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У боях за Україну загинув український музикант Михайло Балахтар

михайло,балахтар

На фронті загинув український музикант, барабанщик рок-гурту "Серцевий напад" Михайло "Майкл" Балахтар.

Про це повідомили учасники колективу "Серцевий напад", інформує Цензор.НЕТ.

"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл. Всі, хто з ним знайомий — знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою. Нереальна втрата, з якою прийдеться жити. Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музикант з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. У Михайла Балахтара залишилася дружина та дитина.

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музика (498) втрати (4443) ЗСУ (7655)


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Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Михайла😪😪😪
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30.10.2023 13:37 Відповісти
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30.10.2023 14:10 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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30.10.2023 15:04 Відповісти
R.I.P. in a rock'n'roll heaven!
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30.10.2023 15:11 Відповісти
вічна пам*ять загиблим героям
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30.10.2023 15:14 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Михайла до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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30.10.2023 18:20 Відповісти
 
 