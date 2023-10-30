Мецола: Війна, яка точиться на нашому континенті, завжди залишається на першому плані

ЄС не дозволить Путіну руйнувати безпеку Європи. Війна, яка точиться на континенті, завжди залишатиметься для ЄС на першому плані.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка України не повинна слабшати ні в якому разі. Це має бути протилежність тому, що думає собі Путін. Ми не дамо йому комфортно почуватись і руйнувати безпеку Європи, як він намагається руйнувати Україну. Ця війна, яка точиться на нашому континенті, завжди залишається на першому плані", - заявила вона.

Вона висловила жаль з приводу того, що торговельні відносини з Москвою, зокрема постачання російського газу, "для багатьох виглядали як фактор стабільності". На думку Мецоли, європейці вже усвідомили цю помилку, а "правда виявилася в тому, що ніщо не завадило Росії напасти на Україну в найбрутальніший та протизаконний спосіб".

Мецола вважає, що Європа повинна озброюватись, аби захищатись і відповісти на найважливіше питання - наскільки її демократія сильна, щоб протистояти тотальним загрозам. "Тепер це питання виживання для Європи", - констатувала вона.

"У нас немає іншого вибору, як захищати наше право, наші цінності, наші демократичні моделі. У нас немає альтернативи", - додала вона, зауваживши, що "залишити Україну буде помилкою моральною та політичною. Тому ми зараз знаходимо всі шляхи, щоб підтримувати Україну так потужно, як ми можемо".

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