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Берислав залишився без електропостачання, окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури

берислав

Через російський обстріл Берислав Херсонської області залишився без електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури.

"Нині визначаємо ступінь пошкодження. Невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29082) електроенергія (6250) Берислав (194)


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