РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4335 посетителей онлайн
Новости
2 270 22

Новую систему защиты от дронов установят на румыно-украинской границе

система,дронов,против

Румыния в скором времени будет иметь самую эффективную в Европе систему борьбы с беспилотниками. Ее установят на границе с Украиной для защиты от российских дронов.

Об этом пише портал HotNews.ro со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Румыния в ближайшее время, с согласия НАТО, на основании межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров, получит новую современную систему защиты от беспилотников после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Новая система будет установлена на границе с Украиной. По словам собеседников портала, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.

Также читайте: Между Украиной и Румынией построят мост через Тису длиной 261 метр

Автор: 

защита (193) Румыния (1143) дроны (4444)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
"Нову систему встановлять на кордоні з Україною. За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі "

Тоді чому не поставити цю систему на 200 км на схід?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:53 Ответить
+4
Ну - побачимо! Якщо вона виявиться ефективною - кацапи піднімуть вереск що проти них воює НАТА!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:46 Ответить
+3
Нафіга розмінюватись на дрібниці? Ліпше зразу щось таке, щоб по Кремлю вгатити.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну - побачимо! Якщо вона виявиться ефективною - кацапи піднімуть вереск що проти них воює НАТА!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 13:46 Ответить
Хочу побачити, як саме вони збираються боротися з ішакєдамі.
Найбільш надійний спосіб - збити, але для цього потрібно мати яйця.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:48 Ответить
Яйця сьогодні показав чиновник Ізраїль, чекаю як вони будуть вирішувати питання з орками. 3 світова війна уже в реалі, то НАТО не пропустить загрозу, а зреагує адекватно і дзеркально
показать весь комментарий
20.10.2023 14:04 Ответить
Воює НАТА на території НАТО )))))))))))
показать весь комментарий
20.10.2023 14:48 Ответить
Для начала Украина и Румыния должны заключить договор о совместной защите неба в, скажем, полосе вдоль границы шириной 5 км в обе стороны.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:03 Ответить
Я до ТЕБЕ звертався? Ні! Тому - марш в "Козлятник" і не мекай! А якщо "мекай" - то сам собі! Якось сам Все сам - як ти мені вчора писав! !!!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:43 Ответить
Ты самовлюблённый дурак. Я пишу вовсе не тибе.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:58 Ответить
Марш в "Козлятник" Всім "козлам" там місце - ти сам сказав що ви там "кучкуєтеся"! А пишеш ти "мінє" - бо коментарі ти мені адресуєш - хоча я давно на тебе "поклав з прибором" і поки ти в мою адресу не "серонеш" - я тебе на форумі "не бачу"" Хоч повісся - не зреагую!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:04 Ответить
У тебя мания величия. Я пишу под тем комментарием, который меня заинтересовал независимо от того, кто его написал. Просто не реагируй и береги нервы.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:10 Ответить
"Амфашка"! Не "включай дурня"! А то мені так і хочеться сказать: "Людина з вищою технічною освітою а користуваться комп"ютером не вміє!" Ти написав саме МЕНІ натиснувши на "Відповісти" під МОЇМ коментарем! Так що "срав" ти саме в мою адресу!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:17 Ответить
"натиснувши на "Відповісти" ТВОИМ комментарем" вовсе не означает, что ответ ВСЕГДА адресован ТЕБЕ. Он может быть адресован тем, кто просматривает ветку, как в данном случае. Просто не реагируй и береги нервы.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:25 Ответить
"Дурак - имя прилагательное Ибо прилагается к глупому человеку!" (Фон Визин "Недоросль")
показать весь комментарий
20.10.2023 18:33 Ответить
Нафіга розмінюватись на дрібниці? Ліпше зразу щось таке, щоб по Кремлю вгатити.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:51 Ответить
"Нову систему встановлять на кордоні з Україною. За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі "

Тоді чому не поставити цю систему на 200 км на схід?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:53 Ответить
Значить цигани не впевнені, що Україна вистоїть у війні з кацапами.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:03 Ответить
"Румунія найближчим часом, за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів, отримає нову ******* систему захисту від безпілотників" Джерело:

Сєтка-рабіца?
показать весь комментарий
20.10.2023 13:55 Ответить
Рабиц - инженер. Сетка Рабица.
Важно понимать, что если для защиты от дронов сетку Рабица применять в рулонах, то такая защита не работает.
Фишка в том, что сетку Рабица необходимо монтировать на металлическую раму из трубы или уголка. И ловить дроны сеткой Рабица, натянутой на раму. Защита так себе. Но, таки да. Современная.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:06 Ответить
В часи совка я був на кордоні з Румунією. З нашого боку були інженерні споруди КСП та система С100 (хто не знає це стовпи з козирком та колючка зі стального дроту по якій ця система пускала електричні імпульси. А з боку циганів (румунів) стирчали криві стовбури вирубані прямо в лісі та пародія на КСП шириною десь з метр А, ще по цих стовпах криви натягнутий був польовик для зв'язку
показать весь комментарий
20.10.2023 16:32 Ответить
Там гарячіше за все?
показать весь комментарий
20.10.2023 14:04 Ответить
І що ж це за "найпотужніша система протидії"?
Єдиний дієвий спосіб протидії - збити камікадзе.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:10 Ответить
ну, посмотрим, что у них получится.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:28 Ответить
Яка користь Україні від них на "румуно-українському кордоні"?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:21 Ответить
 
 