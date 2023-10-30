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Новини Війна
15 068 100

Ніхто не збирається відходити з Авдіївки, - Сили оборони

авдіївка

На Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 тис. російських окупантів та до 300 танків.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він відповів на питання, чи є у Сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки: "Ніхто не збирається відходити".

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 000 окупантів і до 300 російських танків.

За словами Штупуна, кількість боєзіткнень на Авдіївському напрямку зараз менша, ніж в районі Мар’їнки.

"Там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога на Мар’їнському напрямку була навіть більша, ніж на Авдіївському. Біля Мар’їнки щодня фіксується по 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед", - наголосив речник ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авдіївка найближчими днями очікує нову хвилю штурмів, ворог перегруповується, підтягує техніку та війська, - начальник МВА Барабаш

Автор: 

Авдіївка (2342) Штупун Олександр (88)


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Топ коментарі
+20
Де Сирський, там поразка і завищені втрати. Дивлячись на цю риторику, зрозуміло що тепер будуть утримувати Авдіївку навіть при дуже поганій логістиці, як було у Бахмуті. М'ясники.
А потім будуть воняти, що люди погано відносяться до мобілізації.
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30.10.2023 16:06 Відповісти
+17
Сирський - кацап, під командуванням якого війська вже неодноразово потрапляли у котли. І їм чомусь не займалося СБУ ані в 2014-2015, ані зараз.
Цей *удак кинув кращі штурмові бригади під Бахмут, коли його ВЖЕ взяли кацапи замість того, щоб вдарити їми по виступах навколо Авдіївки.

А щодо відходу - обороняти Авддіївку має сенс доти, доки захинсників України там гине значно менше ніж кацапів, якщо ж ситуація зміниться - краще спасти людей, залишивши території. Бо оборонятися в напівоточенні - це не правильно.
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30.10.2023 16:00 Відповісти
+14
Кацапи-повні відморозки. Сцарь з бункера кукурікає "нада"-і будуть здихати тисячами.
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30.10.2023 14:58 Відповісти
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Кацапи-повні відморозки. Сцарь з бункера кукурікає "нада"-і будуть здихати тисячами.
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30.10.2023 14:58 Відповісти
Без страт кувалдой не будуть здихати
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30.10.2023 15:47 Відповісти
Що таке по вашому "котел", що таке "оточення"?
Ви українських захисників "купами" міряєте?
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30.10.2023 15:19 Відповісти
"до 300 російських танків."...

А де наші Челленджери з урановими снарядами?
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30.10.2023 15:04 Відповісти
Де 32 Абрамса - танковий бат? де Страйкери?
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30.10.2023 15:08 Відповісти
Где Динамо, где? Зрадойоби, як же Ви заїбали, ********, суки, на фронт
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30.10.2023 18:30 Відповісти
Мабуть з'являться тоді, коли вирішить командування ЗСУ.
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30.10.2023 15:09 Відповісти
А коли воно вирішить?
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30.10.2023 15:13 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
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30.10.2023 15:17 Відповісти
Тобто? Чи те, що втрачаємо чергове місто і можуть загинути тисячі наших воїнів, потрапивши в оточення, це ще не привід для їх застосування?
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30.10.2023 15:21 Відповісти
ЗСУ видніше. Якщо вам так пече це питання - повертайтеся в Україну та йдіть в ЗСУ. Будете знати набагато більше.
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30.10.2023 15:23 Відповісти
Я в Україні. А ти справді впевнений, що простий солдат ЗСУ посвячений у всі плани командування?
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30.10.2023 15:26 Відповісти
Угу. В Україні...
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30.10.2023 16:00 Відповісти
Угу. Про ВПН ми, звісно, не чули. Далі що? По-суті, як завжди, нема нічого?
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30.10.2023 16:07 Відповісти
А нафіга тобі ВПН?
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30.10.2023 16:30 Відповісти
Отож...
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30.10.2023 17:35 Відповісти
Він мені не заважає. По-суті є що?
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30.10.2023 18:27 Відповісти
Фьйодоров, ти знову х. ньою страждаєш, воєн диванний? коли вже в тцк прийдеш, скільки ховатимешся від мобілізації?
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31.10.2023 03:39 Відповісти
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31.10.2023 07:33 Відповісти
Фьйодоров, іди н.а.х.у.й! Але спочатку - в ТЦК.
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31.10.2023 07:35 Відповісти
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31.10.2023 08:08 Відповісти
Правильно, Фьйодоров, йди туди! Але спочатку - в ТЦК!
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31.10.2023 20:13 Відповісти
Фьйодоров думає, що за допомогою ВПН він від ТЦК сховається))) Але, скоріш за все, він таки ухилянт-втікач.
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31.10.2023 07:38 Відповісти
Ну чи кацап-провокатор... Якісь питання в нього дивні.
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31.10.2023 10:13 Відповісти
Официально Бахмут украинский,его потерю никто не признал.....
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30.10.2023 17:26 Відповісти
Офіциально і крим український...
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30.10.2023 18:45 Відповісти
І зразу налітає стайка мусорських шакалів, яка чомусь вирішила що може щось там указувати
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30.10.2023 16:51 Відповісти
А що з Бахмутом не так, ти хотів його здати і воювати за Словʼянськ?
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30.10.2023 15:53 Відповісти
Я просто не розумію навіщо оце все говорити "ніхто виходити не буде", сказали б просто-робимо все можливо і неможливе і на цьому нуль питання, і так виходить що знову повторюється Фортеця Бахмут, тільки уже Фортеця Авдіївка
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30.10.2023 16:26 Відповісти
Авдіївський коксохім, це дійсно міцне, підготовлене укріплення, обійти його і закріпитися в чистому полі не вийде, в цьому велика різниця міх ним і Бахмутом, де укріпитися було ніде, та ще й в низині. Прості речі не розумієш.
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30.10.2023 17:32 Відповісти
Фортеця без забезпечення перетворюється на пастку, а коридор залишився дуже вузький. Соледар номер два у виконанні Сирського.
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30.10.2023 19:13 Відповісти
У тебе хтось є в Авдіївці, це він тобі таке розповів?
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30.10.2023 19:30 Відповісти
Ти неуважно слідкуєш за новинами. Вже тиждень як навіть командування визнало, що забезпечувати Авдіївку стало непросто. Чи тобі за Сирського не довподоби? Так мені теж не подобається неписаний закон, який взяли на озброєння наші генерали, що битву виграє полководець, а програють солдати, і тому недолугих командирів, що провалили оборону чи наступальну операцію, і дії яких призводять до великих втрат особового складу, в нас не відсторонюють від командування, не понижують на посаді,, не розжалують у званні, а нагороджують, придумуючи піррову перемогу для лохторату.
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30.10.2023 20:52 Відповісти
За новинами слідкуєш, соловьев, скабеева, розумію. Нам важко з забезпеченням а кацапам легко, як завжди. Все повторюється, сто років назад також, не знайшли сил і смислів, а потім їли своїх дітей. Чи думаешь що встигнеш зʼібатись?
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30.10.2023 21:09 Відповісти
Якщо ти не помітив, мені пох як там кацапам легко чи важко, а от від дебілів патріотів шкоди не менше ніж від диверсантів.
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30.10.2023 23:56 Відповісти
Про Угледар так само говорили. А про Авдіївку так уже майже рік говорять
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30.10.2023 17:24 Відповісти
В Авдіївці втрачено кілька ключових позицій, не дивіться марафон, здобувайте об'єктивну інформацію самостійно
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30.10.2023 18:32 Відповісти
Думаю, що під "декілька ключових позицій" розуміється той клятий Терикон, на якому хіба що спостережний пункт можна поставити, який би в часи 2-ї світової був би дуже важливий, але не в нинішню епоху дронів
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30.10.2023 20:16 Відповісти
Как там у классиков - "так це було вже.."
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30.10.2023 15:14 Відповісти
В Угледарі таке вже було. Зараз кацапи вирішили "Можем павтаріть!"
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Тобто нових укріплених позицій немає. І ніхто їх не збирався робити.
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30.10.2023 15:24 Відповісти
Там дороги гарно заасфальтовані і дерева вздовж ...
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30.10.2023 15:27 Відповісти
Ага.. але там і с дорогами жопа. Сьогодні якраз побачив карту с розміченими типами шляхів на тому напрямку - де грунтовки або асфальт. Про асфальт можна забути - вони проходять вздовж фронту вже мабуть в метрах 500 від орків.
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30.10.2023 15:42 Відповісти
Ну так Зебздо ж будував ті дороги за оманським планом ...
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31.10.2023 03:44 Відповісти
Скільки т.з. "котлів" (повних оточень та блокування великого угруповання військ) трапилось у цій війні, крім Маріуполя?
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30.10.2023 15:42 Відповісти
У рашистів - жодного. Та ми і не знаємо нічого про дії на рівні взводу, роти, батальону. Так шо скіки там і шо відбувається - невідомо.
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30.10.2023 15:46 Відповісти
Підрозділи часто потрапляють в оточення.
Але інша справа, коли в оточення потрапляє бригада або декілька.
Цього вже не приховаєш, як не можна було приховати Маріуполь.
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30.10.2023 15:47 Відповісти
Якшо часто на рівні роти чи взводу - то через деякий час і буде батальон або бригада, але потихеньку. Чому наші завжди хочуть взяти полонених - навіть ціною життя - обміний фонд потрібен великий.
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30.10.2023 15:54 Відповісти
Пропагандистський ефект не той.
Русня марить "котлами", це у них така "психічна травма" після Другої Світової, коли німці у них "зварили" майже всю кадрову армію СРСР. Тож жадають "павтаріть".
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30.10.2023 15:58 Відповісти
🙏
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30.10.2023 15:36 Відповісти
А що мовчить сирський, це ж він керує тим напрямком, чи вже ні? Щось якось #єрово - 7 км коридор, практично, оточення, як там без підвозу бк і ротації триматись? Знову повторення азовсталі, тільки вже коксохім? Де сирський зі своїми "геніальними" рішеннями? Бо щось після харківської операції одні пройоби
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30.10.2023 15:42 Відповісти
Шойгу запитай краще, коли з швабри злізе?
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30.10.2023 15:57 Відповісти
Сирський - кацап, під командуванням якого війська вже неодноразово потрапляли у котли. І їм чомусь не займалося СБУ ані в 2014-2015, ані зараз.
Цей *удак кинув кращі штурмові бригади під Бахмут, коли його ВЖЕ взяли кацапи замість того, щоб вдарити їми по виступах навколо Авдіївки.

А щодо відходу - обороняти Авддіївку має сенс доти, доки захинсників України там гине значно менше ніж кацапів, якщо ж ситуація зміниться - краще спасти людей, залишивши території. Бо оборонятися в напівоточенні - це не правильно.
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30.10.2023 16:00 Відповісти
А шо Сирський? Сирський точно так накомандував в Соледарі, картинка повторюється один до одного.
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30.10.2023 19:17 Відповісти
Соледар тоді втратили за менше ніж 2 тижні. Зараз це уже 3 неділі, і всім зрозуміло, що зараз лише початок битви
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30.10.2023 20:18 Відповісти
Де ви "там" бачили "геніальні рішення"? Максимум - потужній відосік і в зелених світшотіках.
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31.10.2023 12:39 Відповісти
Добре що іпануті кацапи поперли на Авдіівку, там припасів на два місяці бою. Якби вони поперли такими силами в другому місті, було б значно важче.
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30.10.2023 15:56 Відповісти
Треба дивитись на наші фланги - а вони з початку місяця дуже просіли, за Авдіївкою.
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30.10.2023 16:06 Відповісти
Продвинувшись на флангах на ті 500 метрів, вини стали вразливі для нашіх обстрілів, все це повязано, по іншому не буває.
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Там вже далеко не 500 метрів...і наші шляхи поставок до Авдіївки теж стали значно вразливіші. Там зараз залишився коридор шириною лише у 7 км. Це означає, що там все прострілюється артою, дронами і ПТУРами.
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30.10.2023 17:32 Відповісти
Тобі то що, можеш тікати хоч зараз, до ранку добіжиш до Польського кордону...
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30.10.2023 17:35 Відповісти
Ну, а реально, без посилання - без блакитних мрій - зараз на Авдіївку рашисти кинули у 2 рази більше війск чим у свій час на Бахмут. Це вже не кажучи про перевагу у арті, броні, б/к, дронів, бпла. Я розумію щр зеленскому пофік шо там гинуть кращі, а їх кормлять протухшими завтраким - арміями дронів, бпла, мінометів, Богдан...... І 500 метрів для арти це не відстань щоб недоставати. Не вистачає ЗСУ зброї, б/к..... і не забувайте що стволи у арті треба міняти через певний час. Їх теж немає.
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30.10.2023 17:58 Відповісти
Бутусов казав, що кацапи захопили низини, де їх буде перемелювати артиллерія. Через неділю опаде листя, і тому там буде взагалі не сховатися. А ще через 2-3 неділі підуть дощі, і тому можуть бути проблеми з бронетехнікою, навіть якщо у кацапів вона ще залишилася після тих лихих штурмів
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30.10.2023 18:04 Відповісти
Я так розумію що ти з тих у кого все завжди погано. Скажу тобі таке, якщо маешь чим допомогти, то допоможи, а якщо ні, то не треба тут гундосити.
Всі дати у всіх вже прописані, від долі не втечеш, хтось загине в бою, когось трамвай переїде, хтось стане жертвою аборта, кожному своє. Запам'ятай лише, що низький єнергообмін, тягне за собою важкі події...
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30.10.2023 18:19 Відповісти
Та не завжди у мене все погано. Але коли я бачу по українському тв всі оці шоу з ржакою, обіцянки армії невідомо чого і коли а рашисти у цей час будують, збільшують кількість то мене це не надихає. Можливо вас це пре - насолоджуйтесь.
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30.10.2023 18:27 Відповісти
Мені теж багато чого не подобається, і я за цей квартал не голосував. Но треба виходити з того що є, маємо що маємо, у нас просто немає іншого виходу. Якщо ми всі впадемо в деструктив, буде тільки гірше, країна просто рухне.
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30.10.2023 18:53 Відповісти
От я намагаюсь пригадати хоть би один крок, ну хотяб пів кроку, за весь час презедентства зеленского що пішло на користь оборонпрому, ЗСУ, розвідці, економіці.... жодного. А корупція в армії. Он зараз ви давно чули шоб нам хтось передава зброю, ну як у тому році, на початку цього року - багато країн давали безкоштовно. Зараз - тиша. А фінансова допомога - вона теж стала. Ну вони не ідіоти - вони ж бачать як кровавий режим зеленского розкрадає все. З нового року буде ще гірше. Так то ми той деструктив наганяємо - чи ота недолуга влада на чолі з зеленским. Ія ніколи не розумів вибір більшості у 19 році ось цього латентного гея - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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30.10.2023 21:09 Відповісти
Допомога буде, не повторюй кремлівських наративів
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30.10.2023 21:35 Відповісти
Сказала голова з марафону. Забудь. ЇЇ вже майже немає. І до чого тут кремль. Гнида вже все зробила щоб все майже зупинити.
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30.10.2023 21:38 Відповісти
Атакамс, F-16, все по плану, ніхто нічого не припиняв, для чого брешеш
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30.10.2023 22:34 Відповісти
цього дуже мало
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30.10.2023 23:59 Відповісти
Он республіканці внесли у конгрес закон лише про допомогу тіки для Ізраелю. Раніше у цьму пакеті була і Україна.
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31.10.2023 03:30 Відповісти
Де Сирський, там поразка і завищені втрати. Дивлячись на цю риторику, зрозуміло що тепер будуть утримувати Авдіївку навіть при дуже поганій логістиці, як було у Бахмуті. М'ясники.
А потім будуть воняти, що люди погано відносяться до мобілізації.
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30.10.2023 16:06 Відповісти
ну так давайте отойдем? от бахмута, авдеевки, херсона, запорожья?
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31.10.2023 00:00 Відповісти
Якщо наші втрати живої сили будуть вищі, ніж у кацапів - треба відходити. До того ж, з забезпеченням б/к та елементарною провізією вже й так, м'яко кажучи, дуже непросто.
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31.10.2023 03:53 Відповісти
Ага ніколи не кажи ніколи... на це тільки ************ здатний
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30.10.2023 16:49 Відповісти
сирський це таке ж про російське лайно, як і кварталівщина та zeмразі мародери, мразємарафон... по суті все що створює вазєлєнін
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30.10.2023 16:53 Відповісти
У меня только 1 вопрос. Кто принимал решение организовывать наступление на Юге, когда на Востоке проблема за проблемой. Авдеевка то укреплена хорошо, да дорога для снабжения боеприпасами лишь одна.
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Угадай з одного разу, і не задавай риторичних питань
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30.10.2023 17:38 Відповісти
Ну, якби на Півдні просунулись на 200-300 км та відрізали постачання та винудило шукати та перекидати з відкісь війска рашистів, то це б помогло б і війсковим під Авдіївкою.
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30.10.2023 18:02 Відповісти
В отличии от зе-шапито, ***** не стал рассказывать что планирует наступление на Авдеевку. А шапито много месяцев трепалось где только можно, что на юге будут наступать. А враг все это слушал и готовился.
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30.10.2023 18:08 Відповісти
Нажаль так. зеленский три роки вішав лапшу на вушка з мирним планом, здавав лінії оборони у повний профіль, бетонні доти, дзоти, 9 місяців попереджував рашистів про контрнаступ і двав їм можливість будувати свої лінії оборони, все мінувати - старався.
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30.10.2023 18:20 Відповісти
Так зсу не відійдуть але поступово втратять позиції через поранених і загиблих
А поповнити ряди немає вже
Україна провалила загальну мобілізацію дала багатьом поїхати за кордон
Тому без великої кількості мобілізованих шансів мало на звільнення
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30.10.2023 19:04 Відповісти
Великій кількості мобілізованих потрібна відповідна кількість ********* озброєння і *********** до нього. Чи будемо визволяти методами товаріща Жукова: одна вінтовка на троіх, остальное добудєш в бою? Але ми собі таких втрат дозволити не можем...
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30.10.2023 19:28 Відповісти
Самый умный ответ.
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30.10.2023 19:29 Відповісти
Аналітик Том Купер

На підставі того, що відомо на даний момент, я можу лише оцінити таке:

- А) ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні Запоріжжя у червні цього року, хоч і були до цього погано підготовлені

- Б) це сталося через безвідповідально завищені очікування, створені провідними українськими ЗМІ

- В) план ЗСУ був явно «зірваний» росіянами, які висадили в повітря Каховську греблю, щоб перешкодити його реалізації

- D) ЗСУ отримали неякісну інформацію про те, чого очікувати від росіян, але при цьому не було забезпечено достатньою кількістю обладнання, *********** та навчання, необхідних для досягнення оперативного рівня прориву російських ліній оборони на півдні Запоріжжя.

Іншими словами: саме так, як я «попереджав» неодноразово ще у січні-березні (за що мене тоді критикували деякі ведучі на українському телебаченні), ЗСУ «вганяли» в операцію з недосяжними цілями.

З цієї точки зору і на основі (напрочуд схожого) іранського досвіду періоду ірано-іракської війни 1980-1981 років, так, для ЗСУ, можливо, було б краще зупинитися, завершити реформи та реорганізацію, отримати (набагато) більше обладнання та матеріалів, насамперед чим повторити спробу (бажано, на якомусь іншому ділянці лінії фронту, та іншим способом, тому що повторення невдач ніколи не буде гарною ідеєю).

Щодо того, чи є українські операції на Дніпрі «нічим іншим, як тривожною акцією»: я не знаю.

Однак я «застерігаю» від догматизму. У ******** війні ніколи не слід піддаватися догмам. Те, що сьогодні може бути правдою, завтра може бути легко брехнею. Або хоч би можливістю.

Це означає, що вони можуть бути тривожними операціями прямо зараз, але вони також можуть відкрити можливості для завтрашнього дня. Це залежить виключно від їхніх фактичних результатів - і не в останню чергу від громадської думки щодо їх можливих/майбутніх/належних результатів. Це, у свою чергу, означає: виключно Генштаб ЗСУ має вирішити, ґрунтуючись на перехресному отриманні наявних розвідданих та результатах операцій, продовжувати чи, можливо, навіть активізувати ці операції, чи відступити.

Авдіївка: наскільки я бачу ситуацію, росіяни зараз перекидають на цю ділянку ще одну свою «армію» (2-ю гвардійську загальновійськову армію/гвардійську танкову армію). Швидше за все можна очікувати відновлення наступу за першої ж можливості і продовження його будь-що-будь. Тому що, як пояснювалося вище, наступальні операції є основним принципом російської військової доктрини.

Судячи з досвіду останніх 19 місяців цієї війни, вирішальним для завершення цієї битви буде той самий фактор, що й завжди: наявність достатніх запасів *********** та обладнання для ЗСУ. Якщо НАТО не зможе забезпечити достатню кількість і того, і іншого - як це сталося минулої осені, коли ЗСУ намагалися захистити Бахмута - тоді результат визначено.
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30.10.2023 21:44 Відповісти
Давно пора призначити Командувачем Східного угруповання Сил етнічного українця, як Сергія Кривоноса, бойового генерала, прославленого спецпризначенця, учасника АТО / ООС з 2014 р., кавалера бойових орденів та медалей !
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31.10.2023 00:19 Відповісти
В мене товариш у Бахмуті мусив збирати БК у мертвих, тому що не вистачало. З наших героїв, дуже багато там полягло найкращих.
Той Баххмут того точно вартий був?
Маю надію, Авдіївка не перетвориться щнтв один Бахмут.
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31.10.2023 00:47 Відповісти
там кацап сирський-отже перетвориться
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31.10.2023 07:59 Відповісти
Ніхто не збирається допоки нікого не залишиться
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31.10.2023 07:57 Відповісти
Зброї в ЗСУ, я так розумію, недостатньо. А далі? На скільки я розумію її буде менше. І який план у Зеленського - піхотою закидувати? Ну так на рашці орків в 5-6 разів більше і що далі? Вони з Лєнкою нарожають українців?
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31.10.2023 12:36 Відповісти
 
 