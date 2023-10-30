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Новини Підтримка Україні
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Мецола: Війна, яка точиться на нашому континенті, завжди залишається на першому плані

мецола

ЄС не дозволить Путіну руйнувати безпеку Європи. Війна, яка точиться на континенті, завжди залишатиметься для ЄС на першому плані.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Наша підтримка України не повинна слабшати ні в якому разі. Це має бути протилежність тому, що думає собі Путін. Ми не дамо йому комфортно почуватись і руйнувати безпеку Європи, як він намагається руйнувати Україну. Ця війна, яка точиться на нашому континенті, завжди залишається на першому плані", - заявила вона. 

Вона висловила жаль з приводу того, що торговельні відносини з Москвою, зокрема постачання російського газу, "для багатьох виглядали як фактор стабільності". На думку Мецоли, європейці вже усвідомили цю помилку, а "правда виявилася в тому, що ніщо не завадило Росії напасти на Україну в найбрутальніший та протизаконний спосіб".

Мецола вважає, що Європа повинна озброюватись, аби захищатись і відповісти на найважливіше питання - наскільки її демократія сильна, щоб протистояти тотальним загрозам. "Тепер це питання виживання для Європи", - констатувала вона.

"У нас немає іншого вибору, як захищати наше право, наші цінності, наші демократичні моделі. У нас немає альтернативи", - додала вона, зауваживши, що "залишити Україну буде помилкою моральною та політичною. Тому ми зараз знаходимо всі шляхи, щоб підтримувати Україну так потужно, як ми можемо".

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Євросоюз (13638) допомога і підтримка (1165) Мецола Роберта (102)


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31.10.2023 00:11 Відповісти
ви помиляєтесь..
якраз ,не від держави залежить допомога Україні,а від конкретних політиків, і хто у цих країнах очолює владу. приклади? Угорщина- Орбан..Словаччина--Чапутова і повна протилежність -Фіцо
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31.10.2023 01:59 Відповісти
Якщо на московії в протистоянні "холодильник-телевізор" і досі перемагає тєлік, то Європа всеж ближче до "Холодильника". І ризикувати своїм забезпеченим життям вони не збираються. Шольц ще щось там крутить (можливо для підвищення репутації себе та своєї партії), але воювати ніхто в Європі не хоче і не збирається. Тому (нарешті) починається прозріння.
Як, свого часу, Україна-Русь захистила Європу від нашестя "Золотої Орди", так і зараз до них "доходить", що Україна захищає їх від "Червоно-коричневої Орди". Подивимось...
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31.10.2023 00:23 Відповісти
"Як, свого часу, Україна-Русь захистила Європу від нашестя "Золотої Орди"" - не захистила , а ось елліни захистили Європу від персів . Елліни спочатку програвали - але потім повністью вигнали персів з своєї території ( і перси не зявилися на території lj ghbrkfle ******** Хорватії - а ось монголи в Хорватії були і Русь з своєї території не вибила монголів).
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31.10.2023 02:18 Відповісти
Європа через розпадлючення і слюнтяйство населення не здатна воювати. Передайте цю зброю українцям, це краще чим чи її кинете тікаючи.
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31.10.2023 04:28 Відповісти
 
 