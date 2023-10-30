У Херсоні та Запоріжжі лунають вибухи
У Херсоні та Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Також вибухи лунають у Запоріжжі.
Наразі в областях оголошено повітряну тривогу.
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