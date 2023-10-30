Берислав залишився без електропостачання, окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури
Через російський обстріл Берислав Херсонської області залишився без електропостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури.
"Нині визначаємо ступінь пошкодження. Невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.
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