КНР першим ні на кого ніколи нападати не буде та категорично проти будь-яких воєнних дій на своїй території. А Тайвань вони вважають своїм юридично та по факту.
@уйло десятиріччями марив зіштовхнути КНР та Захід на темі Тайваню. КНР мудріший, послав @уйла нах... та й економіка КНР невідємно повязана із Заходом. кацапстан для КНР лише дешевий сировинний придаток із табунами біомаси
20.10.2023 11:40 Ответить
Вважаю що Сі мудро відсмокче в Байдена за зачиненими дверима після зустрічі. Не подобаються мені формулювання зіштовхнути - ну зіштовхнула прпиустимо росія - то що - подарувати комунякам Тайвань, дати заточити цивілізованих людей у комуністичному концтаборі? Тут від Байдена вже нічого не залежить - все залежить від того, поведе себе Сі цивілізовано у цей раз чи буде нариватися на неприємнощі. Якщо Сі мудро визнаю за помилку своє бикування перед Байденом, то хай піде як побита собака із Тайваню, а Байден допоможе йому зберегти лице, а в іншому випадку перш за все у наших інетересах, щоб не злили Тайвань, бо слідом за Тайваенм зіллють і Україну
20.10.2023 12:03 Ответить
США ніколи не будуть зливати України. Насамперед США не вигідно зливати Україну.
Україна на сьогодні головний військовий партнер США та Заходу у протистоянні із кацапстаном, а також природньо кндр та іраном.
Те, що робить Україна, більш точно - ЗСУ, цього вже ніхто та ніколи не зробить для США та Заходу.
США за це добре знають, за останні два роки у них багато чого змінолся по відношенню до нас. Це радує та надихає.
Як приклад. Багато критики у бік Дж.Саллівана. Але. Саме він 21.08.23 підготував та надав до Комітету з Нацбезпеки доповідну із пропозиціями надання Україні ATACAMS, за які цей Комітет проголосував 30.08.23, затвердив Президент США та вже 09.09.23 ракети поїхали до нас.
Багато чого змінюється. І як на мене - у кращий для України бік.
20.10.2023 12:12 Ответить
iran давно пора уничтожить это начало оси зла - иран, мокшандия, кндр
20.10.2023 11:32 Ответить
Починати тре з кацапстану та путіна-@уйла. Уся біда у Держави Ізраїль саме від цього гандона, а потім вже іран, кндр, **********
20.10.2023 11:42 Ответить
это ты бибигону скажи
20.10.2023 11:44 Ответить
побачу - скажу
20.10.2023 11:48 Ответить
До речі, оцей мудрий чоловік вже сказав. Поважна, відважна та мудра людина

20.10.2023 11:52 Ответить
А Іран з куди отримує зброю?
20.10.2023 11:34 Ответить
Мордор треба розбити,там вся проблема невже не ясно!.Тільки мордор паде зразу зникне і хамас і решта шолупоні всякої!
20.10.2023 11:35 Ответить
Любе стадо керується спеціальним козлом. Без цього козла стадо беспорадне. Світове стадо покидьків надихається московським козлом. Знищіть Москву і покидьки стануть звичайними баранами.
20.10.2023 11:38 Ответить
Князь цих козлів - американський козел-Бафомет із козлиними рогами. Трампокаліпсис досі триває
20.10.2023 11:43 Ответить
Це відомо ще з часу створення хамас. Московити можуть і папери показати, але ж ***** …
Історію треба незабувати, бо вона КРИВАВА!
20.10.2023 11:39 Ответить
20.10.2023 11:45 Ответить
знайомий почерк, вам не здається...
20.10.2023 11:53 Ответить
пора загнати іранських террористів у камяний вік
20.10.2023 12:23 Ответить
 
 