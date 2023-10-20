Підприємець зі Львівщини привласнив понад мільйон гривень, спрямованих Мінсоцполітики на допомогу переселенцям, - СБУ
На Львівщині Служба безпеки викрила масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.
Йдеться про грошову допомогу, спрямовану на забезпечення потреб першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб, яка була виділена Міністерством соціальної політики України.
Через створений злочинний механізм, лише за одним з епізодів, сума збитків завдана державі становить майже один мільйон гривень.
Як встановили оперативники, одному з суб’єктів господарювання зі Львівщини, згідно з поданими пропозиціями в рамках державної програми, було виділено близько 9 млн грн. Проте підприємець безпідставно привласнив бюджетні кошти, оскільки по факту не надав повного обсягу послуг для забезпечення проживання ВПО.
Також встановлено, що певна кількість осіб на яких він отримував гроші на вказаний момент вже перебували за кордоном. Таким чином організована схема дала змогу зловмиснику привласнити майже мільйон гривень бюджетних коштів.
На підставі зібраних доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому вже обрано запобіжний захід.
Триває розслідування щодо інших фігурантів провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
/повідомлено про підозру/обрано запобіжний захід/
А як просувається справа Розенблата? Мабуть навіть нема такої і не буде.
сбу треба заборонити працювати на території україни, як у всіх цивілізованих країнах!
Украина бедная страна, и воруют у нас по детски.
Мастера, еврея в седьмом колене, брали в аренду, и возили в Израиль на работу. Полный пансион. Перелёты и проживание за счёт фирмы. Работа подсобником на мебельной фабрике. А смысл?
Как это слово называется, с репатриантами связано. На него оформляли все кредиты, ипотеку и всё, всё, всё. После человек возвращается в Украину, и все концы в воду. Один минус, больше путь в Израиль заказан. "Не нужен нам берег турецкий"
Проворачивали всё израильские евреи.