КРАІЛ вимагає закрити доступ до 6 нелегальних онлайн-казино
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей поставила вимогу закрити на території України доступ до сайтів 6 нелегальних онлайн-казино.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення КРАІЛ від 16 жовтня, оприлюднені на сайті комісії, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про сайти the-ggbet, vulkanslots, vulkan777online, superboss8, champclub, cazino-vip.
На виконання рішення КРАІЛ дав операторам три дні з моменту сповіщення про рішення.
При цьому, за оцінками спеціалістів, у мережі інтернет, як і раніше, діють і активно рекламуються десятки нелегальних казино.
Окрім блокування сайтів нелегальних казино з боку КРАІЛ, Національний банк України повинен блокувати платежі на адресу операторів сайтів нелегальних казино, переконані експерти ринку.
Нагадаємо, через нелегальні онлайн-казино і букмекерів бюджет втрачає мільярди гривень. За словами учасників ринку, частка тіньового сегмента ринку зростає через надмірний податковий тиск.
Легальні оператори азартних ігор тільки з початку 2023 року поповнили державний бюджет коштами у вигляді податків на 7 млрд грн.
Ах оставьтє(і за цією фразою слідує бадьоре, життєрадісне ржання).
М...., я от не думаю шо синків цих панів, торкнуть своїми брудними щупальцями всілякі борисови=ідісуда=годєн=пашолваивать, ой=суворошкодуємошоваш....(м.ясна одиниця) здох так скоро, ще один є? А якщо знайду? -ка, ну-ка-ну=ка?