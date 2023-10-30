81% українців виступають за проведення виборів після завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість українців (81%) підтримують проведення національних виборів після війни, оскільки наразі вони не на часі. 16% вважають, що вибори потрібно провести вже зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня.

Так, за результатами опитування КМІС станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі.

Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16% опитаних.

В усіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни, водночас тих, хто виступає за проведення виборів під час війни, на сході України дещо більше (21%), ніж на заході (13%).

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За даними КМІС, більшість українців і в листопаді 2021 року, і зараз (65%) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет у зв'язку з ризиками фальсифікацій. Підтримують ідею дистанційного голосування 29% опитаних.

У всіх макрорегіонах України від 55 до 68% опитаних ставляться до ідеї запровадження дистанційного голосування негативно. Найнижчий показник негативного ставлення - на сході країни, там також найбільше (13%) тих, хто вагався з відповіддю.

Хоча українці вважають за доцільне відкласти вибори до завершення війни, 88% наполягають на тому, що Україна має будувати розвинену демократичну систему відповідно до норм Європейського Союзу.

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7% опитаних виступають за обмеження прав громадян на період відновлення після війни. В усіх макрорегіонах України абсолютна більшість (від 86% до 89%) виступають проти обмежень на період відновлення.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2007 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України.