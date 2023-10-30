США не вводитимуть війська в Ізраїль чи Газу - віцепрезидентка Гарріс

Сполучені Штати не планують вводити свої війська в Ізраїль чи Сектор Гази. Ізраїлю надається обладнання та дипломатична підтримка.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"У нас абсолютно немає намірів і планів надсилати бойові війська до Ізраїлю чи Гази, і крапка", - зазначила вона.

За словами Гарріс, Сполучені Штати надають Ізраїлю обладнання, консультації та дипломатичну підтримку, але не вказують, як вести війну.

"Ізраїль, без сумнівів, має право захищатися. Сказавши це, дуже важливо, щоб не було плутанини між ХАМАС і палестинцями. Палестинці заслуговують на рівні заходи щодо безпеки, самовизначення та гідності. Ми дуже чітко заявили, що правила ведення війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога має надходити", - наголосила віцепрезидентка.

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Гарріс зазначила, що США повинні підтримувати Ізраїль та Україну, оскільки це дві демократії, які піддаються нападу.

"Ми так само віддані Україні, як і завжди, і готові надати їй додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії з боку Росії. Це рішення не зміниться", - наголосила Гарріс.

Війна на Близькому Сході "не відсунула Україну на задній план", додала вона.

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