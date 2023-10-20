Нову систему захисту від дронів встановлять на румуно-українському кордоні

Румунія незабаром матиме найефективнішу в Європі систему боротьби з безпілотниками. Її встановлять на кордоні з Україною для захисту від російських дронів.

Про це пише портал HotNews.ro із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Румунія найближчим часом, за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів, отримає нову сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Нову систему встановлять на кордоні з Україною. За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

