Шольц пообіцяв Зеленському, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну

Сьогодні, 20 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію в Україні.

Про це повідомив журналістам у Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні канцлер Шольц поговорив телефоном із президентом України Зеленським і обговорив з ним політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні", - сказав речник.

Президент Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх російських атак і подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення української ППО в рамках другого зимового пакету.

Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії.

"Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, в тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - сказав Гебештрайт.

Канцлер ФРН і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін інформацією з метою глобальної підтримки мирного вирішення та підтримувати тісні контакти.