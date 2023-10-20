РУС
Новости
Днем россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом

нікопольщина

Армия РФ обстреляла Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Днем враг обстрелял Никопольщину. Бил из тяжелой артиллерии. Накрыл огнем районный центр. Из-за вражеской атаки поврежден частный дом", - написал Лысак.

Глава ОВА уточнил, что люди не пострадали.

Днем россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом 01
Днем россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом 02
Днем россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом 03

