Україна в ніч проти 29 жовтня перейде на зимовий час

час

У ніч проти 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Верховна Рада у березні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні зимовий час.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук

+14
Та ти поняття не маєш, ро***** це в світі чи ні. Хоча б інтернет відкрив та почитав, перш ніж це тут висрати. Експерти *****, з усього.
22.10.2023 02:11
+8
Невігласе, читай, це було ще в 2018 році!!!

"Еврокомиссия предлагает отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Решение по этому вопросу было принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС высказались за его отмену.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "миллионы людей верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем".
22.10.2023 02:18
+7
Чтобы алконавты встали утром 29-го и смогли опохмелиться на час позже, мучаясь похмельем
22.10.2023 02:46
я уже месяц как перешёл
22.10.2023 01:42
22.10.2023 02:11
22.10.2023 02:18
И тут срачик. Политические баталии - ну нормально. Баталии ТЦК - нормально, жизненно. Баталии уехал/остался - ну как бы тоже жизненная тема. Но срачи хронометрические - это топчик. Теперь я видел всё!
22.10.2023 02:21
с рач під час війни. в Україні роздмухується мордором, його посіпаками і гнидами

стратегію розділяй і володрюй мордер вміє як ніхто.
ще К.Маркс про це писав. про ординське коварство, яке московія вміє як ніхто
22.10.2023 07:31
Так, а чому ведуться на ці срачі?
22.10.2023 08:42
"Почему европейцам не нравится переход на зимнее время?
Комиссия цитирует результаты исследователей, свидетельствующие о негативном влиянии перевода часов на здоровье.

Отменить переход на зимнее и летнее время по всему Евросоюзу призвала Финляндия, после того как петиция с таким призывом набрала в стране более 70 тысяч подписей.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен 1980 году.

Впрочем, по мнению Еврокомиссии, экономия электроэнергии в результате перевода часов не доказана."
22.10.2023 02:22
Таки дивляться телевізор ? Розкажи про країни де не переводять? РУЦЬКЕ швайн
22.10.2023 02:21
природній часовий пояс України +2 (так само як в країнах Балтії, Фіняндія, Молдова), а не +3 що є у нас зараз влітку (часовий пояс мацкви) !!! для західних областей України не зайвим булою ввести часовий пояс сходу Європи (+1 - Варшава) !!!

22.10.2023 02:55
І, латинку замість кирилиці!) Дблблд! Західні області напевно західніше Афін знаходяться?
22.10.2023 08:44
вже тут не перегинайте !!! у нас до червоної кацапо-совкової, комуно-нацистької окупації (17 вересня 1939 року) час завжи був +1, тобто Варшава, Прага, Берлін і тд.тп. ... на Закорпатті зараз місцевий часовий пояс +1 ...
22.10.2023 08:57
У нас в США это делают. У вас есть проблемы с этим?
22.10.2023 06:26
Європа переходить.Європа відмінить,і Україна відмінить.
Не переходить кацапстан,ну тут бещ питань.Учора доп*зділися,що в Харкові в термінал НП танки прибули.Загинули 6 співробітників нової пошти.
22.10.2023 07:48
Чтобы алконавты встали утром 29-го и смогли опохмелиться на час позже, мучаясь похмельем
22.10.2023 02:46
🤣
22.10.2023 03:52
Куда Україна переходить?
В сплячку?
22.10.2023 02:57
Зараз Сонце
сходить 7:30
заходить 18:00
Нехай критикуни НЕ перехіду скажуть, що вони у 6:00 встають та затемно їдять на роботу!
22.10.2023 03:33
А менi якось пох. На одну годину, а не 5 чи 10.
22.10.2023 03:54
Это чтобы измотать и дезориентировать врага.
22.10.2023 05:42
А касапи - у середньовіччя, де їх місце дипілів..
22.10.2023 06:42
Будемо півроку вночі йти на роботу, вночі повертатися з роботи...
22.10.2023 06:44
Чому півроку? у лютому, березні, вже нормальні ранки.
22.10.2023 07:15
Є сенс не переходити на зимовий час виключно тоді, коли від цього відмовиться весь Західний світ. Зараз я знаю, що у Києві, Афінах, Таллінні, Гельські, однаковий час. В Україні і інших країнах ЄС +1 година, в Україні з Британією/Португалією +2 години. Це дуже зручно. А лапті хай живуть у своїй галактиці, де незрозуміло яка різниця у часі з цивілізованими світом.
22.10.2023 07:07
.
22.10.2023 07:44
Якщо перехід і відмінять,то в будь-якому випадку відмінять саме літній час,бо зимовий«правильніший»
22.10.2023 07:51
3 березня 2021 р.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4201&skl=10 законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", яким пропонується скасувати сезонне переведення годинників раз на пів року.

Якщо закон ухвалять повністю, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.

Таким чином різниця між київським та московським часом постійно буде одна година.

Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території.
22.10.2023 10:57
Все эти переводы времени с целью экономии электроэнергии основаны на никем не доказанном мифе. Сколько сэкономили, никто точно не знает и точно сказать и посчитать не может. А сколько потеряла экономика от страдающих организмов из-за влияния на биоритмы?
Я вот не могу понять, зачем экономить ресурс за счёт здоровья людей то что можно произвести в нужном количестве? Сэкономили на электричестве, потратили на медицину.
Нужно не смотреть на Европу, а отменять эту удручающую практику перевода стрелок. Москали отменили, а мы что, хуже?
22.10.2023 08:25
Зелені недоумки своїм законопроєктом передбачають залишити зимовий час. Але для ********** це зовсім незручно. Сонце буде сходити, коли всі ще сплять, а заходити значно раніше, ніж лягають спати. Треба залишати літній час.
22.10.2023 09:41
Знову набігли - вже перевод стрілок їм не подобається. "Хатім как в європе!"
Ну ок. Поставимо постійно "рідний зимовий час" (+2) і буде в нас влітку світати о 3й годині ночі. Шикарно. А ввечері сонце буде сідати рано - от на шо воно? Ти вертаєшься з роботи, і зразу - темінь . А черед ночі - світає. Оце є справжнє знущання. А не перевід стрілок всього два рази на рік на годину.
Але ж "хом'ячки" - вони ж самі не думають - "хатім как в Європі!"
Перевід стрілок цілком забезпечує єдність єдиного часового поясу в такій великій країні як Україна. В пресловутій Європі, сюрприз - годинники на літній час теж переводять. Переводять годинники на літній час в США, Канаді, Ізраїлі.
Не переводять на літній час - в Азії, в Африці, Південній Америці, та в росії.
- то ви хочете, як в росії, чи як?
22.10.2023 09:45
Какая сволочь поддерживает это дерьмо?
Когда у людей и так тёмная жизнь в плане психологии
Так давайте отнимем у них еще и светлое время дня
Пусть украинцы на работе сидят,пока светло
А домой идут в потемках
А почему так делает наша власть?
Чтобы сделать приятно РИНАТИКУ
********* миллиардеру
Он бы всю Украину перевел навсегда на очень зимнее время
В Европе сейчас,когда я это пишу - 11 часов дня
А не 12,как в Украине
То есть европеец даже сейчас живет как бы длиннее нас на 1 час
Потому что человек не крот
Не крыса
Он любит свет дня
22.10.2023 12:00
Давай на расєю вазвращайся. Там ніхто нічєго нє паддєрживаєт.
22.10.2023 12:25
Та скільки можна переходити, Україна вже перевила у 2019 році на виборах на 10 чи більше років тому, може вистачить?
22.10.2023 12:52
бред этот перевод. Летнее время надо оставить
23.10.2023 00:28
 
 