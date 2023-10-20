Франция получила первые САУ Caesar вместо переданных Украине
Франция уже получила первые две и до конца года получит еще четыре самоходных гаубицы Caesar на замену 18 установкам, которые она передала Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Две установки только что поступили от оборонной компании Nexter, входящей в франко-германский оборонный холдинг KNDS.
К концу 2023 года Nexter поставит для сухопутных сил Франции четыре гаубицы Caesar. Следующие 12 поступят в 2024 году.
В компании Nexter отметили, что уже нарастили темпы производства САУ с двух до шести единиц в месяц, потенциально могут выйти и на 8 единиц в месяц.
Только нас это не касается, на жаль.