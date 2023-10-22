Україна в ніч проти 29 жовтня перейде на зимовий час

У ніч проти 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Верховна Рада у березні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні зимовий час.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук