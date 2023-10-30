В окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО, - СтратКом ЗСУ

Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму стратегічний об’єкт системи ППО.

Про це повідомили у СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня Збройні Сили України знищили систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська. У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

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