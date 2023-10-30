США та Південна Корея розпочали спільні повітряні навчання, - Reuters

У понеділок, 30 жовтня, повітряні сили США та Південної Кореї розпочали спільні навчання, в яких беруть участь 130 військових літаків з обох країн.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Щорічні навчання під назвою "Пильна оборона" (Vigilant Defense - ред.) триватимуть 5 днів, до 3 листопада. Військові тренуватимуться на варіантах літаків F-35.

Зазначається, що під час них військові будуть "імітувати цілодобові операції воєнного часу". Навчання спрямовані на покращення оперативної сумісності між двома арміями у бойових вправах "повітря-поверхня", оборонних протиповітряних операціях тощо.

"За допомогою інтенсивних тренувань, що моделюють реальну ситуацію, ми підтримуватимемо найкращу бойову готовність, щоби миттєво реагувати на будь-яку провокацію з боку ворога та суворо карати її", - йдеться у заяві військових Південної Кореї, цитує Reuters.

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