Єврокомісія засудила антисемітські погроми в аеропорту Махачкали
У Європейській комісії "у найрішучіший спосіб" засудили антисемітський штурм в аеропорту столиці Дагестану Махачкалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це не брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.
"Ми у найрішучіший спосіб засуджуємо будь-який антисемітизм. Європейська комісія вжила багато кроків, аби підтримати боротьбу з антисемітизмом. Я впевнений, що у цьому не може бути жодних сумнівів", – сказав де Кеерсмакер, коментуючи погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали.
Топ коментарі
+11 Mod Dom
показати весь коментар30.10.2023 14:06 Відповісти Посилання
+11 Перехватчик
показати весь коментар30.10.2023 14:09 Відповісти Посилання
+11 Ярослав Кийко
показати весь коментар30.10.2023 14:24 Відповісти Посилання
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Чому друге? Та тому що воно тупе.
І добра порада їм не шукати тупих десь збоку, а самим задуматися, чому таке відбувається споконвіків у просторі і часі.
Іди до ***** мами
І який вирок суду?
який вирок? який суд? стурбованість, а тепер ще он засудження у найрішучіший спосіб, що би це не значило, це все, на що здатні ці всі комісії, комітети, організації та інші нікчемні збіговиська так званих цивілізованих країн.
Учасники погромів засмутилися...
Один английский гражданин взобрался на постамент конной статуи, сбросил с нее арабские плакаты, отвязал палестинский флаг с копья всадника и со словами: "Заберите свое дерьмо с моей статуи!", - сбросил его вниз.
А як вони зараз потрібні! Кілька років тому якась барабака бігала по Лондону з ножем, так її зупинив колишній ультрас. Отримав поранення, але знешкодив чурку - справжній "британський бульдог", на якого забила його батьківщина...
Религия задурманивает мозг.
Но меня пугают люди с бешенными глазами давящие на калашников с криками АхахАкбар.
Это выглядит стремно в 21 веке.
Александр Тышлер (1898-1980). Плакат. 1920
не здивуюсь, якщо кремлівська відмазка "украінскай слєд" прокатить .
Чий там Крим? (і не тільки)
ps повна деградація всіх цих міжнародних інституцій просто ріже око всім, окрім так званих цивілізованих країн.
Где логика? Где здравый смысл?
https://www.newsru.co.il/israel/30oct2023/jer_115.html
Пресс-служба полиции Израиля
Полиция провела обыск в доме жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, который угрожал водителю, на автомобиле которого были государственные символы Израиля.
В ходе обыска были найдены пистолет, флаг террористической организации и эмблема с изображением нацистской свастики.
Подозреваемый, 30-летний житель Ат-Тура, задержан. Суд продлил срок содержания его под стражей до 31 октября. Полиция запросит дополнительное продление ареста.
тому їх стурбованість лишилась непомітною для всіх