У Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи

У Херсоні та Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також вибухи лунають у Запоріжжі.

Наразі в областях оголошено повітряну тривогу.

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