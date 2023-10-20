Новую систему защиты от дронов установят на румыно-украинской границе

Румыния в скором времени будет иметь самую эффективную в Европе систему борьбы с беспилотниками. Ее установят на границе с Украиной для защиты от российских дронов.

Об этом пише портал HotNews.ro со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Румыния в ближайшее время, с согласия НАТО, на основании межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров, получит новую современную систему защиты от беспилотников после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Новая система будет установлена на границе с Украиной. По словам собеседников портала, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.

Также читайте: Между Украиной и Румынией построят мост через Тису длиной 261 метр