У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

вибух

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Знову вибух. Нагадую про інформаційну гігієну", - написав Вілкул.

Пізніше чиновник повідомив про продовження атаки: "Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки у наш бік випустили "шахеди".

Також читайте: Війська РФ завдали ракетного удару по дачному кооперативу в Кривому Розі: загинув чоловік, жінка зазнала поранень

Тупішим за касапа може бути тільки касап..
21.10.2023 00:23 Відповісти
Що усі постійно про ту Конча-Заспу згадують ? Який сенс оркам по ній бити ? Скупчень людей там намає, жінки й діти багатих-за кордоном. Лупити ракетами, щоб знести чийсь приватний палац-сенсу ніякого. А от у Грозі-декілька десятків загиблих українців від однієї ракети.
21.10.2023 09:18 Відповісти
 
 