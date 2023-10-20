Унаслідок російських обстрілів будівлі чотирьох шкіл Харкова не підлягають відновленню

Після російських ударів минулого року будівлі чотирьох шкіл у Харкові не підлягають відновленню, їх планують побудувати "з нуля".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко.

Як зазначила Деменко, відновленню не підлягають школи 134, 46, 47 і 17. Вона наголосила, що ці навчальні заклади планують побудувати "з нуля".

"Ми зараз працюємо над цим питанням, шукаємо інвесторів, але це повинні бути інвестори дуже серйозні. Ми розуміємо, що це колосальні гроші, бо будівництво буде згідно з останніми вимогами ДБН, які з 1 листопада вступають в дію. Там повинні бути бомбосховища справжні, тобто це повинні бути надсучасні школи. Вже на дві школи є іноземні інвестори, які вивчають питання їх будівництва. Коли ми дійдемо з ними згоди, все розповімо", - сказала Деменко.

За її інформацією, наразі в місті відновлюють майже 50 шкіл, 40 із них – за кошти, які надійшли з державного бюджету, ще 10 – за кошти іноземних благодійників.

"Ми чітко розуміємо, які школи першочергово необхідно відновити. Наприклад, ті, де було дуже багато дітей, тому що в мікрорайоні ця школа одна, або ту школу, яка була центром мікрорайону, який треба терміново відновлювати. Є бачення, пріоритетність", - зазначила Деменко.

Як зазначається, садочки в місті цього року не відбудовуватимуть.

