Вдень росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватний будинок

Армія РФ обстріляла Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень ворог обстріляв Нікопольщину. Бив з важкої артилерії. Накрив вогнем районний центр. Через ворожу атаку понівечений приватний будинок", - написав Лисак.

Очільник ОВА уточнив, що люди неушкоджені.

Також читайте: Росіяни 4 рази обстріляли Нікополь з артилерії, - ОВА

Вдень росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватний будинок 01
Вдень росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватний будинок 02
Вдень росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено приватний будинок 03

обстріл (30389) Нікополь (1323) Дніпропетровська область (4150)
