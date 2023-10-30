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Новини Війна
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Артилеристи 55-ї ОАБр знищують колону ворожої бронетехніки, яка прямує на штурм позицій ЗСУ поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Українські артилеристи із 55-ї ОАБр показали відеозапис з фрагментом своєї бойової роботи під час спроби окупантів штурмувати позиції ЗСУ поблизу Авдіївки у середині жовтня 2023 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що артилеристи виявили та успішно атакували ворожу колону, до складу якої входило щонайменше 15 бронемашин з піхотою. 

"Потужні кадри бойової роботи воїнів 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" по ворожій колоні бронетехніки під час атаки росіян зі сторони Красногорівки на Авдіївському напрямку в середині жовтня", - зазначається у дописі до відео.

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Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) Авдіївка (2342) 55 артилерійська бригада (20)


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Саранча й@бана.
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30.10.2023 12:14 Відповісти
Рекорди Білогорівки і Вугледару вже побиті.
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30.10.2023 12:17 Відповісти
Де снаряди "смарт","бонус",та інші...?Ех ви: "гаранти недоторканості, по відмові від ядерної зброї",союзнички....Хочуть ,щоб ми всі загинули,бо їм треба тільки землі,тільки ресурси....(в нас є все,та багато).А що,?, колхоза з 200-300 працівниками не треба: - 5 осіб та два ДжонДіра все вирішить,а ви ,типу дохніть.Вже бачать ,що ми їм не віримо - то починають брехні ,мовляв Європі загрожує війна....да Європа москалів розітре за два тижні,коли схоче.
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30.10.2023 14:12 Відповісти
на вигляд з боку, нагнали...
бо вражений лиш один об"єкт.
це свідчить що нема чим.
а вони ж повернуться....
а у мене дома, в м. Ладижин, саме зараз,
міняють асфальт на бруківку кругом садочка і міняють труби опалення...........
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30.10.2023 15:29 Відповісти
 
 