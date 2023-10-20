УКР
Шольц пообіцяв Зеленському, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну

шольц

Сьогодні, 20 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію в Україні.

Про це повідомив журналістам у Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні канцлер Шольц поговорив телефоном із президентом України Зеленським і обговорив з ним політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні", - сказав речник.

Президент Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх російських атак і подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення української ППО в рамках другого зимового пакету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц - про слова Путіна щодо Ізраїлю: "Більш цинічним це справді не буває"

Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії.

"Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, в тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - сказав Гебештрайт.

Канцлер ФРН і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін інформацією з метою глобальної підтримки мирного вирішення та підтримувати тісні контакти.

Німеччина (7661) Зеленський Володимир (25185) допомога (8666) Шольц Олаф (1142)
Кому-кому, а німцям щось взагалі не віриться..
20.10.2023 15:34 Відповісти
Данке шьон, герр Шольц! Не стримуй себе! Чим більше кацапів наскирдують українці тим меньше шансів, шо вам взагалі знадобиться вся та зброя.
20.10.2023 15:34 Відповісти
Шольцу-запевнення можна залишити собі а Україні надати тауруси це буде набагато краще за всі запевнення...
20.10.2023 15:36 Відповісти
Тоді Таурус де?!
20.10.2023 15:42 Відповісти
На це питання відповіді немає, пан все обіцяє кожуха, ну хоч слово його тепле.
20.10.2023 16:24 Відповісти
Буде цікаво, коли Тауруси об'являть про поставки себе на керченьскому мосту
20.10.2023 15:59 Відповісти
Хай підтримує свої "штані".
20.10.2023 16:29 Відповісти
Pistity ne mishky vorochaty !!!!! Pistun kolbasnyi!!!
20.10.2023 17:07 Відповісти
 
 