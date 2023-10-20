Шольц пообіцяв Зеленському, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну
Сьогодні, 20 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію в Україні.
Про це повідомив журналістам у Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні канцлер Шольц поговорив телефоном із президентом України Зеленським і обговорив з ним політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні", - сказав речник.
Президент Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх російських атак і подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення української ППО в рамках другого зимового пакету.
Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії.
"Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, в тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - сказав Гебештрайт.
Канцлер ФРН і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін інформацією з метою глобальної підтримки мирного вирішення та підтримувати тісні контакти.
