Облік і відшкодування збитків від злочинів Росії важливі, як і відбудова України, - єврокомісар Сінкевічус

Єврокомісар з питань охорони довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічус заявив, що треба зосередитися на екологічних злочинах, які Росія скоює з першого дня цієї війни в Україні.

Про це він сказав під час конференції "United for Justice United for Nature" у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо зосередитися на екологічних злочинах, які Росія скоює з першого дня цієї війни, навмисно обстрілюючи такі цілі як водоочисні споруди, залишаючи людей без чистої води. З першого дня ми стурбовані ядерною безпекою, яка абсолютно не дотримана, що може призвести до величезної ядерної катастрофи. Ми бачимо втрату екосистеми, а Україна має однією з найбільш унікальних екосистем в Європі, яка зараз руйнується. І зусилля щодо її відновлення треба буде докладати багатьом поколінням", - сказав він.

Він також зазначив, що звісно треба запитувати себе, що ще можна зробити, щоб закінчити війну, але разом з тим звертати увагу на довгострокові наслідки війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання щодо того, як змусити РФ заплатити за війну в Україні викличе суперечки, - прем’єрка Литви Шимоніте

"Коли в країну відбувається неспровоковане вторгнення ми, звичайно, в першу чергу зосереджуємося на людських жертвах, на людських життях. Це абсолютно нормально і завжди є пріоритетом - рятувати людські життя. Але також відбуваються інші страждання, теж надзвичайно важливі, які неминуче матимуть довгострокові наслідки для майбутнього країни та для територій навколо неї. Тому що ми розуміємо, що забруднення навколишнього середовища не зупиняється біля кордонів. І коли ми дивимося на екосистему Чорного моря, ми розуміємо, що ці наслідки будуть впливати і на весь регіон і, можливо, навіть далі", - зазначив він.

За його словами, важливо зосередитися на трьох напрямках.

"В першу чергу, це звичайно, облік, і це має саме забезпечити Генеральна прокуратура разом з європейськими інституціями, які в цьому відіграють вирішальну роль - забезпечити можливість порахувати завдану шкоду, використовуючи сучасні технології, потурбуватися про те, щоб ми мали оперативні дані. Адже врешті-решт, ця завдана шкода тільки зростає з кожним днем і, як я вже говорив, ці наслідки будуть відчуватися протягом наступних поколінь. Чи ми говоримо про процес розмінування, чи позбавлення, очищення від знищеної техніки російських окупантів", - підкреслив Сінкевічус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зобов’язана сплатити Україні репарації після завершення війни, - Домбровскіс

Він також зазначив, що дуже важливим є питання відшкодування збитків.

"По-друге, звичайно, це відшкодування збитків. Росія має нести відповідальність за те, що вона зробила в Україні. Не лише за людські жертви, але й за шкоду, завдану навколишньому середовищу, тому наявність чітких доказів допоможе нам забезпечити відшкодування завданих збитків. І по-третє, також надзвичайно важливою є, звичайно, відбудова України, щоб відбудувати її на краще. Важливо, щоб зусилля України щодо її відбудови відповідали зусиллям України приєднатися до Європейського Союзу", - наголосив він.