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Новини
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Повісток у "Дії" не буде, - Федоров

дія

У застосунку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов’язаним.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", - зазначив він.

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Автор: 

Федоров Михайло (887) Дія (1141) повістка (184)


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Топ коментарі
+28
Війни теж не буде. Говорили зелені щурі
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30.10.2023 10:33 Відповісти
+18
Ну, раз він так говорить, значить будуть 100%. Пізд..ж - це те правило, яке зелені дотримуються завжди.
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30.10.2023 10:32 Відповісти
+10
На моєму телефоні "Дії" не буде. Можу сказати вам впевнено
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30.10.2023 10:42 Відповісти
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" все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів" D
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30.10.2023 10:28 Відповісти
Ха!
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30.10.2023 10:28 Відповісти
Ну, раз він так говорить, значить будуть 100%. Пізд..ж - це те правило, яке зелені дотримуються завжди.
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30.10.2023 10:32 Відповісти
Війни теж не буде. Говорили зелені щурі
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30.10.2023 10:33 Відповісти
Та нема питань:
Якщо повістка в дії то війна в Контр страйку 😉
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30.10.2023 10:33 Відповісти
Повесток в "Дії" не будет. И банковские счета граждан из-за запуска реестра военнообязанных блокировать тоже не будут, - https://www.youtube.com/watch?v=YETahm228FE Фёдоров

Главное из интервью министра:

▪️в этом году производство дронов для ВСУ увеличилось более чем в 100 раз;
▪️реестр военнообязанных "Оберіг" - это о цифровизации работы военкоматов. Не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в вашей жизни что-то изменилось;
▪️в ближайшие недели мы запустим услугу перерегистрации авто в "Дії". Это почти миллион клиентов ежегодно передают авто;

▪️какими безопасными мессенджерами пользоваться украинцам? "Signal, WhatsApp, Threema, Facebook Messenger и Telegram";

▪️мы сможем производить больше БПЛА, чем производит Россия, только если будем открывать рынок и давать возможность предпринимателям масштабировать производство;
▪️я разделяю Илона Маска на Маска, который выдает много Старлинков, быструю логистику и лучшие прайсы - и Маска в http://x.com/ X.com , который делает разные заявления, которые для нас вообще дико слушать то, что он говорит.
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30.10.2023 10:33 Відповісти
О те що треба. А то сто новин з одного інтервю.
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30.10.2023 11:08 Відповісти
я зрозумів. сьогодні на посту федоров.
цілий день, буде генерувати усяку маячню від 95 кварталу.
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30.10.2023 10:38 Відповісти
пИчалька. Зебильё страдает.
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30.10.2023 10:39 Відповісти
На моєму телефоні "Дії" не буде. Можу сказати вам впевнено
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30.10.2023 10:42 Відповісти
За останні три місяці я чув від нього цю фразу разів десять. Здоровий глузд підказує, що істинні твердження не потрібно повторювати. Повторюють тільки пропаганду. Швидше за все буде за старезним анекдотом з 90 років - найбільш надійним є об'***** і наїбанк....
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30.10.2023 10:42 Відповісти
Треба провести опитування серед українців: чого ви боїтесь більше за все - мобілізацію чи зрив мобілізації, і як наслідок - капітуляцію?) Цікаво, що скаже більшість )
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30.10.2023 10:54 Відповісти
Скажуть "я за мобілізацію і ані кроку назад, але тільки не мене, нехай оно той іде".

Тут, мабуть, немає єдиної вірної відповіді. З одного боку, якщо людина не хоче воювати і хоче втекти, а тим більше якщо таких забагато, то логічно десь країна зробила великий про..б і це її вина, що у людей немає мотивації її захищати.(ну наприклад, коли гребуть по селах, а "еліта суспільства" на кую вертіла і війну і мобілізацію і всі це бачать) Це тупо, коли дербаниш країну десятиліттями на очах в ох.ївших жителів, не даєш ані нормального рівня життя, ані прав, ані працюючих для усіх законів, а потім дивуєшься а чого всі поперли за кордон працювати та жити та чому зараз мало охочих померти за цю країну.
Але з іншого боку, якщо дати таку можливість, то розбіжиться дуже багато і ті, хто реально хоче захищати, просто не в змозі будуть того робити бо кількість поки що грає важливу роль. І країну, попри усі жертви, захопить режим, який в демократію не грається і своїм людям дає тільки один вибір - воюй і може виживеш або здохни прямо тут або згниєш у в'язниці. І так диктатура захопить і весь світ аж поки бігти не буде куди.
Тож, тоталітарну х..ню демократією і лібералізмом перемогти не можна, доводиться вмикати таку саму тоталітарну х..ню і не питати людей хто чого хоче заради виживання усіх.
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30.10.2023 11:41 Відповісти
Люди які не знаходяться в Україні не мають ніякого морального права казати про вмикання "тоталітарної *****" в Україні
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30.10.2023 11:51 Відповісти
Ваша правда, не мають і якщо добре читали, то я жодним чином не вказував що має робитися і що правильно а що ні. Тільки кажу, що непросто вирішувати як діяти, коли на країну здійснюється повномасштабний напад і жодна добровільна контрактна армія з цим не впорається яка б вона добра не була. З одного боку - права та свободи людини, з іншого - виживання країни.
Я не знаю щоб я робив, якби був на чолі держави. Точно не ****** би гуманітарку вагонами, не вмикав дурня коли б мені казали про напад і не замітав би під килим корупційні скандали, але і як вирішити проблему з обороною країни так, щоб добре було усім - я не знаю окрім того що "або воюють усі від селян до міль'ярдерів без вийнятків, бо людське життя однаково цінне, або не воює ніхто якщо чиєсь життя раптом цінніше". Але тому я і не політик і не президент, бо не лізу рулити тим, про що не маю уяви.
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30.10.2023 12:22 Відповісти
Ну це вже філософія пішла. З іншого боку боротьба за свободу ніколи не може бути примусовою, бо це оксюморон.
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30.10.2023 13:13 Відповісти
І це теж правда. Тому й кажу, що поки існують війни як явище і люди не розвинулися аж настільки, щоб обійтись без них, то ну не існує, нажаль, 100% вірного рішення як має бути. Хоч як крути.
Єдина надія на такі альянси як НАТО, де багато маленьких країн можуть дати відсіч великій країні і це певною мірою тримає великі країни від нападу і все ще можуть існувати при цьому і демократія і права людини.
Але теж невідомо як діятиме НАТО, і чи взагалі діятеме, в реальних умовах, коли доведеться насправді воювати бо тоталітарні помийки, де свобода та права людини - це міф, в плані прийняття рішень і забеспеченні м'ясом набагато ефективніші за демократичні країни , де навіть щоб прийняти просте рішення, сидять і роками п...дять, бо не можуть домовитися. І щоб їм якось протидіяти треба теж рано чи пізно вводити майже такий самий режим. Так в усіх війнах було і буде. Допомагає це боротися в цілому? Так. Правильно це чи ні з усіх точок зору? Я не знаю.
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30.10.2023 13:44 Відповісти
"Не буде повісток у "Дії"
А це ти, Федоров, будеш вирішувати?
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30.10.2023 10:57 Відповісти
Будуть повістки в ''дії'' то не буде ''дії '' в телефоні!
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30.10.2023 11:01 Відповісти
Вірити цьому Члєну уряду себе не поважати.
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30.10.2023 11:09 Відповісти
Конечно не будет,закона то нет,как балаган докажет,что повестка прочитана и осмыслена.
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30.10.2023 11:18 Відповісти
А я то думаю, чого це останнім часом через Діюьіинаиєвробаченні проголосувати можна і піццу замовити. А то хлопці "рибку" прикормлюють, щоб більше народу до Дії розвивали, а потім "підсікають".
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30.10.2023 15:52 Відповісти
Звичайно вірю))
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30.10.2023 15:54 Відповісти
Історія про те, як можна одним рухом зруйнувати довіру до того (хоча в когось її і не було), що створювали роками.
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30.10.2023 15:55 Відповісти
А навіщо взагалі мені ця говнодія ,водійських прв мене немає ,а паспорт старого зразка ,а новий пластиковий мені і нахрін не потрібен.
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30.10.2023 17:19 Відповісти
 
 