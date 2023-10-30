Ніхто не збирається відходити з Авдіївки, - Сили оборони
На Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 тис. російських окупантів та до 300 танків.
Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Він відповів на питання, чи є у Сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки: "Ніхто не збирається відходити".
Він зазначив, що на Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 000 окупантів і до 300 російських танків.
За словами Штупуна, кількість боєзіткнень на Авдіївському напрямку зараз менша, ніж в районі Мар’їнки.
"Там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога на Мар’їнському напрямку була навіть більша, ніж на Авдіївському. Біля Мар’їнки щодня фіксується по 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед", - наголосив речник ЗСУ.
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Ви українських захисників "купами" міряєте?
А де наші Челленджери з урановими снарядами?
Але інша справа, коли в оточення потрапляє бригада або декілька.
Цього вже не приховаєш, як не можна було приховати Маріуполь.
Русня марить "котлами", це у них така "психічна травма" після Другої Світової, коли німці у них "зварили" майже всю кадрову армію СРСР. Тож жадають "павтаріть".
Цей *удак кинув кращі штурмові бригади під Бахмут, коли його ВЖЕ взяли кацапи замість того, щоб вдарити їми по виступах навколо Авдіївки.
А щодо відходу - обороняти Авддіївку має сенс доти, доки захинсників України там гине значно менше ніж кацапів, якщо ж ситуація зміниться - краще спасти людей, залишивши території. Бо оборонятися в напівоточенні - це не правильно.
Всі дати у всіх вже прописані, від долі не втечеш, хтось загине в бою, когось трамвай переїде, хтось стане жертвою аборта, кожному своє. Запам'ятай лише, що низький єнергообмін, тягне за собою важкі події...
А потім будуть воняти, що люди погано відносяться до мобілізації.
А поповнити ряди немає вже
Україна провалила загальну мобілізацію дала багатьом поїхати за кордон
Тому без великої кількості мобілізованих шансів мало на звільнення
На підставі того, що відомо на даний момент, я можу лише оцінити таке:
- А) ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні Запоріжжя у червні цього року, хоч і були до цього погано підготовлені
- Б) це сталося через безвідповідально завищені очікування, створені провідними українськими ЗМІ
- В) план ЗСУ був явно «зірваний» росіянами, які висадили в повітря Каховську греблю, щоб перешкодити його реалізації
- D) ЗСУ отримали неякісну інформацію про те, чого очікувати від росіян, але при цьому не було забезпечено достатньою кількістю обладнання, *********** та навчання, необхідних для досягнення оперативного рівня прориву російських ліній оборони на півдні Запоріжжя.
Іншими словами: саме так, як я «попереджав» неодноразово ще у січні-березні (за що мене тоді критикували деякі ведучі на українському телебаченні), ЗСУ «вганяли» в операцію з недосяжними цілями.
З цієї точки зору і на основі (напрочуд схожого) іранського досвіду періоду ірано-іракської війни 1980-1981 років, так, для ЗСУ, можливо, було б краще зупинитися, завершити реформи та реорганізацію, отримати (набагато) більше обладнання та матеріалів, насамперед чим повторити спробу (бажано, на якомусь іншому ділянці лінії фронту, та іншим способом, тому що повторення невдач ніколи не буде гарною ідеєю).
Щодо того, чи є українські операції на Дніпрі «нічим іншим, як тривожною акцією»: я не знаю.
Однак я «застерігаю» від догматизму. У ******** війні ніколи не слід піддаватися догмам. Те, що сьогодні може бути правдою, завтра може бути легко брехнею. Або хоч би можливістю.
Це означає, що вони можуть бути тривожними операціями прямо зараз, але вони також можуть відкрити можливості для завтрашнього дня. Це залежить виключно від їхніх фактичних результатів - і не в останню чергу від громадської думки щодо їх можливих/майбутніх/належних результатів. Це, у свою чергу, означає: виключно Генштаб ЗСУ має вирішити, ґрунтуючись на перехресному отриманні наявних розвідданих та результатах операцій, продовжувати чи, можливо, навіть активізувати ці операції, чи відступити.
Авдіївка: наскільки я бачу ситуацію, росіяни зараз перекидають на цю ділянку ще одну свою «армію» (2-ю гвардійську загальновійськову армію/гвардійську танкову армію). Швидше за все можна очікувати відновлення наступу за першої ж можливості і продовження його будь-що-будь. Тому що, як пояснювалося вище, наступальні операції є основним принципом російської військової доктрини.
Судячи з досвіду останніх 19 місяців цієї війни, вирішальним для завершення цієї битви буде той самий фактор, що й завжди: наявність достатніх запасів *********** та обладнання для ЗСУ. Якщо НАТО не зможе забезпечити достатню кількість і того, і іншого - як це сталося минулої осені, коли ЗСУ намагалися захистити Бахмута - тоді результат визначено.
Той Баххмут того точно вартий був?
Маю надію, Авдіївка не перетвориться щнтв один Бахмут.