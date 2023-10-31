Росія третю ніч поспіль атакувала Хмельниччину "шахедами", працювали сили ППО
Вночі 31 жовтня Росія атакувала Хмельницьку область "шахедами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У регіоні працювали сили ППО.
"Внаслідок атаки БпЛА на Хмельниччину постраждалих та руйнувань нема", - зазначив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Топ коментарі
+4 Sophia Duglass
показати весь коментар31.10.2023 06:24 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
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+2 Sophia Duglass
показати весь коментар31.10.2023 07:28 Відповісти Посилання
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« 18 (30) марта 1856 года, в Париже был подписан мирный договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Он ознаменовал завершение Восточной (Крымской) войны и поражение России в ней.
Вступая в войну, на подобный итог Россия никак не рассчитывала…»
раша спочатку почала війну проти турків а потім відгребла від Англії і Франції по повній.
https://ru.krymr.com/a/27638447.html