Новини
Кабмін скасував проведення перепису населення у 2023 році

Кабінет Міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році, який було заплановано у грудні 2022 року. Перепис проведуть після закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

Державній службі статистики доручено внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Також читайте: Запланований на 2023 рік перепис населення може відбутися орієнтовно 2025 року, адже під час війни його проводити не можна

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує долучитися до проведення перепису населення після війни та використати інформацію з реєстрів для спрощення процедури. Мінцифри хоче залучити компанію Аpple.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ну слава БОГУ, нас й досі 52 мільйони!!!
20.10.2023 17:17 Відповісти
Уявляю як їм прикро. Кілька десятків лярдів не розпиляли.
20.10.2023 17:18 Відповісти
Ну і який результат може дати перепис населення зразу після війни? Хіба що як ще одна схема намити грошиків з бюджету в зе-кишені.
20.10.2023 17:21 Відповісти
Наверное потому скасував, потому что когда перепись будет закончена, нужно будет снова проводить перепись, чтобы актуализировать данные
20.10.2023 17:19 Відповісти
треба було хоч у 21 проводити, тоді можна було б більш-менш точно вирахувати кількість жертв та мігрантів...
20.10.2023 17:21 Відповісти
когда проведут, то засекретят результаты.
20.10.2023 17:25 Відповісти
Який мляха-муха перепис під час війни?! Дурість. Слава Богу додумались...
20.10.2023 17:27 Відповісти
Страшно даже подумать
Какие результаты будут
Когда его проведут
А еще я боюсь
Что Банковая потихоньку уничтожает документы
Которые касаются подготовки к войне
И первых дней войны
Так всегда делает Путин
Прячет концы в воду
А нет документов - и суда не будет
Только моральный
20.10.2023 17:41 Відповісти
випускайтє дупОлєта!! гєніальний талантливий мальчік вам фсєх, па тіліфонах пасчітаєд, такі - вам да!! ой вей, а єслі нєт, то єму талантлівий папа паможид!!
20.10.2023 17:50 Відповісти
Ну, ще б пак! Який тут нах. "перепис", кого переписувати - імена і хрести на могилах? Голодомор 32-33 р.р. відпочиває і нервово курить на ганку Банкової і МОЗ у порівнянні з нинішньою демографічною ситуацією.... (читай катастрофою).
"Я їздив, я зустрівся, я мав телефонну розмову, я домовився, я упевнений, я,я,я,...." - відосік за відосіком і монолог за монологом. І жодного слова про демографічну ситуацію у країні, майже нульову народжуваність, катастрофічну смертність і захворюваність. Фактично - вимерання Українців.
20.10.2023 18:00 Відповісти
Перепись нужна разве что в городах в сельской местности переучет ведется каждый год,плюс можно использовать данные из паспортного стола и коммунальных служб.
20.10.2023 18:01 Відповісти
І на цвинтар сходити всією комісією з "переписом"...
20.10.2023 18:34 Відповісти
Так о яких бл виборах верещит криворізкий х...с і вся мафіозна банда.
20.10.2023 19:10 Відповісти
перепис населення України - то вирок державі Україна
20.10.2023 19:56 Відповісти
вибори відміняються?
