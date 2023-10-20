Підприємець зі Львівщини привласнив понад мільйон гривень, спрямованих Мінсоцполітики на допомогу переселенцям, - СБУ

На Львівщині Служба безпеки викрила масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.

Йдеться про грошову допомогу, спрямовану на забезпечення потреб першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб, яка була виділена Міністерством соціальної політики України.

Через створений злочинний механізм, лише за одним з епізодів, сума збитків завдана державі становить майже один мільйон гривень.

Читайте також: Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців

Як встановили оперативники, одному з суб’єктів господарювання зі Львівщини, згідно з поданими пропозиціями в рамках державної програми, було виділено близько 9 млн грн. Проте підприємець безпідставно привласнив бюджетні кошти, оскільки по факту не надав повного обсягу послуг для забезпечення проживання ВПО.

Також встановлено, що певна кількість осіб на яких він отримував гроші на вказаний момент вже перебували за кордоном. Таким чином організована схема дала змогу зловмиснику привласнити майже мільйон гривень бюджетних коштів.

На підставі зібраних доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому вже обрано запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуляли два дні, зірки, торт за 100 тис. грн і черевики за 50 тис.: експрокурор Печерського району Києва та експрацівниця ДБР влаштували розкішне весілля на Львівщині. ВІДЕО+ФОТО

Триває розслідування щодо інших фігурантів провадження.