Новую систему защиты от дронов установят на румыно-украинской границе
Румыния в скором времени будет иметь самую эффективную в Европе систему борьбы с беспилотниками. Ее установят на границе с Украиной для защиты от российских дронов.
Об этом пише портал HotNews.ro со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Румыния в ближайшее время, с согласия НАТО, на основании межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров, получит новую современную систему защиты от беспилотников после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.
Новая система будет установлена на границе с Украиной. По словам собеседников портала, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.
Топ комментарии
+5 Mod Dom
показать весь комментарий20.10.2023 13:53 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий20.10.2023 13:46 Ответить Ссылка
+3 CrossFirenko
показать весь комментарий20.10.2023 13:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найбільш надійний спосіб - збити, але для цього потрібно мати яйця.
Тоді чому не поставити цю систему на 200 км на схід?
Сєтка-рабіца?
Важно понимать, что если для защиты от дронов сетку Рабица применять в рулонах, то такая защита не работает.
Фишка в том, что сетку Рабица необходимо монтировать на металлическую раму из трубы или уголка. И ловить дроны сеткой Рабица, натянутой на раму. Защита так себе. Но, таки да. Современная.
Єдиний дієвий спосіб протидії - збити камікадзе.