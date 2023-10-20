РУС
Франция получила первые САУ Caesar вместо переданных Украине

Франция уже получила первые две и до конца года получит еще четыре самоходных гаубицы Caesar на замену 18 установкам, которые она передала Украине.

Две установки только что поступили от оборонной компании Nexter, входящей в франко-германский оборонный холдинг KNDS.

К концу 2023 года Nexter поставит для сухопутных сил Франции четыре гаубицы Caesar. Следующие 12 поступят в 2024 году.

В компании Nexter отметили, что уже нарастили темпы производства САУ с двух до шести единиц в месяц, потенциально могут выйти и на 8 единиц в месяц.

Война-бустер экономики.
Только нас это не касается, на жаль.
20.10.2023 12:50 Ответить
Франція не та країна яка може щось гарантувати. Розбещені халявою французи слабаки і вже не здатні зупинити ісламізацію у власній країні де мусульманські емігранти нахабно гвалтують культурний простір. Їх найкращий бойовий підрозділ "Іноземний легіон" напвнений мусульманами які саме там проходять підготовку і потім передають досвід терористичним організаціям... Чи може вижити християнська цивілізація толерастів-парфюмерів яка не здатна асимілювати маскуліних дикунів яких сама поселяє в свій дім і починає утримувати мусульманських паразитів з "гуманітарних міркувань"?
20.10.2023 12:51 Ответить
Супер! Передавайте їх теж!
20.10.2023 13:18 Ответить
 
 