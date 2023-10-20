УКР
Франція отримала перші САУ Caesar замість переданих Україні

caesar

Франція вже отримала перші дві і до кінця року отримає щеі чотири самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установкам, які вона передала Україні.

Дві установки щойно надійшли від оборонної компанії Nexter, що входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS.

До кінця 2023 року Nexter поставить для сухопутних сил Франції чотири гаубиці Caesar. Наступні 12 надійдуть у 2024 році.

У компанії Nexter зазначили, що вже наростили темпи виробництва САУ з двох до шести одиниць на місяць, а потенційно можуть вийти і на 8 одиниць за місяць.

Україна почала двосторонні переговори про гарантії безпеки з Францією, - ОП

