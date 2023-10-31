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Японія вперше запровадила санкції проти членів ХАМАСу

японія

Японія вперше від нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня запровадила санкції проти приватних осіб і компанії, пов’язаних із цим терористичним угрупованням.

Про це повідомляє Kyodo, передає Цензор.НЕТ.

Японія вирішила заморозити активи дев'яти осіб, зокрема членів палестинського бойового угруповання ХАМАС і пов'язаної з ним компанії.

Такі обмеження відповідають новим санкціям, оголошеним урядом США на початку цього місяця і направленим на позбавлення ХАМАСу джерел фінансування.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій "з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму".

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Згідно з даними міністерства, національність дев’яти підсанкційних осіб – палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, зокрема один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.

За даними Мінфіну США, вони є ключовими членами ХАМАСу, оперативниками та фінансовими посередниками.

Автор: 

санкції (12079) Японія (1210) Хамас (197)


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тобто проти ООН???
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31.10.2023 10:33 Відповісти
Штото слишком много новостей сегодня про ближней васток.
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31.10.2023 10:35 Відповісти
Ето как перднуть в лужу. Нужно вводить санкции против покровителей и посредников Хамаса а не против самого Хамаса. Самим террористам ваши санкции до сраки. Они люди маленькие и по миру не ездят и деньги в швейцарских банках не держат
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31.10.2023 11:21 Відповісти
 
 