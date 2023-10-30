510 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ. ІНФОГРАФІКА

В Україні внаслідок збройної агресії Росії загинули 510 дітей та понад 1141 дістали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше ніж 1651 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 510 дітей загинули та понад 1141 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 492, Харківській - 304, Херсонській - 132, Київській - 129, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

У пресслужбі уточнили, що 29 жовтня внаслідок обстрілу росіянами села Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області був поранений 16-річний хлопець. Також 27 жовтня через обстріл військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області постраждав 5-річний хлопчик.