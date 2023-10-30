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В окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО, - СтратКом ЗСУ
Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму стратегічний об’єкт системи ППО.
Про це повідомили у СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"25 жовтня Збройні Сили України знищили систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська. У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Топ коментарі
+21 Pavlo Bubenko
показати весь коментар30.10.2023 11:07 Відповісти Посилання
+17 Галина Боброва #582785
показати весь коментар30.10.2023 11:10 Відповісти Посилання
+16 Виталий #548501
показати весь коментар30.10.2023 11:27 Відповісти Посилання
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По- взрослому
Теперь и я так буду думать
Во-вторых, С-400 тоже - нет
Ну, на нет и суда нет....