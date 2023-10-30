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Рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко. ФОТО 18+

На Токмацькому напрямку рашисти розстріляли українських військовополонених.

Про це повідомляє громадський активіст Сергій Стерненко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це жахливі кадри. І світ має їх бачити. Росіяни розстріляли українських полонених.

Це сталось кілька днів тому на Токмацькому напрямку. Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці", - зазначив він.

Стерненко зауважив, що за військових помстилися дуже швидко і частину вбивць вже ліквідовано.

"Але винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей. Для помсти допомагайте війську. Для розголосу – поширте англомовний твіт. Світ має бачити це звірство", - додав він.

Рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко 01
Рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко 02
Рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко 03

Автор: 

армія рф (17784) Стерненко Сергій (393) воєнні злочини (1875)


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Топ коментарі
+72
цей контрацептив передає на фронт по 100 фпв дронов, а ти гондон можешь більше? перднути в диван хіба що))
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30.10.2023 15:43 Відповісти
+62
Слідкуй за лопатою дурню. Стерненко робить зараз багато корисних речей і явно не заслуговує на таку образу.
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30.10.2023 15:51 Відповісти
+48
Йому твоя повага потрібна як п'яте колесо у візу
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30.10.2023 16:17 Відповісти
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читай выше мой комент , там и паша мерседес и шуфрич с бойко !!
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30.10.2023 17:11 Відповісти
Земля вам пухом пацаны, мы за них отомстим.
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30.10.2023 16:47 Відповісти
а цього могло б і не бути якби хтось не шукав мир в очах х*йла і не їв шашлики а готувався до тотальної війни
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30.10.2023 16:53 Відповісти
Инфа откуда,фото и т. д.?Почему это не МО или ГенШтаб обнародует?С какого перепугу Стерненко стал военкором?Обычный хайп,+просмотры=бабло.
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30.10.2023 16:53 Відповісти
в Афганістані совєцьких солдат різали і вдоль і в поперек ,це устрашало . Бо афганці були праві і на своїй землі ..Було б дивно якби вони давали цигарки полоненим кормили їх , лікували брали інтерв'ю .
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30.10.2023 17:05 Відповісти
Нам треба робити теж саме з кассабськими загарбниками. Напоказ, офіційно, для всіляких там Гамнисті Інтернешнл - виконувати міжнародне право стосовно взяття і утримання в полоні якогось невеликого відсотка орків, чемно поповнюючи обміннмй фонд. А по факту - тихцем різати більшість полонених москало-ублюдків по посадках, як свиней на Різдво, щоб не витрачати дарма набої.
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24.11.2023 08:05 Відповісти
народ , я тут не ПРОВОЖУ диспут : брать или не брать !!! я говорю проще : с волками жить по волчьи выть !!!
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30.10.2023 17:15 Відповісти
-- Беззаперечно-- це нелюдь !!! Вони нас підло-- підступно нищать і нищать ... А наші їм у відповідь /.для полонених/--ЗЕ--програмку : " Хачу жить ! " І тут же на відкормочну базу (на борщик український із м*яском ...) ; це керманичі. срулятка наші демонструють ГУМАНІЗМ . бо ані самі. ані їх діточки на побоїщі НЕ знайдеш ??? Та найжахливіше . що у нашого народу --- цілковито відсутня історична пам*ять !!!
Нагадую : згідно перепису населення- у 1929р. ---загальна людо- чисельність СРСР- була--188.4 млн. чол. із них УКРАЇНЦІВ--
-81.195 млн.. ( із западенцями-- 86млн .) а рашо-- кацапидлів--77.791 млн. ; Тобто нас було на 9 млн більше !!! Від такого маштабу нищення нас . українців.- голодоморами. репресіями .війнами--голова обертом ... Сьогодні ж кординально змінився розклад . тепер НЕ нашу користь . а на користь глитаїв--- україножерів... ( біля 150 млн. ) Так що сюсюкання . а сьогодні -- мирні ініціативи за "ЗЕ- авторства нашого .свіжеспеченого . ПОЛІТИКА--РОКУ --здаються вкрай НЕ доречними Оскільки самий. дикий . терор подавлявся відповідно жорстокішим терором !!! ( Згадаймо . як студентами конспектували праці леніна : --- НА бельій терор -- ответим КРАСНЬІМ ТЕРОРОМ !!! ( поцікавтесь ; скільки тисяч завалили за одного лише Урицкого ! ? )
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30.10.2023 17:32 Відповісти
Я питаю зелену мерзоту,за яким хреном ти кормиш моськовських урододов у нас в полоні,замісь того щоб їх пустити в расход?
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30.10.2023 17:46 Відповісти
А наших полонених на кого потім обмінювати?
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30.10.2023 21:31 Відповісти
На половину ОПи можна виміняти дуже багато наших хлопців.
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30.10.2023 22:20 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі полеглих воїнів до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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30.10.2023 18:02 Відповісти
Как говорил мой знакомый вернувшийся год назад из плена, знал бы лучше бы застрелился. Так что лучше рашистам в плен не здаваться и рашистов в плен не брать. Разве что тех которые сами пришли и подарок в виде оружия или связанного офицера притащили
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30.10.2023 18:17 Відповісти
кажуть, що в україні не показують звірства каzапів, що б не перестав поповнюватися обмінний фонд. бо це дуже бентежить лєваков з червоного хреста.
навіть стали, окремі гроші, платити за полонених.
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30.10.2023 18:22 Відповісти
Треба не брати рашистів в полон а знищувати
Вони при обміні знову повернуться на війну і будуть вбивати це рашисти
І ніколи не треба давати виходити з міста
Але Україна ставить себе гуманою державою дала вийти з
Херсона а треба було знищувати
З під Києва вийшли
Ці самі рашисти і воюють
Ця війна жорстока і без правил але кацапи сподіваються що Україна дотримується женевської конвенції
Тому слід і не брати в полон а знищувати
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30.10.2023 18:25 Відповісти
С марта 22г от себя и конечно субъективно напоминаю---в плен не брать! Не тот случай. А пленных выгодней выкупать наших. Проверено. Есть ещё причина. Их больше. Техника без солдата---куча железа. Мы имеем дело с полностью потерявшими облик моральный идиотами. Это видно было давно. Возможно для Украины это последняя война вообще. Если и распадётся кацапия( что врядли) то мы если перестанем быть---то навсегда. Крошить, крошить и крошить! Победителей не судят.
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30.10.2023 18:49 Відповісти
І скільки вони просять за полоненого???
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31.10.2023 05:07 Відповісти
Кацапських ********* в полон не брати.
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30.10.2023 18:53 Відповісти
Тупое бьідло
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30.10.2023 20:08 Відповісти
Кацапів тільки нищити! Побачив кацапа - знищи кацапа! Кацапи нелюди.
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30.10.2023 20:43 Відповісти
КомБриг, начШтабу бригади з комбатами, бачуть результати своїх мудрих планувань та продуману організацію ВЗАЄМОДІЇ НА ДІЛІ…
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30.10.2023 21:31 Відповісти
багатий виродок
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31.10.2023 00:02 Відповісти
Тих, хто на нулі - Я вас благаю, не здавайтеся в полон. Бійтеся до кінця, до останнього патрона, до останньої краплі крові. Якщо закінчилися патрони, підірвіть себе гранатою. Полон - це ганьба!
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31.10.2023 02:36 Відповісти
не меліть дурниць...ви виїхали закордон і сім'ї свої вивезли, а чужим дітям навіть шансу вижити не даєте.
чому б вам не приїхати і не показати, як треба битися до останнього? або дітей своїх пришліть, хай покажуть.
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31.10.2023 03:33 Відповісти
Це схоже на те, що зробили фашисти в Арденах при останній спробі зламати хід війни. Що зробили американці за цей вчинок ? Спитайте у тих, хто залишився ще живий з часів Другої світової. Нам так треба діяти.
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06.11.2023 10:53 Відповісти
РОСССИЯН ЛУЧШЕ НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ ИЛИ ОПЫТЫ НА НИХ СТАВИТЬ !!!
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24.11.2023 12:57 Відповісти
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