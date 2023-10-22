Україна в ніч проти 29 жовтня перейде на зимовий час
У ніч проти 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.
Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Верховна Рада у березні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні зимовий час.
"Еврокомиссия предлагает отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Решение по этому вопросу было принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС высказались за его отмену.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "миллионы людей верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем".
стратегію розділяй і володрюй мордер вміє як ніхто.
ще К.Маркс про це писав. про ординське коварство, яке московія вміє як ніхто
Комиссия цитирует результаты исследователей, свидетельствующие о негативном влиянии перевода часов на здоровье.
Отменить переход на зимнее и летнее время по всему Евросоюзу призвала Финляндия, после того как петиция с таким призывом набрала в стране более 70 тысяч подписей.
Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен 1980 году.
Впрочем, по мнению Еврокомиссии, экономия электроэнергии в результате перевода часов не доказана."
Не переходить кацапстан,ну тут бещ питань.Учора доп*зділися,що в Харкові в термінал НП танки прибули.Загинули 6 співробітників нової пошти.
В сплячку?
сходить 7:30
заходить 18:00
Нехай критикуни НЕ перехіду скажуть, що вони у 6:00 встають та затемно їдять на роботу!
Верховна Рада ухвалила у першому читанні http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4201&skl=10 законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", яким пропонується скасувати сезонне переведення годинників раз на пів року.
Якщо закон ухвалять повністю, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.
Таким чином різниця між київським та московським часом постійно буде одна година.
Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території.
Я вот не могу понять, зачем экономить ресурс за счёт здоровья людей то что можно произвести в нужном количестве? Сэкономили на электричестве, потратили на медицину.
Нужно не смотреть на Европу, а отменять эту удручающую практику перевода стрелок. Москали отменили, а мы что, хуже?
Ну ок. Поставимо постійно "рідний зимовий час" (+2) і буде в нас влітку світати о 3й годині ночі. Шикарно. А ввечері сонце буде сідати рано - от на шо воно? Ти вертаєшься з роботи, і зразу - темінь . А черед ночі - світає. Оце є справжнє знущання. А не перевід стрілок всього два рази на рік на годину.
Але ж "хом'ячки" - вони ж самі не думають - "хатім как в Європі!"
Перевід стрілок цілком забезпечує єдність єдиного часового поясу в такій великій країні як Україна. В пресловутій Європі, сюрприз - годинники на літній час теж переводять. Переводять годинники на літній час в США, Канаді, Ізраїлі.
Не переводять на літній час - в Азії, в Африці, Південній Америці, та в росії.
- то ви хочете, як в росії, чи як?
Когда у людей и так тёмная жизнь в плане психологии
Так давайте отнимем у них еще и светлое время дня
Пусть украинцы на работе сидят,пока светло
А домой идут в потемках
А почему так делает наша власть?
Чтобы сделать приятно РИНАТИКУ
********* миллиардеру
Он бы всю Украину перевел навсегда на очень зимнее время
В Европе сейчас,когда я это пишу - 11 часов дня
А не 12,как в Украине
То есть европеец даже сейчас живет как бы длиннее нас на 1 час
Потому что человек не крот
Не крыса
Он любит свет дня