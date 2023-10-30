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Новини Війна
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У Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи

вибух

У Херсоні та Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також вибухи лунають у Запоріжжі.

Наразі в областях оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти 95 разів обстріляли Херсонщину з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, дві людини загинули

Автор: 

вибух (4514) Херсон (3433)


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