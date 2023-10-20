УКР
СБУ повідомила про підозру російському "політологу" Міхєєву, який закликав перетворити Суми на "мертву зону"

сбу

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який публічно підтримав збройну агресію рф і закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"Фігурант позиціонує себе як політолог, в "образі" якого він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах ключових рупорів кремля. Серед них – телеканали "россия-1" та "россия 24", а також радіостанції "Радио россии", "Маяк" та "Вести FM".

Під час одного зі своїх виступів у червні цього року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по Сумах", - ідеться в повідомленні.

Таким чином російський пропагандист агітував перетворити українське місто на так звану "мертву зону", в якій взагалі "не повинно залишитися живих людей".

Крім ворожих атак на Суми Міхєєв "пропонував" продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського прикордоння до повного їх знищення, виправдовував та підтримував захоплення українських територій.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності російського пропагандиста.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєєву про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук. Йому загрожує до 10 років тюрми.

