Четвертий евакуаційний рейс із українцями вилетів з Ізраїлю, - посольство
З Тель-Авіва до Бухаресту вилетів четвертий евакуаційний рейс з 79 громадянами України на борту.
Про це йдеться у дописі на сторінці у фейсбуці посольства України в Ізраїлі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.
Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.
