Повісток у "Дії" не буде, - Федоров
У застосунку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов’язаним.
Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", - зазначив він.
Топ коментарі
+28 Ksenia VB
показати весь коментар30.10.2023 10:33 Відповісти Посилання
+18 Serhii P.
показати весь коментар30.10.2023 10:32 Відповісти Посилання
+10 Ярослав Кийко
показати весь коментар30.10.2023 10:42 Відповісти Посилання
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Якщо повістка в дії то війна в Контр страйку 😉
Главное из интервью министра:
▪️в этом году производство дронов для ВСУ увеличилось более чем в 100 раз;
▪️реестр военнообязанных "Оберіг" - это о цифровизации работы военкоматов. Не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в вашей жизни что-то изменилось;
▪️в ближайшие недели мы запустим услугу перерегистрации авто в "Дії". Это почти миллион клиентов ежегодно передают авто;
▪️какими безопасными мессенджерами пользоваться украинцам? "Signal, WhatsApp, Threema, Facebook Messenger и Telegram";
▪️мы сможем производить больше БПЛА, чем производит Россия, только если будем открывать рынок и давать возможность предпринимателям масштабировать производство;
▪️я разделяю Илона Маска на Маска, который выдает много Старлинков, быструю логистику и лучшие прайсы - и Маска в http://x.com/ X.com , который делает разные заявления, которые для нас вообще дико слушать то, что он говорит.
цілий день, буде генерувати усяку маячню від 95 кварталу.
Тут, мабуть, немає єдиної вірної відповіді. З одного боку, якщо людина не хоче воювати і хоче втекти, а тим більше якщо таких забагато, то логічно десь країна зробила великий про..б і це її вина, що у людей немає мотивації її захищати.(ну наприклад, коли гребуть по селах, а "еліта суспільства" на кую вертіла і війну і мобілізацію і всі це бачать) Це тупо, коли дербаниш країну десятиліттями на очах в ох.ївших жителів, не даєш ані нормального рівня життя, ані прав, ані працюючих для усіх законів, а потім дивуєшься а чого всі поперли за кордон працювати та жити та чому зараз мало охочих померти за цю країну.
Але з іншого боку, якщо дати таку можливість, то розбіжиться дуже багато і ті, хто реально хоче захищати, просто не в змозі будуть того робити бо кількість поки що грає важливу роль. І країну, попри усі жертви, захопить режим, який в демократію не грається і своїм людям дає тільки один вибір - воюй і може виживеш або здохни прямо тут або згниєш у в'язниці. І так диктатура захопить і весь світ аж поки бігти не буде куди.
Тож, тоталітарну х..ню демократією і лібералізмом перемогти не можна, доводиться вмикати таку саму тоталітарну х..ню і не питати людей хто чого хоче заради виживання усіх.
Я не знаю щоб я робив, якби був на чолі держави. Точно не ****** би гуманітарку вагонами, не вмикав дурня коли б мені казали про напад і не замітав би під килим корупційні скандали, але і як вирішити проблему з обороною країни так, щоб добре було усім - я не знаю окрім того що "або воюють усі від селян до міль'ярдерів без вийнятків, бо людське життя однаково цінне, або не воює ніхто якщо чиєсь життя раптом цінніше". Але тому я і не політик і не президент, бо не лізу рулити тим, про що не маю уяви.
Єдина надія на такі альянси як НАТО, де багато маленьких країн можуть дати відсіч великій країні і це певною мірою тримає великі країни від нападу і все ще можуть існувати при цьому і демократія і права людини.
Але теж невідомо як діятиме НАТО, і чи взагалі діятеме, в реальних умовах, коли доведеться насправді воювати бо тоталітарні помийки, де свобода та права людини - це міф, в плані прийняття рішень і забеспеченні м'ясом набагато ефективніші за демократичні країни , де навіть щоб прийняти просте рішення, сидять і роками п...дять, бо не можуть домовитися. І щоб їм якось протидіяти треба теж рано чи пізно вводити майже такий самий режим. Так в усіх війнах було і буде. Допомагає це боротися в цілому? Так. Правильно це чи ні з усіх точок зору? Я не знаю.
А це ти, Федоров, будеш вирішувати?