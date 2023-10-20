РУС
КРАИЛ требует закрыть доступ к 6 нелегальным онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей потребовала закрыть на территории Украины доступ к сайтам 6 нелегальных онлайн-казино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение КРАИЛ от 16 октября, обнародованное на сайте комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о сайтах the-ggbet, vulkanslots, vulkan777online, superboss8, champclub, cazino-vip.

Во исполнение решения КРАИЛ дал операторам три дня с момента уведомления о решении.

При этом, по оценкам специалистов, в сети Интернет по-прежнему действуют и активно рекламируются десятки нелегальных казино.

Читайте также: КРАИЛ сообщила СНБО и правоохранителям о попытках PariMatch обойти украинские санкции

Кроме блокирования сайтов нелегальных казино со стороны КРАИЛ, Национальный банк Украины должен блокировать платежи в адрес операторов сайтов нелегальных казино, убеждены эксперты рынка.

Напомним, из-за нелегальных онлайн-казино и букмекеров бюджет теряет миллиарды гривен. По словам участников рынка, доля теневого сегмента рынка растет из-за чрезмерного налогового давления.

Легальные операторы азартных игр только с начала 2023 года пополнили государственный бюджет денежными средствами в виде налогов на 7 млрд грн.

Ніколи!
20.10.2023 18:06 Ответить
КРІЛЛ, (виходить з джипу) каже казиношнику(виходить з лімузину) - Гей, а може ми прикриємо те що нам дозволяє їздити на ось цьому?(тут обоє діячіз звертають увагу на шкіряні сидиння) ......???

Ах оставьтє(і за цією фразою слідує бадьоре, життєрадісне ржання).

М...., я от не думаю шо синків цих панів, торкнуть своїми брудними щупальцями всілякі борисови=ідісуда=годєн=пашолваивать, ой=суворошкодуємошоваш....(м.ясна одиниця) здох так скоро, ще один є? А якщо знайду? -ка, ну-ка-ну=ка?
20.10.2023 18:17 Ответить
Наперсточники без крыш. Вулканы это лохотроны "украинского Маска" Полякова.
20.10.2023 18:33 Ответить
Недозакинули.
20.10.2023 19:02 Ответить
Все правильно, нужно наводить порядок!
11.12.2023 15:21 Ответить
