Росіяни вдарили по Херсонщині, поранено 60-річного чоловіка
Російські загарбники вранці вдарили по Комишанському старостинському округу.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Удару було завдано близько 10:30 з окупованого лівобережжя.
"В одному із населених пунктів був поранений 60-річний чоловік. На момент ворожої атаки від перебував на відкритому просторі. Наразі постраждалий ушпиталений з акубаротравмою та множинними осколковими пораненнями грудної клітини, живота, рук та ніг. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
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