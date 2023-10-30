81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість українців (81%) підтримують проведення національних виборів після війни, оскільки наразі вони не на часі. 16% вважають, що вибори потрібно провести вже зараз.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня.
Так, за результатами опитування КМІС станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі.
Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16% опитаних.
В усіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни, водночас тих, хто виступає за проведення виборів під час війни, на сході України дещо більше (21%), ніж на заході (13%).
За даними КМІС, більшість українців і в листопаді 2021 року, і зараз (65%) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет у зв'язку з ризиками фальсифікацій. Підтримують ідею дистанційного голосування 29% опитаних.
У всіх макрорегіонах України від 55 до 68% опитаних ставляться до ідеї запровадження дистанційного голосування негативно. Найнижчий показник негативного ставлення - на сході країни, там також найбільше (13%) тих, хто вагався з відповіддю.
Хоча українці вважають за доцільне відкласти вибори до завершення війни, 88% наполягають на тому, що Україна має будувати розвинену демократичну систему відповідно до норм Європейського Союзу.
7% опитаних виступають за обмеження прав громадян на період відновлення після війни. В усіх макрорегіонах України абсолютна більшість (від 86% до 89%) виступають проти обмежень на період відновлення.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2007 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України.
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так Сашка Білого вже недаремно вбили, хто це все зробить, ? а головне змінить закони?
не ті опитування ... ждуни якісь..
скільки грошей потратили на опитування?
ці опитування - тільки розтрата державних грошей..
Возможно, уже на следующих президентских выборах будут использован в том числе электронный формат голосования. Об этом сегодня, 26 НОЯБРЯ 2021, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, информирует корреспондент телеканала "https://kanaldom.tv/ Дом ".
Но, как уверяют киберэксперты, за благой целью может скрываться попытка фальсификации.
А само приложение "Дія", которым пользуются уже порядка 13 млн человек, имеет ряд серьезных проблем, которые могут нести угрозу приватности, утечки личных данных и даже дистанционного управления смартфоном.
Ще якби в Україні був якийсь політик , котрий перетягнув би на себе хоч половину лохтората Зе , це була б інша справа , але таких на сьогодні - щось не видно .
Зараз почнуть казати - а Залужний , в якого популярність вже мабуть вища ніж в Зєлі . Справа в тому що Залужний не є політиком , він військовий , і ніяких президентський амбіцій в нього на сьогодні немає .
Чи ви пропонуєте - змусити його силою йти на вибори .?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX6GIRVL9yR4_o-fLgAFDWf1_yaspmMk4g3z0sFszFGxSWM5BImSIUzIuxoVQwmlqf6fHmYRO0d9_WM-Xnz8g5vfqWGoHwDm7u-HbeKxTo2IXrw5TVUKXjsCB4Uo2t15sOZgjbrcmYM6YiGEp4GTYoTSIJq2PWLnZDBxkgEX4VSxegYTbu2ja2IEtWY_mf/s478/1tze.png 30.10.2023
81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС.
А що таке КМІС ?
КМІС Київський міжнародний інститут соціології
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13684906/
Контрагент КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД зареєстрована 30.12.1992 за юридичною адресою Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок **. Керівником організації є ПАНІОТТО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ. Розмір статутного капіталу складає 50 000,00 грн..
Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ ЛТД
Види діяльності
Основний:
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Інші:
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників і каталогів
58.19 Інші види видавничої діяльності
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ЖОДНОГО натяку на соціологічні дослідження, чи оцінку їх результатів. Причина проста - соціологічні дослідження обумовлені низкою професійних і кадрових вимог, яких дана організація просто не має. (КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки)
З іншого боку, кількість переглядів та показів реклами має значення…
Але як Ви гадаєте оці щури-мородери-хабарники самі владу вітдадуть?
Та й Зе вже конституцію України порушив декілька разів.
далі. перевести країну на військові рейки - от що ви вкладаєте в ці слова? я просто не зовсім розумію як практично це можливо зробити в тотально корумпованій країні?
https://strana.news/ukr/news/449284-zlovzhivannja-pri-narakhuvanni-bojovikh-viplat-na-123-miljoni-audit-minoboroni-ukrajini.html
як у 2004 я ще працював в україні у одного з помічників депутата. і коли я пішов на майдан в перший чи другий день протесту за Ющенка, так от, він сказав мені того дня пізніше, що я - дурень, бо революція призведе тільки до того, що красти будуть ще більше, а ховатись менше. я йому відповів, що якщо вообще ніхто не піде захищати свої права, то країна зовсім перетвориться на безправну країну без майбутнього. він тоді посміхнувся і сказав - а ти думаєш що якщо вибереш ющенка - зразу все зміниться? я, - говорить, живу тут немало років, - і раніше, хабарі давали так, що ніхто нічого не знав, потім - клали в конверт, а зараз - кладуть на стіл, і нікого не бояться. і як ти думаєш, завтра що буде?
і от я зараз згадую цю розмову, і на привеликий жаль, мушу визнати, що він був правий. стало тільки гірше. зараз хабарі беруть (і ці хабарі мільярдні, які б спасли б кучу людей) і знає вже вся країна - і хоть би шо. максимум - у відставку на іншу посаду..
ось тому я песиміст.. ворог ззовні, вороги внутрішні. сша - у сша свої цілі, не думаю, що це цілі справжнього порятунку України. на жаль
А на зараз військові мають сформувати тимчасовий уряд порятунку країни, туди навіть можна набрати послів США та ЄС, без усіляких сук народу чи зеленських.
Допоки це не буде зроблено - поразка гарантована. По найгіршому сценарію. Вас приріжуть чи пристрелять, а ваших жінок та дітей спочатку згвалтують а потім приріжуть.
p.s. Усе йде до найгіршого сценарію. Буде як у Волновасі.