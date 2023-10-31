УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16301 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 176 14

Росія третю ніч поспіль атакувала Хмельниччину "шахедами", працювали сили ППО

дрони,шахеди

Вночі 31 жовтня Росія атакувала Хмельницьку область "шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У регіоні працювали сили ППО.

"Внаслідок атаки БпЛА на Хмельниччину постраждалих та руйнувань нема", - зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині виявлені "шахеди", працює ППО, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

ППО (3267) Повітряні сили (2744) Хмельницька область (980)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Цікавий момент , про який мало говорять політтехнологи і політики - рашке ВЖЕ ЗАБОРОНЯЛИ МАТИ ФЛОТ НА ЧЕРНОМУ МОРІ , коли вона програла кримську війну
« 18 (30) марта 1856 года, в Париже был подписан мирный договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Он ознаменовал завершение Восточной (Крымской) войны и поражение России в ней.

Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…»
раша спочатку почала війну проти турків а потім відгребла від Англії і Франції по повній.
показати весь коментар
31.10.2023 06:24 Відповісти
+3
Нічого "оригінального"! У кацапів це "в крові" - прийти "на готове", забрать собі, а господаря - вигнать
показати весь коментар
31.10.2023 07:44 Відповісти
+2
Цікавий матеріал .

https://ru.krymr.com/a/27638447.html
показати весь коментар
31.10.2023 07:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікавий момент , про який мало говорять політтехнологи і політики - рашке ВЖЕ ЗАБОРОНЯЛИ МАТИ ФЛОТ НА ЧЕРНОМУ МОРІ , коли вона програла кримську війну
« 18 (30) марта 1856 года, в Париже был подписан мирный договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Он ознаменовал завершение Восточной (Крымской) войны и поражение России в ней.

Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…»
раша спочатку почала війну проти турків а потім відгребла від Англії і Франції по повній.
показати весь коментар
31.10.2023 06:24 Відповісти
На "автотемі" - "квіти на могилу"?
показати весь коментар
31.10.2023 06:44 Відповісти
А що сталося? "Козни врагов"? (можете на "Ватру" скинуть інформацію)
показати весь коментар
31.10.2023 07:03 Відповісти
Повернусь з « командировки» - напишу.
показати весь коментар
31.10.2023 07:12 Відповісти
Цікавий матеріал .

https://ru.krymr.com/a/27638447.html
показати весь коментар
31.10.2023 07:28 Відповісти
Нічого "оригінального"! У кацапів це "в крові" - прийти "на готове", забрать собі, а господаря - вигнать
показати весь коментар
31.10.2023 07:44 Відповісти
Ні, не вигнать, а вбити. Майно розграбувати. Дружину господаря і дочок - згвалтували, дітей - забрати в рабство, щоб виховати з них яничар і манкуртів. Дивіться на проблему глибше. Це триває століття і нічого не змінюється, тому що на болотах живуть генетичні людожери.
показати весь коментар
31.10.2023 11:02 Відповісти
Мені на "історію" давить не треба! Я сам на "історію"надавить так можу - що у "істориків" очі на лоб полізуть!
показати весь коментар
31.10.2023 11:14 Відповісти
А звідки і по якому маршруту вони туди аж долітають, їх що пропускають через усі області схрду і півночі, дивно?
показати весь коментар
31.10.2023 06:25 Відповісти
Можуть над Молдовою
показати весь коментар
31.10.2023 06:29 Відповісти
"Штормить" в Криму - кацапи мстяться Хмельниччині?
показати весь коментар
31.10.2023 06:43 Відповісти
Маршрут завжди описують Повітряні сили України, тільки не кругом є чим збивати дрони,хоча мали б бути.
показати весь коментар
31.10.2023 08:38 Відповісти
Через поля летять. Через ліси
показати весь коментар
31.10.2023 09:09 Відповісти
 
 