Рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко. ФОТО 18+
На Токмацькому напрямку рашисти розстріляли українських військовополонених.
Про це повідомляє громадський активіст Сергій Стерненко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Це жахливі кадри. І світ має їх бачити. Росіяни розстріляли українських полонених.
Це сталось кілька днів тому на Токмацькому напрямку. Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці", - зазначив він.
Стерненко зауважив, що за військових помстилися дуже швидко і частину вбивць вже ліквідовано.
"Але винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей. Для помсти допомагайте війську. Для розголосу – поширте англомовний твіт. Світ має бачити це звірство", - додав він.
Топ коментарі
+72 Александр Костюченко #549966
показати весь коментар30.10.2023 15:43 Відповісти Посилання
+62 Tychus Findlay
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+48 Frol Fedoroff
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Нагадую : згідно перепису населення- у 1929р. ---загальна людо- чисельність СРСР- була--188.4 млн. чол. із них УКРАЇНЦІВ--
-81.195 млн.. ( із западенцями-- 86млн .) а рашо-- кацапидлів--77.791 млн. ; Тобто нас було на 9 млн більше !!! Від такого маштабу нищення нас . українців.- голодоморами. репресіями .війнами--голова обертом ... Сьогодні ж кординально змінився розклад . тепер НЕ нашу користь . а на користь глитаїв--- україножерів... ( біля 150 млн. ) Так що сюсюкання . а сьогодні -- мирні ініціативи за "ЗЕ- авторства нашого .свіжеспеченого . ПОЛІТИКА--РОКУ --здаються вкрай НЕ доречними Оскільки самий. дикий . терор подавлявся відповідно жорстокішим терором !!! ( Згадаймо . як студентами конспектували праці леніна : --- НА бельій терор -- ответим КРАСНЬІМ ТЕРОРОМ !!! ( поцікавтесь ; скільки тисяч завалили за одного лише Урицкого ! ? )
навіть стали, окремі гроші, платити за полонених.
Вони при обміні знову повернуться на війну і будуть вбивати це рашисти
І ніколи не треба давати виходити з міста
Але Україна ставить себе гуманою державою дала вийти з
Херсона а треба було знищувати
З під Києва вийшли
Ці самі рашисти і воюють
Ця війна жорстока і без правил але кацапи сподіваються що Україна дотримується женевської конвенції
Тому слід і не брати в полон а знищувати
чому б вам не приїхати і не показати, як треба битися до останнього? або дітей своїх пришліть, хай покажуть.