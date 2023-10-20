УКР
Четвертий евакуаційний рейс із українцями вилетів з Ізраїлю, - посольство

З Тель-Авіва до Бухаресту вилетів четвертий евакуаційний рейс з 79 громадянами України на борту.

Про це йдеться у дописі на сторінці у фейсбуці посольства України в Ізраїлі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Повідомляється, що борт вилетів з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом.

Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Читайте: Серед загиблих у Секторі Гази - 24-річна українка Лейла Хіжи родом із Харкова, - "Ґрати". ФОТО

Коментувати
Сортувати:
З Ізраїлю виходить, ШВИДЧЕ євакуювати Українців, ніж з Авдіївки.
Відчувається «турбота уряду», Шмигаля-верещучки, десь літаком, десь шатлами..
показати весь коментар
20.10.2023 11:37 Відповісти
В Авдіївці для евакуації жителів потрібно ще й зловити та примусово вивезти. А в Бен-Гуріон біженці прибувають самі.
показати весь коментар
20.10.2023 11:42 Відповісти
 
 