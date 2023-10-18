Россияне 4 раза обстреляли Никополь из артиллерии, - ОВА

Российские оккупанты в среду, 18 октября, четыре раза обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил: "Кроме атаки по Днепровскому району, 4 артобстрела Никополя. Пострадал 36-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться дома. Загорелась гостиница. Спасатели потушили огонь. Повреждены 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки.

По уточненной информации, вследствие ракетного удара по Обуховке уничтожен 1 дом и 21 – поврежден. Повреждены 11 хозяйственных построек и 1 разрушена.

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