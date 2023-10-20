Четвертий евакуаційний рейс із українцями вилетів з Ізраїлю, - посольство

З Тель-Авіва до Бухаресту вилетів четвертий евакуаційний рейс з 79 громадянами України на борту.

Про це йдеться у дописі на сторінці у фейсбуці посольства України в Ізраїлі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.

Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

