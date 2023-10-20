УКР
Підприємець зі Львівщини привласнив понад мільйон гривень, спрямованих Мінсоцполітики на допомогу переселенцям, - СБУ

На Львівщині Служба безпеки викрила масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.

Йдеться про грошову допомогу, спрямовану на забезпечення потреб першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб, яка була виділена Міністерством соціальної політики України.

Через створений злочинний механізм, лише за одним з епізодів, сума збитків завдана державі становить майже один мільйон гривень.

Читайте також: Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців

Як встановили оперативники, одному з суб’єктів господарювання зі Львівщини, згідно з поданими пропозиціями в рамках державної програми, було виділено близько 9 млн грн. Проте підприємець безпідставно привласнив бюджетні кошти, оскільки по факту не надав повного обсягу послуг для забезпечення проживання ВПО.

Також встановлено, що певна кількість осіб на яких він отримував гроші на вказаний момент вже перебували за кордоном. Таким чином організована схема дала змогу зловмиснику привласнити майже мільйон гривень бюджетних коштів.

На підставі зібраних доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому вже обрано запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуляли два дні, зірки, торт за 100 тис. грн і черевики за 50 тис.: експрокурор Печерського району Києва та експрацівниця ДБР влаштували розкішне весілля на Львівщині. ВІДЕО+ФОТО

Триває розслідування щодо інших фігурантів провадження.

гроші (980) СБУ (13255) розкрадання (268) ВПО (78) Львівська область (2522)
+5
Аж мільйон.
/повідомлено про підозру/обрано запобіжний захід/
А як просувається справа Розенблата? Мабуть навіть нема такої і не буде.
показати весь коментар
20.10.2023 15:46 Відповісти
+2
Ну так само коли різникофф заплатив за озброєння і в результаті ані зброї , ані грошей і ще й винний втік з країни
показати весь коментар
20.10.2023 15:22 Відповісти
+2
« Красти - це злочин, багато красти - це бізнес, грабувати весь народ - це вже політика.»
показати весь коментар
20.10.2023 16:33 Відповісти
Не може бути! Він же вишиванку вдягає і до церкви ходе.
показати весь коментар
20.10.2023 15:23 Відповісти
А як там почувають себе рєзніков та його заступники, які нарозкрадали мільярди? Ще не на часі, бо не встигли сховатися?
показати весь коментар
20.10.2023 16:05 Відповісти
а до чого тут сбу?
сбу треба заборонити працювати на території україни, як у всіх цивілізованих країнах!
показати весь коментар
20.10.2023 16:32 Відповісти
Та ну! Він просто дитина в зрівнянні з справжніми ворюгами.
показати весь коментар
20.10.2023 16:45 Відповісти
ну почему у нас расстрела нет при военном положении
показати весь коментар
20.10.2023 17:32 Відповісти
Я про таких воров имел "весточки "... и как можно помогать деньгми, и всяким имуществом если н границе обкладывают "пошлинами" для пропуска через границу,или всё крадут ,и развозят по домам.. если заходиш в консулат и спрашиваеш про посылку в Украину и получаеш заявку : вам надо заплатить пошлину какую ????? . Усмехаюсь и ухожу обратно .....у вас сплошно всюду ворё....и даже в консулатах.
показати весь коментар
20.10.2023 17:47 Відповісти
"А скажет он не верь молве, их там не больше чем в Москве"
Украина бедная страна, и воруют у нас по детски.
Мастера, еврея в седьмом колене, брали в аренду, и возили в Израиль на работу. Полный пансион. Перелёты и проживание за счёт фирмы. Работа подсобником на мебельной фабрике. А смысл?
Как это слово называется, с репатриантами связано. На него оформляли все кредиты, ипотеку и всё, всё, всё. После человек возвращается в Украину, и все концы в воду. Один минус, больше путь в Израиль заказан. "Не нужен нам берег турецкий"
Проворачивали всё израильские евреи.
показати весь коментар
20.10.2023 21:46 Відповісти
 
 