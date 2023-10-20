Кабмін скасував проведення перепису населення у 2023 році

Кабінет Міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році, який було заплановано у грудні 2022 року. Перепис проведуть після закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

Державній службі статистики доручено внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує долучитися до проведення перепису населення після війни та використати інформацію з реєстрів для спрощення процедури. Мінцифри хоче залучити компанію Аpple.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.