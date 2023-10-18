Россияне 4 раза обстреляли Никополь из артиллерии, - ОВА
Российские оккупанты в среду, 18 октября, четыре раза обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил: "Кроме атаки по Днепровскому району, 4 артобстрела Никополя. Пострадал 36-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться дома. Загорелась гостиница. Спасатели потушили огонь. Повреждены 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки.
По уточненной информации, вследствие ракетного удара по Обуховке уничтожен 1 дом и 21 – поврежден. Повреждены 11 хозяйственных построек и 1 разрушена.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль