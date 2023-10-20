УКР
Новини
КРАІЛ вимагає закрити доступ до 6 нелегальних онлайн-казино

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей поставила вимогу закрити на території України доступ до сайтів 6 нелегальних онлайн-казино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення КРАІЛ від 16 жовтня, оприлюднені на сайті комісії, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про сайти the-ggbet, vulkanslots, vulkan777online, superboss8, champclub, cazino-vip.

На виконання рішення КРАІЛ дав операторам три дні з моменту сповіщення про рішення.

При цьому, за оцінками спеціалістів, у мережі інтернет, як і раніше, діють і активно рекламуються десятки нелегальних казино.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КРАІЛ повідомив РНБО і правоохоронців про спроби PariMatch обійти українські санкції

Окрім блокування сайтів нелегальних казино з боку КРАІЛ, Національний банк України повинен блокувати платежі на адресу операторів сайтів нелегальних казино, переконані експерти ринку.

Нагадаємо, через нелегальні онлайн-казино і букмекерів бюджет втрачає мільярди гривень. За словами учасників ринку, частка тіньового сегмента ринку зростає через надмірний податковий тиск.

Легальні оператори азартних ігор тільки з початку 2023 року поповнили державний бюджет коштами у вигляді податків на 7 млрд грн.

казино (236) азартні ігри (304) КРАІЛ (89)
