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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму уражено стратегічний об’єкт системи ППО, - СтратКом ЗСУ

крим

Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму стратегічний об’єкт системи ППО.

Про це повідомили у СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня Збройні Сили України знищили систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська. У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Читайте: Сполучені Штати поставили занадто мало ракет ATACMS Україні, їхня кількість не відповідає тактичним вимогам ЗСУ, - Newsweek

Автор: 

Крим (14185) знищення (7525)


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Топ коментарі
+21
Гойда, суки рашистські!
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30.10.2023 11:07 Відповісти
+17
Это серьезно
По- взрослому
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30.10.2023 11:10 Відповісти
+16
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30.10.2023 11:27 Відповісти
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Гойда, суки рашистські!
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30.10.2023 11:07 Відповісти
Это серьезно
По- взрослому
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30.10.2023 11:10 Відповісти
ну чому я досі вважаю, що стратком - це комітет по стратам )))
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30.10.2023 11:11 Відповісти
Это замечательно
Теперь и я так буду думать
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30.10.2023 11:22 Відповісти
Чи не по "Оніксу" врізали? Було-б непогаго!
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30.10.2023 11:25 Відповісти
Во-первых, аналогов - нет
Во-вторых, С-400 тоже - нет
Ну, на нет и суда нет....
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30.10.2023 11:26 Відповісти
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30.10.2023 11:27 Відповісти
"Отлічно, пілот!" (c)
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30.10.2023 11:45 Відповісти
Вроде и хорошо, но в ЗП вот снова прилет. Из Крыма. Из Джанкоя лупят и не в первый паз. Может и туда пару атамксов закидывать уже надо?
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30.10.2023 11:44 Відповісти
- Агонь, батарєйя, агонь батальйон! - Нема батареї, іздох батальйон
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30.10.2023 12:05 Відповісти
👍
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30.10.2023 13:37 Відповісти
 
 