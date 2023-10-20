Нову систему захисту від дронів встановлять на румуно-українському кордоні
Румунія незабаром матиме найефективнішу в Європі систему боротьби з безпілотниками. Її встановлять на кордоні з Україною для захисту від російських дронів.
Про це пише портал HotNews.ro із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Румунія найближчим часом, за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів, отримає нову сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.
Нову систему встановлять на кордоні з Україною. За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.
Топ коментарі
+5 Mod Dom
показати весь коментар20.10.2023 13:53 Відповісти Посилання
+4 Яр Холодний
показати весь коментар20.10.2023 13:46 Відповісти Посилання
+3 CrossFirenko
показати весь коментар20.10.2023 13:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найбільш надійний спосіб - збити, але для цього потрібно мати яйця.
Тоді чому не поставити цю систему на 200 км на схід?
Сєтка-рабіца?
Важно понимать, что если для защиты от дронов сетку Рабица применять в рулонах, то такая защита не работает.
Фишка в том, что сетку Рабица необходимо монтировать на металлическую раму из трубы или уголка. И ловить дроны сеткой Рабица, натянутой на раму. Защита так себе. Но, таки да. Современная.
Єдиний дієвий спосіб протидії - збити камікадзе.