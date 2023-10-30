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Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали

махачкала

У Європейській комісії "у найрішучіший спосіб" засудили антисемітський штурм в аеропорту столиці Дагестану Махачкалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це не брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

"Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів", – сказав де Кеерсмакер, коментуючи погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО назвали події в аеропорту Дагестану наслідком дій російської пропаганди

Автор: 

антисемітизм (123) Дагестан (78) Єврокомісія (2178)


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Топ коментарі
+11
"Англичанин залез на статую и очистил ее от "палестинского мира" Видео https://twitter.com/i/status/1718675243630231697

Один английский гражданин взобрался на постамент конной статуи, сбросил с нее арабские плакаты, отвязал палестинский флаг с копья всадника и со словами: "Заберите свое дерьмо с моей статуи!", - сбросил его вниз.
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30.10.2023 14:06 Відповісти
+11
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30.10.2023 14:09 Відповісти
+11
Зверніть увагу на кордони "УССР" на цій мапі.
Чий там Крим? (і не тільки)
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30.10.2023 14:24 Відповісти
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о це і все кіно ? ви хоч санції введіть проти десятка вівцейобів !
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30.10.2023 13:49 Відповісти
А чому АзабочьЄнность не виразілі?!
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30.10.2023 13:50 Відповісти
О "найрішучій спосіб" це мабуть ачєрєдной висший уравєнь азабочєнай азабочєнасті...
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30.10.2023 13:51 Відповісти
Президент Ізраїлю підтвердив факт загибелі викраденої ХАМАСом німкені Шані Лук - її катували, а пізніше відрізали голову.\ \ТГ канал - скоро отреагируют...?\
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30.10.2023 13:52 Відповісти
А чим антисемітський погром відрізняється від антиєврейського?
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30.10.2023 13:53 Відповісти
У конкурсі на найтупіше питання твоє питання зайняло б друге місце.
Чому друге? Та тому що воно тупе.
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30.10.2023 14:19 Відповісти
Питання тупим бути не може - тупою може бути лише відповідь. От задай мені яке небуть тупе, по твоєму, питання, а я покажу, як треба відповідати.
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30.10.2023 14:33 Відповісти
До семітських відносяться більше 30 різних народів (араби,мальтійці, вавілоняни, асірійці,ліванці...). Євреї складають щось біля 5% від усіх семітів. Це погроми єврейські і до інших семітських народів не мають жодного стосунку. Просто євреї, як завжди, заховалися у становили монополію за спини всіх семітів: дивіться, мовляв нас УСІХ громлять! Так же, як вони пнуться установити монополію на Бабин Яр (мовляв це місце трагедії тільки євреїв). У Махачкалі, зокрема, не б"ють сирійців, ліванців, мальтійців, арабів... там шукають і б"ють саме євреїв.
І добра порада їм не шукати тупих десь збоку, а самим задуматися, чому таке відбувається споконвіків у просторі і часі.
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30.10.2023 15:55 Відповісти
Ти абсолютна хвора на голову людина.
Іди до ***** мами
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30.10.2023 16:01 Відповісти
До Бєні мами можеш іти сам: то твоя рідня. А по суті крім хамства і мата видати щось можеш? Тому і через таких як ти все так і відбувається, споконвіків і по всьому світу. Можу тебе засмутити - щодалі то буде ще гірше.
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30.10.2023 16:26 Відповісти
це тільки початок, далі буде більше
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30.10.2023 13:55 Відповісти
Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали

І який вирок суду?
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30.10.2023 14:03 Відповісти
єврокомісія це купа безкорисного сміття, що складається з купи паразитів-чиновників.
який вирок? який суд? стурбованість, а тепер ще он засудження у найрішучіший спосіб, що би це не значило, це все, на що здатні ці всі комісії, комітети, організації та інші нікчемні збіговиська так званих цивілізованих країн.
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30.10.2023 14:22 Відповісти
Це антиєврейські погроми, а не антисемітські. Там "громлять" лише євреїв. Там не чіпають арабів, ліванців, мальтійців ... та ін. представників семітських народів. А те, що так сказали євроПЕЙСИ - то вже нікого не дивує.
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30.10.2023 16:16 Відповісти
Єврокомісія засудила...
Учасники погромів засмутилися...
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30.10.2023 14:03 Відповісти
Ну а кто же еще?
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30.10.2023 14:04 Відповісти
Арестович пишет, что евреев в Дагестане осталось на 1-2 дня. А дальше начнут искать их в Москве.
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30.10.2023 14:06 Відповісти
На 2-3 тижні... Мені цікаво, а вони там взагалі були? Чи так, в межах похибки?
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30.10.2023 14:07 Відповісти
рому абрамовича знайдуть?
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30.10.2023 14:18 Відповісти
Да , да , Украина ещё и дегестанцев и евреев в россию завезла , для этой провакации .
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30.10.2023 14:07 Відповісти
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30.10.2023 14:09 Відповісти
Это скрепы !
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30.10.2023 14:05 Відповісти
"Англичанин залез на статую и очистил ее от "палестинского мира" Видео https://twitter.com/i/status/1718675243630231697

Один английский гражданин взобрался на постамент конной статуи, сбросил с нее арабские плакаты, отвязал палестинский флаг с копья всадника и со словами: "Заберите свое дерьмо с моей статуи!", - сбросил его вниз.
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30.10.2023 14:06 Відповісти
Особисто від себе дякую за адекватність
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30.10.2023 14:32 Відповісти
У Британії колись був потужний антиімігрантський рух серед футбольних ультрас. Але з ультрас британська поліція почала посилено боротися - немає уже тих знаменитих британських футбольних фанатів. Їх викинули з фан-клубів, заборонили відвідувати матчі (бо квитки по паспортах), деякі сіли у тюрми.
А як вони зараз потрібні! Кілька років тому якась барабака бігала по Лондону з ножем, так її зупинив колишній ультрас. Отримав поранення, але знешкодив чурку - справжній "британський бульдог", на якого забила його батьківщина...
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30.10.2023 14:40 Відповісти
Якась стерва знизу щось потякає, уйобуй в свій чуркестан ...
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30.10.2023 14:42 Відповісти
дякую за відео, він мій герой!
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30.10.2023 15:03 Відповісти
Делегаты 1-ой Дагестанской конференции юных воинствующих безбожников держат плакат, призывающий к борьбе с антисемитизмом. 8 декабря 1929 года

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30.10.2023 14:08 Відповісти
Конченые.
Религия задурманивает мозг.
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30.10.2023 14:10 Відповісти
😊 До чого тут релігія? У котрій з релігій вчать знищувати євреїв, чи українців наприклад? Не смішіть! Мозок задурманює неуцтво, пропаганда і комплекс неповноцінності, який розвивається на основі дрімучого невігластва.
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30.10.2023 14:22 Відповісти
Не знаю.
Но меня пугают люди с бешенными глазами давящие на калашников с криками АхахАкбар.
Это выглядит стремно в 21 веке.
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30.10.2023 14:24 Відповісти
От дивіться. Без ісламу не було б тогоСередньовіччя, яке привело до Ренесансу і епохи Відродження. Алі ібн Сіна, ібн аль-Хайсама, Мохаммед аль-Хорезмі, Алішер Навої, Нзамі Генджані та інші зробили Європу такою, якою вона є зараз. Згадаймо, що саме у мусульманській Гранаді ховалися євреї від іспанської інквізиції, а мусульманин Салах ад-Дін дав вийти некшкодженими із Єрусалиму зристиянам і євреям на відміну від хрестоносців, які за 100 років до цього нищили на вулицях Єрусалима всіх, кого знайшли. Не можна вважати мусульманами тих, хто прикривається ісламом для здійснення терористичних атак.
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30.10.2023 14:38 Відповісти
А это из плакатов, которые в первые годы революции выпускали большевики:

Александр Тышлер (1898-1980). Плакат. 1920
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30.10.2023 14:10 Відповісти
а нетаньягу хай і далі виціловує в жопу пуйла .

не здивуюсь, якщо кремлівська відмазка "украінскай слєд" прокатить .
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30.10.2023 14:11 Відповісти
І Їзраїль трошки засудив.. Ну так, чут-чут і помахав пальчиком
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30.10.2023 14:11 Відповісти
Плакат. 1918
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30.10.2023 14:11 Відповісти
Зверніть увагу на кордони "УССР" на цій мапі.
Чий там Крим? (і не тільки)
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30.10.2023 14:24 Відповісти
Все логічно - шит (на плакаті) виступає проти антисемітизму.
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30.10.2023 18:24 Відповісти
Стурбометр показав 33 мілімеркеля 😆
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30.10.2023 14:12 Відповісти
найрішучіший спосіб засудження - щось новеньке.
ps повна деградація всіх цих міжнародних інституцій просто ріже око всім, окрім так званих цивілізованих країн.
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30.10.2023 14:16 Відповісти
Честно говоря, смотря вчера погромы в Махачкале, я так и не понял, почему дагистанцы так рьяно не боролись за свою независимость, или, по крайней мере, против отправки на войну "за рашистский мир"? Но так рьяно боролись против евреев, у которых своя свободная страна, с ВВП на душу населения в 10 раз выше срашистского и в 15-20 раз выше дагестанского.
Где логика? Где здравый смысл?
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30.10.2023 14:22 Відповісти
У Дагестані на євреях була розминка. Основні дії будуть проти рузьге. Пропаганда є бумерангом у невмілиз руках і б'є потім по голові, яка давала команду рукам запускати.
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30.10.2023 14:25 Відповісти
https://www.newsru.co.il/israel/30oct2023/jer_115.html https://www.newsru.co.il/israel/30oct2023/jer_115_print.html https://www.newsru.co.il/israel/30oct2023/jer_115.html

https://www.newsru.co.il/israel/30oct2023/jer_115.html
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция провела обыск в доме жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, который угрожал водителю, на автомобиле которого были государственные символы Израиля.

В ходе обыска были найдены пистолет, флаг террористической организации и эмблема с изображением нацистской свастики.

Подозреваемый, 30-летний житель Ат-Тура, задержан. Суд продлил срок содержания его под стражей до 31 октября. Полиция запросит дополнительное продление ареста.
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30.10.2023 14:38 Відповісти
всім пох на єврокомісію, як і на ООН

тому їх стурбованість лишилась непомітною для всіх
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30.10.2023 16:13 Відповісти
 
 