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81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

вибори

Переважна більшість українців (81%) підтримують проведення національних виборів після війни, оскільки наразі вони не на часі. 16% вважають, що вибори потрібно провести вже зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня.

Так, за результатами опитування КМІС станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі.

Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16% опитаних.

В усіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни, водночас тих, хто виступає за проведення виборів під час війни, на сході України дещо більше (21%), ніж на заході (13%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 60% українців ставляться негативно до проведення загальнонаціональних виборів у країні до завершення війни, - опитування

81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС 01
81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС 02

За даними КМІС, більшість українців і в листопаді 2021 року, і зараз (65%) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет у зв'язку з ризиками фальсифікацій. Підтримують ідею дистанційного голосування 29% опитаних.

У всіх макрорегіонах України від 55 до 68% опитаних ставляться до ідеї запровадження дистанційного голосування негативно. Найнижчий показник негативного ставлення - на сході країни, там також найбільше (13%) тих, хто вагався з відповіддю.

Хоча українці вважають за доцільне відкласти вибори до завершення війни, 88% наполягають на тому, що Україна має будувати розвинену демократичну систему відповідно до норм Європейського Союзу.

Читайте також: Є п’ять проблемних питань, які необхідно вирішити для проведення виборів, - Стефанчук

7% опитаних виступають за обмеження прав громадян на період відновлення після війни. В усіх макрорегіонах України абсолютна більшість (від 86% до 89%) виступають проти обмежень на період відновлення.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2007 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. 

Автор: 

вибори (6720) опитування (1966) КМІС (338)


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Топ коментарі
+47
Вибори , не вибори , але під керівництвом зрадника ми програємо війну , і не просто програємо , а з розгромом! Так що думай - те!
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30.10.2023 11:34 Відповісти
+37
81 % опитаних а кого запитували
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30.10.2023 11:33 Відповісти
+34
Брехня, я хочу виборів
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30.10.2023 11:36 Відповісти
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то є файні варіанти..
так Сашка Білого вже недаремно вбили, хто це все зробить, ? а головне змінить закони?
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30.10.2023 12:17 Відповісти
От коли станеш депутатом, приймеш відповідні закони, тоді і зробимо. А поки що живи за тими, які зараз чинні.
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30.10.2023 13:00 Відповісти
війну вже виграли? перемогли?
не ті опитування ... ждуни якісь..
скільки грошей потратили на опитування?
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30.10.2023 12:08 Відповісти
, чому ви так поспішаєте, всадити ЗЄ на трон на другий термін?
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30.10.2023 12:18 Відповісти
не поспішаю, і не всажую зе.. та й він сам казав, що на другий термін не піде..
ці опитування - тільки розтрата державних грошей..
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30.10.2023 12:27 Відповісти
вірити Зе - себе не поважати.
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31.10.2023 00:35 Відповісти
В Украине прорабатывается возможность провести онлайн-голосование.
Возможно, уже на следующих президентских выборах будут использован в том числе электронный формат голосования. Об этом сегодня, 26 НОЯБРЯ 2021, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, информирует корреспондент телеканала "https://kanaldom.tv/ Дом ".

Но, как уверяют киберэксперты, за благой целью может скрываться попытка фальсификации.

А само приложение "Дія", которым пользуются уже порядка 13 млн человек, имеет ряд серьезных проблем, которые могут нести угрозу приватности, утечки личных данных и даже дистанционного управления смартфоном.
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30.10.2023 12:10 Відповісти
Онлайн - то фальсифікація!
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30.10.2023 12:59 Відповісти
Кожен виборець повинен вже ЗАРАЗ фіксувати роботу вибраного ними депутата і партію! Бо бачили ж очі кого вибирали, а потім вони нам і вилазять...?! Ні один із злодюг, корупціонерів, ворогів, 5тої колони, не повинні мати навіть надію попасти в ВР, а мати гарантію сісти в буцегарню!! Все, наше майбутнє, залежить від Нас, виборців!!! Думаймо кого будемо вибирати, бо вони нас і Державу знищать!!!
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31.10.2023 05:02 Відповісти
Ох і поперла б тоді зелі карта!
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30.10.2023 13:02 Відповісти
Виборів під час війни хочуть тільки вороги України що б дестабілізувати ситуацію в Україні ,а ще хто хоче ще пять років бути біля корита і ні за що не відповідати.
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30.10.2023 12:16 Відповісти
А зараз Зебздо відповідає? Та не сміши...
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31.10.2023 00:36 Відповісти
Ну то есть никогда. В КНДР выборы будут только за ЗЕ или за Блистательного гения, Военного ЛИДЕРА, Лучезарного кормчего товарища ЗЕ.
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30.10.2023 12:17 Відповісти
Ще пару років марахвону....
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31.10.2023 00:38 Відповісти
Хотят люди или не хотят, но факт в том что срок заканчивается и если его не продлить через выборы то у власть имущих будет заинтересованность не проводить выборы никогда. Такая ситуация очень прекрасна для них. Такого нельзя допустить, как бы ни сложно было провести выборы. Иначе и все решения существующей власти можно будет поддать сомнению из-за нелегитимности. Вот тогда и начнется хаос и вертикаль власти рухнет потому что у каждого будет аргумент - твой срок полномочий закончился.
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30.10.2023 12:19 Відповісти
Я проти виборів бо бачу що в головах українців нічого не змінилось і вони й надалі готові голосувати за пусте місце
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30.10.2023 12:24 Відповісти
За зелене пусте місце!
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31.10.2023 06:55 Відповісти
Вибори без вибору країні і нах не потрібні . Нащо їх проводити якщо наперед зрозуміло що Зє переобереться на другий строк .?
Ще якби в Україні був якийсь політик , котрий перетягнув би на себе хоч половину лохтората Зе , це була б інша справа , але таких на сьогодні - щось не видно .
Зараз почнуть казати - а Залужний , в якого популярність вже мабуть вища ніж в Зєлі . Справа в тому що Залужний не є політиком , він військовий , і ніяких президентський амбіцій в нього на сьогодні немає .
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30.10.2023 12:36 Відповісти
Та не зе переобиратимуть, а Верховну Раду за партійними списками! Це реальний шанс розігнати зелене шапіто.
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30.10.2023 13:04 Відповісти
Не вказано про які саме вибори йдеться . В опитуванні показано відношення до виборів - взагалі , до будь яких .
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30.10.2023 13:41 Відповісти
Так оце і є типова маніпуляція, що не вказано! Бо якраз вибори до зРади - навіть дуже на часі. А ЗЄ-през нехай собі залишається (реально Порох не пройде, а Абрістович з Притулою будуть не кращими) і тоді нова, вже маю надію Рада, а не зРада, зможе потужно протидіяти жОПі і гнусавому.
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30.10.2023 18:46 Відповісти
Всі хто слідкують за цим шапіто знають що боневтік готується до виборів які мають відбутися весною. А щодо виборів депутатів, то під час війни це напряму заборонено Конституцією.
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30.10.2023 19:08 Відповісти
А Конституції написано, що під час дії воєнного стану вибори в ВР не проводяться. Про вибори преза заборони нема. Отже мова може йти ВИКЛЮЧНО про вибори президента.
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31.10.2023 00:42 Відповісти
генерал Пиночет смог навести порядок в стране. во Франции тоже был генерал. ты предлагаешь не менять зеленского за неимением достойного конкурента?
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30.10.2023 19:11 Відповісти
Я нічого не пропоную , я лише кажу те що є . Політика який зможе потіснити Зе , в країні на сьогодні немає ( якщо є вкажіть прізвище , а я це прокоментую ) . А Залужному на президентське крісло начхати .
Чи ви пропонуєте - змусити його силою йти на вибори .?
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30.10.2023 19:58 Відповісти
А хіба в нього хтось питав? Може він і згоден, освіта вівдповідна в нього є. (друга вища - міжн.відносини).. Став би не просто главкомом під клоуном, а Верховним главкомом.
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31.10.2023 00:45 Відповісти
Деголь кто ?
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30.10.2023 22:12 Відповісти
Під час війни у нас вибори згідно закону заборонені. А скажіть у нас оголошена війна? Введений стан війни? Якщо так то чому увесь бізнес ще працює не на державу?
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30.10.2023 12:45 Відповісти
А людям при опитуванні пояснили, що йдеться про вибори у Раду, а не президента?
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30.10.2023 12:47 Відповісти
Якраз не в раду (заборонено Конституцією під час воєнного стану), а саме вибори преза, які законом не заборонено.
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31.10.2023 00:53 Відповісти
Ось що кажуть поінформовані люди.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX6GIRVL9yR4_o-fLgAFDWf1_yaspmMk4g3z0sFszFGxSWM5BImSIUzIuxoVQwmlqf6fHmYRO0d9_WM-Xnz8g5vfqWGoHwDm7u-HbeKxTo2IXrw5TVUKXjsCB4Uo2t15sOZgjbrcmYM6YiGEp4GTYoTSIJq2PWLnZDBxkgEX4VSxegYTbu2ja2IEtWY_mf/s478/1tze.png ‎30.‎10.‎2023

81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС.

А що таке КМІС ?

КМІС Київський міжнародний інститут соціології

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/

Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД

Види діяльності

Основний:

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Інші:

58.11 Видання книг

58.12 Видання довідників і каталогів

58.19 Інші види видавничої діяльності

Зверніть увагу на види діяльності цього

ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових вимог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
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30.10.2023 13:47 Відповісти
Все вірно! Оце КМІС - є манипулятивний механізм негідників при владі. Нахєр взагалі на них посилатися.
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30.10.2023 18:48 Відповісти
Про це мали би подумати на Цензорі…
З іншого боку, кількість переглядів та показів реклами має значення…
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31.10.2023 08:45 Відповісти
Зельониє проведуть вибори тільки з одною умовою. Щоб не пролетіла вершина піраміди їхнього царствування. Після перемоги їх не влаштовує.
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30.10.2023 13:53 Відповісти
А чого раніше не втік,як шо тебе какая разніца.
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30.10.2023 15:03 Відповісти
Не втiк??? Ти при своему розумi??? Назви менi хоч одну краiну в свiтi,яка себе позицiонуе як ,,демократична'', де б пiд час вiйни дiяла заборона виiзду( всупереч Конституцii,як мiнiмум)!
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30.10.2023 15:44 Відповісти
назови хоть одну страну где президент назначает предателей во власть и врет народу за начало войны? витюня, а в какой стране мира вор министр обороны крышуется главнокомандующим
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30.10.2023 19:16 Відповісти
Назови хоть одну нацию,где 73% дебилов выбирают клоуна президентом,а потом винят в этом кого- то другого!!!!!
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30.10.2023 21:00 Відповісти
Кожен виборець повинен вже ЗАРАЗ контролювати роботу вибраного ними депутата і партію! Бо бачили ж очі кого вибирали, а потім вони нам і вилазять...?! Ні один із злодюг, корупціонерів, ворогів, 5тої колони, не повинні мати навіть надію попасти в ВР, а мати гарантію сісти в буцегарню!! Все, наше майбутнє, залежить від Нас, виборців!!! Думаймо кого будемо вибирати, бо вони нас і Державу знищать!!!
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30.10.2023 16:27 Відповісти
витька сдаться хотел, поэтому и не убежал! а теперь когда его кумир зеленский заговорил за мобилизацию вспомнил за демократию
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30.10.2023 19:14 Відповісти
Я,в отличие от тебя,35 дней был в оккупации....А убежать.....Убежать я убегу весной,по- теплу.Но до весны могут образоваться 2 котла,в которых зеля уничтожит кучу военных,и натупит плохой мир....
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30.10.2023 21:05 Відповісти
а коли наші таки переможуть, то ти назад прибіжиш?
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31.10.2023 00:57 Відповісти
А це тебе не повинно iпати,шмара зелена!
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31.10.2023 05:53 Відповісти
Е, ні, я якраз - порохоботка.. А от ти, сцикун, наголосував а тепер здриснути зібрався? Сцуки ви, такі сцуки.
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31.10.2023 06:14 Відповісти
Але ніколи не вертайся, там і здохни, погань.
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31.10.2023 06:17 Відповісти
Нет.Запамятай,що ти - не здохнеш.А здохне твiй синок,брат,батько.I здохне на протязi литопада .А ти будеш з цим жити- дуже багато в спiлкуваннi ти собi дозволила.Але- не зiмною- цей пост ти запамятаеш завжди.
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31.10.2023 06:29 Відповісти
Я ж тобі кажу - здохнеш, погань, як собака... подихати будеш в муках.
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31.10.2023 07:03 Відповісти
Владу повинна взяти військова хунта.
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30.10.2023 14:03 Відповісти
Зелені бояться виборів наче дідько ладану, бо знають що то їхній капут!
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30.10.2023 14:34 Відповісти
вибори це добре..але будемо надіятися,що поміняємо систему,а не одні імена на інших. https://youtu.be/wWqxbpGUytA
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30.10.2023 14:49 Відповісти
Влада має перейти військовим, на чолі із Залужним. Він має сформувати військовий уряд та розігнати к УЯМ усіх народних тепутатів. А далі буде видно...
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30.10.2023 14:54 Відповісти
100%
Але як Ви гадаєте оці щури-мородери-хабарники самі владу вітдадуть?
Та й Зе вже конституцію України порушив декілька разів.
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30.10.2023 15:54 Відповісти
декількадесятків, так правильніше
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30.10.2023 19:44 Відповісти
ПЗДЦ тільки 16% з розумом в країні....
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30.10.2023 15:53 Відповісти
--ВОЗРАДУЄМСЯ БРАТІЄ : НОВИЙ ЗЕ- ПІДРА ***--НАРОДИВСЯ !?!?!?
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30.10.2023 17:41 Відповісти
Прочитав коменти і хочу запитати у коментарів.Ви назовіть хоч одну країну яка виборами виграла війну,яка ведется на її теріторіі на унічтоженіє.
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30.10.2023 17:58 Відповісти
Назви хоч одну країну, очолювану зрадниками, яка виграла б війну? Хоч одну назви.
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31.10.2023 01:00 Відповісти
От люди сперечаються , якісь закони пропонують , наводять докази!!! А скажу речі які не сподобаються але є правдою! По перше - керівництво держави є зрадниками! Ніякі вони не мародери-хабарники і так далі! Це лише вишенька на торті , бонус , а основна ціль втриматись при владі якнайдовше щоб наробити якнайбільше шкоди , знищити якнайбільше активних громадян і здати Україну ворогові!ІА почалося усе з доріг і розведення війск!По друге - ніякі реформи , зміни законодавства і таке інше не будуть втілені , бо система так збудована щоб до влади приходили тільки ставленики олігархів , ми навіть проти всіх не можемо проголосувати , бо змушені обирати серед найгірших!!! По третє - так звала легітимна передача влади через вибори ніколи не призведе до зміни системи , вона не змінилась навіть після Майдану ,бо це олігархам не було потрібно! Так що поки громадяни не взяли до рук зброю і не змінили саму систему , все це говорильня! А знаючи , що ми боїмся радикальних змін і завжди голосуємо за тих хто просто обіцяє рай , я не вірю в зміни і не вірю в майбутнє! Навіть до сьгоднішнього стану пристосувались і самозаспокоїлись і готові йти краще м'ясом на війну ніж наводити лад у країні , а доки в тилу не буде ладу , ми будемо програвати!
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30.10.2023 18:00 Відповісти
Згоден з вами, пан, на всі 100 відсотків!!! Приємно, що в цій многостраждальній країні досі є люди, які здатні робити вірні висновки попри все. Тому я не втрачаю надію, що Ненька попри всі потуги влади Зрадників ВСТОЇТЬ! І не тільки не зникне як незалежна держава, а стане набагато краще і міцніше, аніж зараз. Тому ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!! А вам, пан, вітання та Повага з мого боку...
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30.10.2023 19:43 Відповісти
Пане, в наш цікавий час більшість людей (особливо політики) думають тільки про те, щоб жити самим добре і їм байдуже до всіх навколо. Ви кажете, що вони є зрадниками, а я думаю, що вони просто виживають в тому середовищі де є зараз. А зараз їм добре, бо грошей море і вони непогано накопичують при мінімальному ризику для себе і свого оточення. І серед них немає поганих чи хороших, патріотів чи ні. Вони просто хижаки і виживають як вміють, як звикли. Коли стане гірше, вони просто сядуть у свій феррарі і поїдуть у Ніццу. Не думаю, що в них прямо ціль когось там знищувати. Який сенс? Гадаю, зараз все залежить від зовнішніх грошових надходжень. От коли потік зникне - так і вони зникнуть, бо навіть за марафон гроші потрібні. А в розваленій країні залишаться одні каліки і пенси, бо здорові швидко виїдуть. Революція неможлива нажаль. Дуже багато вже в мізках телемарафону да в цілому, наші "домогосподарки" - це не ті що розумом керуються, коли роблять вибір. Ой-ой, я песиміст, хоча і не живу в україні вже давно.
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30.10.2023 21:05 Відповісти
Так от , шановний пане , до таких політиків як ви описуєте я відношу пана Порошенка ! От він вів себе саме так ,а нинішня влада зробила дуже багато речей , які називае словом - про*бали , але простою дурістю це не поясниш! Дуже все робиться на користь ворога за мішурою патріотичних гасел! Я б сформував тимчасовий уряд з військових і усю країну перевів би на воєнні рейки!Зара не місце тому що в нас діється!
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30.10.2023 21:17 Відповісти
на мою думку не все так легко. серед військових як я читаю - є також куча лайна, яке нічим не відрізняється від політиків. вони так само шукають як збагатись. просто про це не так багато говорять. і боюсь, нажаль, військовий - не дорівнює патріот, не дорівнює розум, не дорівнює чесна людина, не дорівнює порядна людина. да і дипломатія із західними донорами - це не просто попросив - і тобі дали. тут також свої ігри.
далі. перевести країну на військові рейки - от що ви вкладаєте в ці слова? я просто не зовсім розумію як практично це можливо зробити в тотально корумпованій країні?
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30.10.2023 22:38 Відповісти
відповів вам. відкрив новини і читаю:
https://strana.news/ukr/news/449284-zlovzhivannja-pri-narakhuvanni-bojovikh-viplat-na-123-miljoni-audit-minoboroni-ukrajini.html
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30.10.2023 22:41 Відповісти
Таке лайно як правило у тилу сидить , на нулі радко хто з них буває.
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30.10.2023 22:52 Відповісти
ну, ось і як ви думаєте, хто ж "возглавит" тимчасовий уряд? ті, хто на "нулі"?
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30.10.2023 22:57 Відповісти
Думаю ті кому довіряють США
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30.10.2023 23:02 Відповісти
в США нажаль не розуміють хто є хто.
як у 2004 я ще працював в україні у одного з помічників депутата. і коли я пішов на майдан в перший чи другий день протесту за Ющенка, так от, він сказав мені того дня пізніше, що я - дурень, бо революція призведе тільки до того, що красти будуть ще більше, а ховатись менше. я йому відповів, що якщо вообще ніхто не піде захищати свої права, то країна зовсім перетвориться на безправну країну без майбутнього. він тоді посміхнувся і сказав - а ти думаєш що якщо вибереш ющенка - зразу все зміниться? я, - говорить, живу тут немало років, - і раніше, хабарі давали так, що ніхто нічого не знав, потім - клали в конверт, а зараз - кладуть на стіл, і нікого не бояться. і як ти думаєш, завтра що буде?
і от я зараз згадую цю розмову, і на привеликий жаль, мушу визнати, що він був правий. стало тільки гірше. зараз хабарі беруть (і ці хабарі мільярдні, які б спасли б кучу людей) і знає вже вся країна - і хоть би шо. максимум - у відставку на іншу посаду..
ось тому я песиміст.. ворог ззовні, вороги внутрішні. сша - у сша свої цілі, не думаю, що це цілі справжнього порятунку України. на жаль
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30.10.2023 23:28 Відповісти
Тоді країна приречена!
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30.10.2023 23:56 Відповісти
До речі , я теж чекаю 60-ти щоб звалити , задовбало усе!
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30.10.2023 21:18 Відповісти
Ну і чекав би на нулі з автоматом в руках.
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31.10.2023 10:12 Відповісти
Так я спочатку і побіг , отримав автомат.Нуль до мене не дійшов 12 км , але наша артилерія базувалась і працювала біля нас 300 метрів. Крім автомата отримав 2 рожки і більше ні х*я ! 30 тис кредиту на карті , бо жити треба якось було , сім'ю у Польщу відправив. Спробуй ти повоювати у 55+ без зубів , там болить , там свербить , довго не побіжиш! І це я ще здоровим себе вважаю! Покинув це діло , сім'я повернулась.Йти на нуль м'ясом? І виконувати наказ дебілів - вперед здохніть? Я не бачу , щоб владі потрібна була перемога. Ще коли будували дороги я казав що по ним швидко поїдуть російські танки , коли розміновували Чонгар я казав , що ще швидше доїдуть! Доїхали навіть швидше за мої очікування! Спочатку думав що мізки прочистить владі війна , але дуже скоро стола ясно що владі потрібна не поремога , а саме поразка , що в Оман боневтік не дарма їздив! Я на 100% впернений ,що завдання боневтіка розвалити Україну і винищити щонайбільше активних громадян! Всі дії ведуть до цього! Спочатку вони не вмішувались і сиділи тихо і були успіхи , але потім безмозгла сиділа в Северодонецьку командувала , боневтік Бахмут держав попри все , вперед на міни!!! росія грає вдовгу і нарощує ВПК , а ми дороги, стадіони , квіточки і казочки як добре зживем після перемоги! А треба мобілізувати усю країну! УСЮ!!!! І не м'ясом на нуль!А головою і руками! Такі як я більше користі можуть принести у тилу роблячи високотехнологічну зброю !А на нулі повинні бути професіонали до 40 років ! Після 40 падає витривалість , починає здоров'я даватись взнаки , травми отримані раніше! А після 55 навіть здоровий бугай програє молодому 30- річному ! Я це по собі відчуваю , хоча не жаліюсь. Навіть Сралін не мобілізовував після 55! А от ракети збирати , чи дрони , чи програмувати , чи налаштовувати електроніку - саме те , бо є знання та опит! Але таке нашім боневтікам не потрібно , бо начальство - Ху*ло пальчиком ай-йай-йай! А от на нуль і в мішок - саме те ! Щоб на варнякали лишнє , та щоб пенсію потім не платити ! Отака х*ня малята! Якби я бачив реальну боротьбу влажи за перемогу!!!!Тоді інша справа! А так я бачу боротьбу за яйця по 17 , яблука по 53 , зимову форму втридорога , сім'ї загинувших роками за виплати б'ються , поранені нікому не пртрібні! А ви , виживайте як можете , заробляйте грощі , донатьте бо влада краще вкраде , а Гетьманцев ще як гусаків щипати буде! За це загинути??? Коли в нас забрали автомати і почались яйця по 17 , я пішов із ТРО , бо зрозумів , що автомати забрали бо бояться людей ! Ворог у тилу робить шкоди не менше ніж на нулі! А дурні хвалять боневтіка - який він розумний , який неголений , а який красивий!!! А Зе-марафон їх у цьому переконує!! Його розстріляти треба , а не молитись ! А Єрмака взагалі ніхто не обирав , а рулить він!!! А Татаров!??? За них помирати? Я фаталіст , я більше боюся смерті у гівні ніж швидкої смерті! Але помирати за гівно не готовий! Це вже зовсім суперечить моїм принципам!
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31.10.2023 11:18 Відповісти
Перший раз я вовав у 52 роки. Другого разу мені вже було 60. Нас таких у взводі четверо було. На нулю не воював, бо сапери працюють попереду нуля у сірій зоні. Так що не скигли.
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06.11.2023 15:12 Відповісти
Тоді скажи , за що гинути? Я не боюсь смерті , я більше боюсь хто буде кормити дружину і неповнолітню дитину! За що? За Оман? Чи за яйця по 17! Чи за те , що пенсії мені не бачити? Я готовий взяти авомат знову , але піду на банкову!
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06.11.2023 20:48 Відповісти
Вибори після війни, нормальні демократичні зі спостерігачами.
А на зараз військові мають сформувати тимчасовий уряд порятунку країни, туди навіть можна набрати послів США та ЄС, без усіляких сук народу чи зеленських.
Допоки це не буде зроблено - поразка гарантована. По найгіршому сценарію. Вас приріжуть чи пристрелять, а ваших жінок та дітей спочатку згвалтують а потім приріжуть.

p.s. Усе йде до найгіршого сценарію. Буде як у Волновасі.
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30.10.2023 18:02 Відповісти
виступають пампарампампам вас приветствует 95й квартал, а люди вважають чи мають думку
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30.10.2023 18:52 Відповісти
цензор скурвился до московитского сайта! занялся рецензированием и цензурой.
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30.10.2023 19:19 Відповісти
Меня не спрашивали. Напишите, если кого-то спросили
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30.10.2023 20:01 Відповісти
Мене взагалі ніколи не питали, хоча живу в Києві і працювала в центрі міста... Ніколи не бачила і ні від кого не чула ні разу, що їх хтось щось питав, ніхто ніколи про ті соцопитування не чув.
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31.10.2023 01:09 Відповісти
А за импичмент сколько выступают ?
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30.10.2023 20:43 Відповісти
Таблицы и графики пропускаю, а в суть опроса вникаю.👶
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30.10.2023 23:23 Відповісти
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