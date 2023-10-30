Повісток у "Дії" не буде, - Федоров

У застосунку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов’язаним.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мережі повідомили, що ухилянтам можуть блокувати банківські картки: У Monobank заявили, що це фейк та ІПСО