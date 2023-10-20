У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Знову вибух. Нагадую про інформаційну гігієну", - написав Вілкул.

Пізніше чиновник повідомив про продовження атаки: "Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки у наш бік випустили "шахеди".

