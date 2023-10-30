Рашисти зв’язали та вбили взятих у полон українських військових на Токмацькому напрямку, - Стерненко. ФОТО 18+

На Токмацькому напрямку рашисти розстріляли українських військовополонених.

Про це повідомляє громадський активіст Сергій Стерненко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це жахливі кадри. І світ має їх бачити. Росіяни розстріляли українських полонених.

Це сталось кілька днів тому на Токмацькому напрямку. Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були Нацгвардійці", - зазначив він.

Стерненко зауважив, що за військових помстилися дуже швидко і частину вбивць вже ліквідовано.

"Але винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей. Для помсти допомагайте війську. Для розголосу – поширте англомовний твіт. Світ має бачити це звірство", - додав він.





