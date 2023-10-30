У боях за Україну загинув український музикант Михайло Балахтар

На фронті загинув український музикант, барабанщик рок-гурту "Серцевий напад" Михайло "Майкл" Балахтар.

Про це повідомили учасники колективу "Серцевий напад", інформує Цензор.НЕТ.

"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий — знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою. Нереальна втрата, з якою прийдеться жити. Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музикант з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. У Михайла Балахтара залишилася дружина та дитина.

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