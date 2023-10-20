Предприниматель со Львовщины присвоил более миллиона гривен, направленных Минсоцполитики на помощь переселенцам, - СБУ
На Львовщине Служба безопасности разоблачила масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.
Речь идет о денежной помощи, направленной на обеспечение нужд первой необходимости для внутренне перемещенных лиц, которая была выделена Министерством социальной политики Украины.
Из-за созданного преступного механизма, только по одному из эпизодов, сумма ущерба, нанесенная государству, составляет почти один миллион гривен.
Как установили оперативники, одному из субъектов хозяйствования Львовщины, согласно представленным предложениям в рамках государственной программы, было выделено около 9 млн грн. Однако предприниматель безосновательно присвоил бюджетные средства, поскольку по факту не предоставил полный объем услуг для обеспечения проживания ВПЛ.
Также установлено, что определенное количество лиц, на которых он получал деньги на указанный момент, уже находились за границей. Таким образом организованная схема позволила злоумышленнику присвоить почти миллион гривен бюджетных средств.
На основании собранных доказательств злоумышленнику уже поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему уже избрана мера пресечения.
Продолжается расследование по другим фигурантам производства.
/повідомлено про підозру/обрано запобіжний захід/
А як просувається справа Розенблата? Мабуть навіть нема такої і не буде.
сбу треба заборонити працювати на території україни, як у всіх цивілізованих країнах!
Украина бедная страна, и воруют у нас по детски.
Мастера, еврея в седьмом колене, брали в аренду, и возили в Израиль на работу. Полный пансион. Перелёты и проживание за счёт фирмы. Работа подсобником на мебельной фабрике. А смысл?
Как это слово называется, с репатриантами связано. На него оформляли все кредиты, ипотеку и всё, всё, всё. После человек возвращается в Украину, и все концы в воду. Один минус, больше путь в Израиль заказан. "Не нужен нам берег турецкий"
Проворачивали всё израильские евреи.