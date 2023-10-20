Вдень росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватний будинок
Армія РФ обстріляла Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Вдень ворог обстріляв Нікопольщину. Бив з важкої артилерії. Накрив вогнем районний центр. Через ворожу атаку понівечений приватний будинок", - написав Лисак.
Очільник ОВА уточнив, що люди неушкоджені.
