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Новини
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США не вводитимуть війська в Ізраїль чи Газу - віцепрезидентка Гарріс

гарріс,камала

Сполучені Штати не планують вводити свої війська в Ізраїль чи Сектор Гази. Ізраїлю надається обладнання та дипломатична підтримка.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"У нас абсолютно немає намірів і планів надсилати бойові війська до Ізраїлю чи Гази, і крапка", - зазначила вона.

За словами Гарріс, Сполучені Штати надають Ізраїлю обладнання, консультації та дипломатичну підтримку, але не вказують, як вести війну.

"Ізраїль, без сумнівів, має право захищатися. Сказавши це, дуже важливо, щоб не було плутанини між ХАМАС і палестинцями. Палестинці заслуговують на рівні заходи щодо безпеки, самовизначення та гідності. Ми дуже чітко заявили, що правила ведення війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога має надходити", - наголосила віцепрезидентка.

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Гарріс зазначила, що США повинні підтримувати Ізраїль та Україну, оскільки це дві демократії, які піддаються нападу.

"Ми так само віддані Україні, як і завжди, і готові надати їй додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії з боку Росії. Це рішення не зміниться", - наголосила Гарріс.

Війна на Близькому Сході "не відсунула Україну на задній план", додала вона.

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Автор: 

Ізраїль (1658) США (23355) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+3
Виглядає як офіційне запрошення арабського світу до війни.
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30.10.2023 11:19 Відповісти
+3
А два авіаносні з'єднання США прибули просто так, для меблів ?
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30.10.2023 12:38 Відповісти
+2
В той же час цю декларацію брити і похєрили, а уряд Великобритації забороняв іміграцію євреїв в Палестину. Тоді євреї почали мігрувати в Ліван і звідти контрабадно перебиратись в Палестину і незважаючи на негативне спийняття ООН і навіть США, використали декларацію Бальфура, ніби це якийсь міжнародний меморандум і в 1948му заявили про створення суверенної єврейської держави. Як вговорили Трумена підписати визнання незалежності Ізраїлю то вже інша історія і на 70% невідома.
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30.10.2023 19:41 Відповісти
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все нормально, все поЙнятно...
тільки нафіга терористів попереджати про те, що буде?..
- нехай би вбивці жінок-дітей "ночей не спали" гадаючи про туманне майбутнє..
навіщо створювати комфорт неадекватному агресору для прийняття нових злочинних рішень?
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30.10.2023 11:07 Відповісти
саме так ! інколи треба просто мовчати і грізно жувати, ніж патякати !

цікаво, це Дід її вповноважив проголошувати, чи вона сама ?
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30.10.2023 11:31 Відповісти
Виглядає як офіційне запрошення арабського світу до війни.
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30.10.2023 11:19 Відповісти
А два авіаносні з'єднання США прибули просто так, для меблів ?
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30.10.2023 12:38 Відповісти
весь атом авіаносців пішов в гудок
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30.10.2023 13:04 Відповісти
Хезболла цей гудок добре почула.
Сидить тихо.
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30.10.2023 13:11 Відповісти
Саме так. Я добре пам"ятаю як штати та НАТО весь лютий 2022 одне поперед одного робили заяви чого вони не будуть робити у випадку вторгнення путіна до України...
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30.10.2023 13:15 Відповісти
Дипломатична підтримка- це круто!
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30.10.2023 11:26 Відповісти
українцям знаймо до болю !
ізраільтяни, хвалити Богу, мають козирний туз на крайній випадок - ЯО,
так що жити будуть, а ось ми свій шанс на життя профукали, сподіваючись на гарантії США
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30.10.2023 11:35 Відповісти
Америка "ковтає кашу", котру сама же свого часу і заварила. Створення держави Ізраїль було чи не найбільшою і фатальною помилкою Людства у ХХ сторіччі, головну ролю в чому зіграли саме США.
Ізраїль був створений не для щастя і процвітання євреїв у пустелі. Америці потрібен був мілітарний плацдарм (свого роду військова база) на Близькому Сході для тримання за горло арабів і грабунку їхнього головного багатства - невичерпних покладів нафти і газу. Та з часом вийшло саме навпаки: все повернулося раком для Ізраїлю, і, як бачиться далі - для США...
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30.10.2023 11:42 Відповісти
Вообще-то эту кашу заварили бриты в начале 20-го века.
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30.10.2023 12:51 Відповісти
брити винайшли євреїв ?
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30.10.2023 13:03 Відповісти
Откопали, ага, в песке Синая.

Министр иностранных дел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80 Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0_(1917) Декларации Бальфура . В нём декларировалось, что Британия «относится благосклонно к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине».
В 1922 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лига Наций вручила Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5 мандат на Палестину , объясняя это необходимостью «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома»
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С этого все и закрутилось.
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30.10.2023 13:17 Відповісти
В той же час цю декларацію брити і похєрили, а уряд Великобритації забороняв іміграцію євреїв в Палестину. Тоді євреї почали мігрувати в Ліван і звідти контрабадно перебиратись в Палестину і незважаючи на негативне спийняття ООН і навіть США, використали декларацію Бальфура, ніби це якийсь міжнародний меморандум і в 1948му заявили про створення суверенної єврейської держави. Як вговорили Трумена підписати визнання незалежності Ізраїлю то вже інша історія і на 70% невідома.
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30.10.2023 19:41 Відповісти
А смысл ?Авиацию и ракеты с дронами , самое оно.
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30.10.2023 11:51 Відповісти
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

https://twitter.com/NashaCanada/status/1718876618762920129 Из архивов.
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30.10.2023 11:52 Відповісти
То есть если шо, то е*ашить будут не сходя на берег.
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30.10.2023 12:54 Відповісти
Толковий розбір ситуації від Ігоря Семиволоса (ютуб):
Справжні причини ВСІХ арабо-ізраїльських війн
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30.10.2023 15:43 Відповісти
 
 