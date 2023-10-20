УКР
Новини
Нову систему захисту від дронів встановлять на румуно-українському кордоні

Румунія незабаром матиме найефективнішу в Європі систему боротьби з безпілотниками. Її встановлять на кордоні з Україною для захисту від російських дронів.

Про це пише портал HotNews.ro із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Румунія найближчим часом, за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів, отримає нову сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Нову систему встановлять на кордоні з Україною. За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії, де знову впав російський дрон, закликало РФ припинити атаки проти України

"Нову систему встановлять на кордоні з Україною. За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі "

Тоді чому не поставити цю систему на 200 км на схід?
20.10.2023 13:53 Відповісти
Ну - побачимо! Якщо вона виявиться ефективною - кацапи піднімуть вереск що проти них воює НАТА!!!
20.10.2023 13:46 Відповісти
Нафіга розмінюватись на дрібниці? Ліпше зразу щось таке, щоб по Кремлю вгатити.
20.10.2023 13:51 Відповісти
Хочу побачити, як саме вони збираються боротися з ішакєдамі.
Найбільш надійний спосіб - збити, але для цього потрібно мати яйця.
20.10.2023 13:48 Відповісти
Яйця сьогодні показав чиновник Ізраїль, чекаю як вони будуть вирішувати питання з орками. 3 світова війна уже в реалі, то НАТО не пропустить загрозу, а зреагує адекватно і дзеркально
20.10.2023 14:04 Відповісти
Воює НАТА на території НАТО )))))))))))
20.10.2023 14:48 Відповісти
Для начала Украина и Румыния должны заключить договор о совместной защите неба в, скажем, полосе вдоль границы шириной 5 км в обе стороны.
20.10.2023 15:03 Відповісти
Я до ТЕБЕ звертався? Ні! Тому - марш в "Козлятник" і не мекай! А якщо "мекай" - то сам собі! Якось сам Все сам - як ти мені вчора писав! !!!
20.10.2023 16:43 Відповісти
Ты самовлюблённый дурак. Я пишу вовсе не тибе.
20.10.2023 17:58 Відповісти
Марш в "Козлятник" Всім "козлам" там місце - ти сам сказав що ви там "кучкуєтеся"! А пишеш ти "мінє" - бо коментарі ти мені адресуєш - хоча я давно на тебе "поклав з прибором" і поки ти в мою адресу не "серонеш" - я тебе на форумі "не бачу"" Хоч повісся - не зреагую!
20.10.2023 18:04 Відповісти
У тебя мания величия. Я пишу под тем комментарием, который меня заинтересовал независимо от того, кто его написал. Просто не реагируй и береги нервы.
20.10.2023 18:10 Відповісти
"Амфашка"! Не "включай дурня"! А то мені так і хочеться сказать: "Людина з вищою технічною освітою а користуваться комп"ютером не вміє!" Ти написав саме МЕНІ натиснувши на "Відповісти" під МОЇМ коментарем! Так що "срав" ти саме в мою адресу!
20.10.2023 18:17 Відповісти
"натиснувши на "Відповісти" ТВОИМ комментарем" вовсе не означает, что ответ ВСЕГДА адресован ТЕБЕ. Он может быть адресован тем, кто просматривает ветку, как в данном случае. Просто не реагируй и береги нервы.
20.10.2023 18:25 Відповісти
"Дурак - имя прилагательное Ибо прилагается к глупому человеку!" (Фон Визин "Недоросль")
20.10.2023 18:33 Відповісти
Значить цигани не впевнені, що Україна вистоїть у війні з кацапами.
показати весь коментар
"Румунія найближчим часом, за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів, отримає нову ******* систему захисту від безпілотників" Джерело:

Сєтка-рабіца?
20.10.2023 13:55 Відповісти
Рабиц - инженер. Сетка Рабица.
Важно понимать, что если для защиты от дронов сетку Рабица применять в рулонах, то такая защита не работает.
Фишка в том, что сетку Рабица необходимо монтировать на металлическую раму из трубы или уголка. И ловить дроны сеткой Рабица, натянутой на раму. Защита так себе. Но, таки да. Современная.
20.10.2023 16:06 Відповісти
В часи совка я був на кордоні з Румунією. З нашого боку були інженерні споруди КСП та система С100 (хто не знає це стовпи з козирком та колючка зі стального дроту по якій ця система пускала електричні імпульси. А з боку циганів (румунів) стирчали криві стовбури вирубані прямо в лісі та пародія на КСП шириною десь з метр А, ще по цих стовпах криви натягнутий був польовик для зв'язку
20.10.2023 16:32 Відповісти
Там гарячіше за все?
20.10.2023 14:04 Відповісти
І що ж це за "найпотужніша система протидії"?
Єдиний дієвий спосіб протидії - збити камікадзе.
20.10.2023 14:10 Відповісти
ну, посмотрим, что у них получится.
20.10.2023 14:28 Відповісти
Яка користь Україні від них на "румуно-українському кордоні"?
20.10.2023 15:21 Відповісти
 
 