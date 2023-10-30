США не вводитимуть війська в Ізраїль чи Газу - віцепрезидентка Гарріс
Сполучені Штати не планують вводити свої війська в Ізраїль чи Сектор Гази. Ізраїлю надається обладнання та дипломатична підтримка.
Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.
"У нас абсолютно немає намірів і планів надсилати бойові війська до Ізраїлю чи Гази, і крапка", - зазначила вона.
За словами Гарріс, Сполучені Штати надають Ізраїлю обладнання, консультації та дипломатичну підтримку, але не вказують, як вести війну.
"Ізраїль, без сумнівів, має право захищатися. Сказавши це, дуже важливо, щоб не було плутанини між ХАМАС і палестинцями. Палестинці заслуговують на рівні заходи щодо безпеки, самовизначення та гідності. Ми дуже чітко заявили, що правила ведення війни повинні дотримуватися, і що гуманітарна допомога має надходити", - наголосила віцепрезидентка.
Гарріс зазначила, що США повинні підтримувати Ізраїль та Україну, оскільки це дві демократії, які піддаються нападу.
"Ми так само віддані Україні, як і завжди, і готові надати їй додаткову допомогу для захисту від неспровокованої агресії з боку Росії. Це рішення не зміниться", - наголосила Гарріс.
Війна на Близькому Сході "не відсунула Україну на задній план", додала вона.
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тільки нафіга терористів попереджати про те, що буде?..
- нехай би вбивці жінок-дітей "ночей не спали" гадаючи про туманне майбутнє..
навіщо створювати комфорт неадекватному агресору для прийняття нових злочинних рішень?
цікаво, це Дід її вповноважив проголошувати, чи вона сама ?
Сидить тихо.
ізраільтяни, хвалити Богу, мають козирний туз на крайній випадок - ЯО,
так що жити будуть, а ось ми свій шанс на життя профукали, сподіваючись на гарантії США
Ізраїль був створений не для щастя і процвітання євреїв у пустелі. Америці потрібен був мілітарний плацдарм (свого роду військова база) на Близькому Сході для тримання за горло арабів і грабунку їхнього головного багатства - невичерпних покладів нафти і газу. Та з часом вийшло саме навпаки: все повернулося раком для Ізраїлю, і, як бачиться далі - для США...
Министр иностранных дел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80 Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0_(1917) Декларации Бальфура . В нём декларировалось, что Британия «относится благосклонно к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине».
В 1922 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лига Наций вручила Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5 мандат на Палестину , объясняя это необходимостью «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома»
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С этого все и закрутилось.
@NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada/status/1718876618762920129 Из архивов.
Справжні причини ВСІХ арабо-ізраїльських війн