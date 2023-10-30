Артилеристи 55-ї ОАБр знищують колону ворожої бронетехніки, яка прямує на штурм позицій ЗСУ поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Українські артилеристи із 55-ї ОАБр показали відеозапис з фрагментом своєї бойової роботи під час спроби окупантів штурмувати позиції ЗСУ поблизу Авдіївки у середині жовтня 2023 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що артилеристи виявили та успішно атакували ворожу колону, до складу якої входило щонайменше 15 бронемашин з піхотою.
"Потужні кадри бойової роботи воїнів 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" по ворожій колоні бронетехніки під час атаки росіян зі сторони Красногорівки на Авдіївському напрямку в середині жовтня", - зазначається у дописі до відео.
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бо вражений лиш один об"єкт.
це свідчить що нема чим.
а вони ж повернуться....
а у мене дома, в м. Ладижин, саме зараз,
міняють асфальт на бруківку кругом садочка і міняють труби опалення...........