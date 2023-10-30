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Новини Війна
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Росіяни вдарили по Херсонщині, поранено 60-річного чоловіка

війна

Російські загарбники вранці вдарили по Комишанському старостинському округу.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 10:30 з окупованого лівобережжя.

"В одному із населених пунктів був поранений 60-річний чоловік. На момент ворожої атаки від перебував на відкритому просторі. Наразі постраждалий ушпиталений з акубаротравмою та множинними осколковими пораненнями грудної клітини, живота, рук та ніг. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29082) Херсон (3433)


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