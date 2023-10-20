Франція отримала перші САУ Caesar замість переданих Україні
Франція вже отримала перші дві і до кінця року отримає щеі чотири самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установкам, які вона передала Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Дві установки щойно надійшли від оборонної компанії Nexter, що входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS.
До кінця 2023 року Nexter поставить для сухопутних сил Франції чотири гаубиці Caesar. Наступні 12 надійдуть у 2024 році.
У компанії Nexter зазначили, що вже наростили темпи виробництва САУ з двох до шести одиниць на місяць, а потенційно можуть вийти і на 8 одиниць за місяць.
Только нас это не касается, на жаль.