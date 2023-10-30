Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали

У Європейській комісії "у найрішучіший спосіб" засудили антисемітський штурм в аеропорту столиці Дагестану Махачкалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це не брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

"Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів", – сказав де Кеерсмакер, коментуючи погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали.

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