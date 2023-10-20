Кіберполіція допомогла знешкодити міжнародне хакерське угруповання, яке атакувало 168 компаній у Європі та Америці

Кіберполіція України спільно з іноземними колегами в ході багаторівневої міжнародної операції знешкодили транснаціональне хакерське угруповання, яке атакувало 168 компаній у країнах Європи, Азії та Америки.

"Оперативники Департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, спільно із колегами з Європолу, Євроюсту, із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію по знешкодженню небезпечного хакерського угруповання", - ідеться у повідомленні.

Починаючи з 2020 року зловмисники атакували вірусом-вимагачем 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки. Зловмисники заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням Ragnar ransomware та викрадали з них інформацію. Надалі дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання.

Зазначається, що за відновлення доступу члени угруповання вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі несплати викупу або звернення до правоохоронців погрожували розповсюдити викрадені дані у даркнеті.

"Організатори чітко розподіляли обов’язки між учасниками групи. Окремі члени відповідали за збір інформації та пошук вразливих місць в архітектурі кібербезпеки жертв. Зібрану інформацію вони передавали спільникам з навичками комп’ютерного програмування. Останні відповідали за створення та модифікування шкідливого програмного забезпечення з метою подальшого ураження конкретної компанії", - повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

У рамках міжнародного розслідування разом із правоохоронними органами ЄС та країн Азії українські правоохоронці провели масові обшуки в Києві у приміщеннях одного з учасників угруповання. Вилучені ноутбуки, мобільні телефони та електронні носії інформації.

Так, у Франції затримали одного з розробників шкідливого програмного забезпечення. Днями були проведені також обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії.

Французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу та підміни даних в автоматизовану систему обробки даних, перешкоди роботі системи автоматичної обробки даних, вимагання (здирство) в складі організованого кримінального угрупування, відмивання коштів (легалізація) в складі організованого кримінального угрупування, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції.